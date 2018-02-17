«Газпром» снова вложится в Лигу чемпионов

Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.
«Газпром является ценным партнером Лиги чемпионов УЕФА с момента начала нашего сотрудничества в 2012 году, и мы рады продлить отношения еще на три года», — заявил маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн.
«Газпром — не только лидер в своей сфере, но и компания, которая обладает богатым футбольным наследием, — добавил он. — Мы подходим к началу нового цикла Лиги чемпионов УЕФА и с нетерпением ждем момента, когда наше сотрудничество получит развитие».
Газпром — пятая компания после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл 2018-2021.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.