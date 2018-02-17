«Газпром» снова вложится в Лигу чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о продлении соглашения с компанией «Газпром», сотрудничество которой с Лигой чемпионов продолжится в новом трехлетнем цикле 2018-2021, сообщает пресс-служба УЕФА.

Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок УЕФА 2018, 2019 и 2020 годов.

«Газпром является ценным партнером Лиги чемпионов УЕФА с момента начала нашего сотрудничества в 2012 году, и мы рады продлить отношения еще на три года», — заявил маркетинговый директор UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн.

«Газпром — не только лидер в своей сфере, но и компания, которая обладает богатым футбольным наследием, — добавил он. — Мы подходим к началу нового цикла Лиги чемпионов УЕФА и с нетерпением ждем момента, когда наше сотрудничество получит развитие».

Газпром — пятая компания после Heineken, Nissan, PepsiCo и Mastercard, которая продлила спонсорское соглашение с Лигой чемпионов на цикл 2018-2021.