«Газпром» жёстко рубанул по Украине(47)

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Герман Бергер
17:00 02.03.2018
В мире / Украина

«Газпром» приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, речь идет, как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзита газа в Европу, говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома», передаёт РБК.

 

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — пояснил Миллер.

 

28 февраля, стало известно, что арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.

 

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Это решение зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту.

 

В свою очередь глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал потребовать от «Газпрома» компенсации убытков, а президент Украины Петр Порошенко а Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».

 

Отказ «Газпрома» от возобновления поставок привел к дефициту газа на Украине, власти которой объявили о введении в стране временных ограничений потребления топлива, а компания «Нафтогаз Украины» обратилась к гражданам страны, чьи дома отапливаются газовыми котлами, с призывом снизить температуру в своих жилищах, чтобы сократить потребление газа.

 

«Этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», пояснившей, что вопрос о снижении температуры в домах с центральными отоплением решается ей совместно с местными властями и коммунальными предприятиями.

 

Одновременно с этим компания «Укртрансгаз» предупредила власти ЕС о том, что безответственные действия «Газпрома» создают «значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа» для европейских потребителей.

РБК / Фото
Комментарии (47)
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dlz77 17:05 02:03:2018

газ - все таки очень дорогое топливо.
украина имеет экономику руанды, им это не по плечу.
но они не первые. в узбекистане или туркмении продажи газа населению полностью исключены.

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Одновременно с этим компания «Укртрансгаз» предупредила власти ЕС о том, что безответственные действия «Газпрома» создают «значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа» для европейских потребителей. 17:12 02:03:2018

опять скакуасы воровать европейский газ собрались?
Щас получаеTся Вусраина шантажирует ЕС, вот пoэтому и надо строить северный поток 2 от не стабильного транзитера и ворюги

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22 17:18 02:03:2018

Боюсь представить с какой скоростью сейчас СП 2 будут строить

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ИвАн 17:29 02:03:2018

вечно проблемы с Вусраиной, ни в одной стране ЕС и не только в ЕС, проблем с поставкой газа и оплатой НЕТ!!! У этих вечно, то денег нет, то платят в последний момент не согласовав по контракту. Вы уже с 2014 у России газ не покупаете, вы слезли с газовой трубы России, так чё тогда хрюкаете

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22 17:31 02:03:2018

Теперь хохлы могут наполнять свою трубу водой и гонять туда-сюда.

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Саня 17:09 02:03:2018

Рубильник ещё не вырос.
Газпром решил обанкротиться? А заодно обанкротить и Россию?

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саньке 17:15 02:03:2018

Кроме трубы халявщиков, есть еще минимум три действующих потока, без учета строящихся, так шта сосни

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Саня 17:15 02:03:2018

Сейчас зарубежные зароссийцы начнут выводить языками восьмёрки.
Вот счастье, а?

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сане 17:25 02:03:2018

Щас каклы лобзать начнут, холод не тетка

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Саня 17:33 02:03:2018

Их языками можно взбивать сливки.

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22 17:10 02:03:2018

Виват Газпром !!

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Марис 17:13 02:03:2018

Видимо, хорошо прищемили хвост русским бандитам! Так держать!

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22 17:20 02:03:2018

Правильно что разрывают контракт с какелами, халявщиков и мошенников надо на место ставить

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Марису 18:35 02:03:2018

Да, ты сщастливый !!! У тебя своя реальность и дрова видимо тоже )))

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ваня 17:16 02:03:2018

Теперь самое время перекрыть северный поток..,

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ваське 17:21 02:03:2018

Всоси вася: "1 марта "Газпром" поставил в дальнее зарубежье 710,2 миллиона кубометров газа. Это новый абсолютный рекорд", — сообщил "Газпром".

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Вася Пупкин 18:22 02:03:2018

Сам закройся

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это просто сиешно 19:00 02:03:2018

Удивляюсь российскому бизнесу. С кем связались? Какой бизнес может быть с хохлами? Воры, халявщики, плуты. У них государственная идеология состоит: 1). москаляку на гиляку, 2) где бы что-нибудь с3,14здить?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 