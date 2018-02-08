США надо аккуратнее «воевать» со своими союзниками в Европе – столь активное противодействие строительству «Северного потока — 2» может рассорить Вашингтон с Берлином, которому реализация проекта выгодна, пишет американский журнал Foreign Policy.

Администрация Дональда Трампа дистанцировалась от политики своих предшественников в энергетической сфере, но один аспект остается неизменным – сопротивление строительству газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, говорится в статье.

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в Варшаве, в очередной раз подтвердил позицию Белого дома: «Северный поток — 2» подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы.

Однако тот факт, что обе партии в США – и республиканская, и демократическая – поддерживают санкции против «Северного потока — 2», не значит, что эта политика правильная. В конечном счете сопротивление Вашингтона «Северному потоку — 2» – бесполезная трата времени во вред американским интересам, говорится в статье.

Во-первых, США надо тщательнее продумывать, стоит ли спорить со своими европейскими союзниками, если уж ввязываться в конфронтацию, то только по жизненно важным вопросам и там, где Вашингтон может взять верх, указывает журнал. И здесь важно подчеркнуть, что «Северный поток — 2» поддерживают не только в Москве, но и в Берлине, и Вашингтон вряд ли сможет повлиять на позицию немецкого правительства.

Во-вторых, Европа нуждается в большем количестве газа из разных источников, в том числе из России, говорится в статье. За последние два года объемы импорта природного газа в Европу значительно выросли. Если экономический рост в Европе будет идти такими же высокими темпами, при сокращении добычи собственного газа импорт вырастет еще больше. Еще один фактор, который говорит в пользу того, что Европе в ближайшее время понадобится больше природного газа – это намерение ФРГ отказаться от АЭС к 2022 году. К тому же газ поможет обеспечить сокращение использования угля в Европе – газ является более экологически чистым топливом. И Европа не может обеспечить все эти цели и стабильность своей энергосистемы без российского газа, пишет автор статьи. Наоборот, Европе нужны дополнительные поставки газа и строительство надежной инфраструктуры – газохранилищ и газопроводов-интерконнекторов.

К сожалению, российский газ не может быть заменен поставками сжиженного природного газа из США, говорится в статье. Многие страны Европы не имеют выхода к морю, по которому СПГ доставляется газовозами. Но даже те страны, которые имеют выход к морю и соответствующую инфраструктуру для приема и регазификации СПГ, как например Литва, все равно нуждаются в поставках «Газпрома» – цена на российский трубопроводный газ гораздо ниже, чем на американский СПГ.

Попытки Вашингтона надавить на Россию и заставить прокачивать газ через Украину, обеспечивая тем самым ей доход от транзита, тоже не отвечают интересам Европы, считают в Foreign Policy. Предыдущие перебои с поставками, вызванные конфликтом «Газпрома» с Украиной, которая отказывалась перечислять деньги за импортированный газ и начинала отбор из экспортной «трубы», показали, что Киев – ненадежный партнер. Куда более предсказуемым партнером «Газпрома» может стать Германия, которая со строительством «Северного потока — 2» по дну Балтики станет крупным газовым хабом.

Россия и Германия имеют уникальные взаимовыгодные отношения в сфере торговли газом – Россия обеспечивает 35% общего потребления газа в ФРГ, это главный экспортный рынок для «Газпрома» (22% от общего экспорта). Кроме того, российско-немецкое сотрудничество и торговля являются важным фактором стабильности в Европе, а также краеугольным камнем для дальнейшего развития отношений между Востоком и Западом. И Вашингтону тут надо действовать заодно с Берлином, раз у него такая важная роль, а не стараться ее уменьшить.

Вашингтон был защитником европейской энергетической стабильности на протяжении долгого периода времени – со времен окончания Второй мировой войны, иногда воспринимая этот вопрос даже серьезнее, чем сама Европа. Однако Вашингтон может защищать интересы Европы только тогда успешно, когда понимание этих интересов совпадает. Этот же подход США надо использовать и в вопросе «Северного потока — 2», даже если от этого выигрывает и Россия, заключается в статье.