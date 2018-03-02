Решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома», передаёт РБК.
«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — пояснил Миллер.
28 февраля, стало известно, что арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.
1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Это решение зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту.
В свою очередь глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал потребовать от «Газпрома» компенсации убытков, а президент Украины Петр Порошенко а Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».
Отказ «Газпрома» от возобновления поставок привел к дефициту газа на Украине, власти которой объявили о введении в стране временных ограничений потребления топлива, а компания «Нафтогаз Украины» обратилась к гражданам страны, чьи дома отапливаются газовыми котлами, с призывом снизить температуру в своих жилищах, чтобы сократить потребление газа.
«Этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», пояснившей, что вопрос о снижении температуры в домах с центральными отоплением решается ей совместно с местными властями и коммунальными предприятиями.
Одновременно с этим компания «Укртрансгаз» предупредила власти ЕС о том, что безответственные действия «Газпрома» создают «значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа» для европейских потребителей.
газ - все таки очень дорогое топливо.« ответить
украина имеет экономику руанды, им это не по плечу.
но они не первые. в узбекистане или туркмении продажи газа населению полностью исключены.
опять скакуасы воровать европейский газ собрались?« ответить
Щас получаеTся Вусраина шантажирует ЕС, вот пoэтому и надо строить северный поток 2 от не стабильного транзитера и ворюги
Боюсь представить с какой скоростью сейчас СП 2 будут строить« ответить
вечно проблемы с Вусраиной, ни в одной стране ЕС и не только в ЕС, проблем с поставкой газа и оплатой НЕТ!!! У этих вечно, то денег нет, то платят в последний момент не согласовав по контракту. Вы уже с 2014 у России газ не покупаете, вы слезли с газовой трубы России, так чё тогда хрюкаете« ответить
Теперь хохлы могут наполнять свою трубу водой и гонять туда-сюда.« ответить
Рубильник ещё не вырос.« ответить
Газпром решил обанкротиться? А заодно обанкротить и Россию?
Кроме трубы халявщиков, есть еще минимум три действующих потока, без учета строящихся, так шта сосни« ответить
Сейчас зарубежные зароссийцы начнут выводить языками восьмёрки.« ответить
Вот счастье, а?
Щас каклы лобзать начнут, холод не тетка« ответить
Их языками можно взбивать сливки.« ответить
Виват Газпром !!« ответить
Видимо, хорошо прищемили хвост русским бандитам! Так держать!« ответить
Правильно что разрывают контракт с какелами, халявщиков и мошенников надо на место ставить« ответить
Да, ты сщастливый !!! У тебя своя реальность и дрова видимо тоже )))« ответить
Теперь самое время перекрыть северный поток..,« ответить
Всоси вася: "1 марта "Газпром" поставил в дальнее зарубежье 710,2 миллиона кубометров газа. Это новый абсолютный рекорд", — сообщил "Газпром".« ответить
Сам закройся« ответить
Удивляюсь российскому бизнесу. С кем связались? Какой бизнес может быть с хохлами? Воры, халявщики, плуты. У них государственная идеология состоит: 1). москаляку на гиляку, 2) где бы что-нибудь с3,14здить?« ответить