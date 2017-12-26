Некоторые из стран Восточной Европы зависят от импорта российского газа на 75%, пишет Kurier. К тому же Москва не раз использовала поставки голубого топлива как средство давления на Киев. Поэтому США стремятся ослабить влияние Кремля, поясняет австрийское издание.
Неслучайно координатор Госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио по дороге из Киева в Берлин остановилась в Вене, делится своими наблюдениями автор статьи. Американцы хотят помешать реализации проекта «Северный поток — 2». Ведь новый газопровод по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» позволят русским поставлять голубое топливо европейским клиентам в обход Украины. Это лишит Киев $2млрд транзитных сборов в год, поясняет Kurier.
Недавно согласованный газовый коридор от Балтики до Адриатики и Чёрного моря призван снизить зависимость региона от российского газа, продолжает издание. В июле 2017 года президент США Дональд Трамп лично посетил Варшаву, чтобы поддержать польскую «инициативу трёх морей». Она затронет 12 государств ЕС, включая Австрию.
Также американцы рассматривают сжиженный природный газ (СПГ) как альтернативу российским энергоресурсам. Впрочем, он стоит дороже и поставляется в меньших объёмах. Его продажа пока носит «скорее символический характер», отметил эксперт по России, руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер.
Пока США поставили СПГ в польский порт в Свиноуйсьце всего один раз, пишет Kurier. С февраля 2016 года американцы отправили всего 230 танкеров с газом, 20 из них в Европу, а большую часть — в Мексику, Южную Корею и Китай.
Однако Майстер убеждён, что Россия всегда сможет перебить цены на сжиженный газ из США. И это объясняет, почему западноевропейские компании, например австрийский концерн OMW, поддерживают строительство «Северного потока — 2». Им выгоден дешёвый газ. Однако американцы принимают санкции. Те, кто помогает русским в строительстве газопровода, могут лишиться возможности вести бизнес в США. И всё же глава OMV Райнер Зееле утверждает, что проект будет реализован: «Все трубы заказаны, договоры с кораблями-трубоукладчиками заключены». Он заверяет, что его компания точно следует предписаниям США и санкции ей не угрожают.
Получается, что Австрия выступает в «несколько лукавой, двойной роли»: с одной стороны, поддерживает строительство «Северного потока — 2», а с другой — участвует и в «инициативе трёх морей», осуществляемой под патронажем США. «Австрийская позиция всегда была такой: участвовать во всём, извлекая выгоду», — пояснил Майстер. Однако он предостерегает от недооценки «взрывного потенциала» российского проекта.
По этому вопросу в Европе существует политический раскол: если, несмотря на сопротивление, сторонники реализации «Северного потока — 2», например Германия и Австрия, всё же добьются своего, то те, кто выступает против строительства газопровода — Польша и страны Балтии — в ответ могут начать блокировать важные для ЕС инициативы.
в ответ Польша и страны Балтии« ответить
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Заткнитесь..!
В писании сказано: лицом черен и прекрасен.« ответить
Ты мя помилуй, господи и живот вечный даруй ми. Аминь.
Кто то в Литве уже в открытую заявляет, что с Россией лучше торговать, чем воевать.« ответить
И мы знаем кто это заявляет, но поезд ушёл и теперь игра в "торговлю" будет вестись по правилам только одной стороны, ибо поезд ушёл.
Польшу уже где-то лишили права голоса? Теперь и этих заткнут.« ответить
ХОТИТЕ ОБАНКРОТИТЬ РОССИЙСКИЙ "ГАЗПРОМ" - СОСИТЕ« ответить
АМЕРИКАНСКИЙ ЧУПА-ЧУПС !!!!
....И США БУДЕТ ГОРДИТСЯ ВАМИ....
Не дать соссии построить газопровод..голодной смерти соссиянам« ответить
Шепелявишь, ваньючка? И, как всегда мечтаешь по Фрейду! Зубы тебе выбили или сам удалил, мешали?« ответить
...ваня сдохни сам... а лучше застрелись...« ответить
Ваня, Когда же ты в мир иной перейдешь?« ответить
где бы ты какол ваня не жил, задумайся над следующим. отопление у тебя за счет российского газа, много различных товаров, которыми ты пользуешься тоже изготовлены благодаря ему. я бы на твоем месте убился бы башкой об стенку. как ты с этим можешь жить???« ответить
У меня нет ничего что изготовил выродок и нелюдь соссии..« ответить
Как "много" ума нужно, чтобы такое писать! Видимо редко бегаешь писать!« ответить