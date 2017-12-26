Вести с латвийских водоемов

На дворе продолжается межсезонье. Если так дальше пойдет, то придется для такого времени придумывать специальное название. Рыбная ловля в этот период становится сложной не для рыбы, а для рыболова: погода меняется по нескольку раз на дню. Тем не менее рыболовы на рыбалку ездят и рыбу ловят.

Для начала самая позитивная новость последнего времени: в окрестностях Алуксне уже рыбачат со льда! Основное озеро нормальным льдом, пригодным для рыбалки, еще не закрылось, а вот близлежащие маленькие водоемы на прошлой неделе замерзли настолько, что уже можно было ловить. Причем если в начале лед был всего 4-6 см толщиной и рыбачить было откровенно опасно, то сейчас, по словам знакомого рыболова, народ уже пользуется ледобурами. Мне показали красивые фотографии в телефоне с зачетными окунями и хорошими щуками весом 3-3,5 кг. Так что желающие уже могут выдвигаться в ту сторону. Правда, информацию необходимо перепроверить — с нашей погодой доверять лишь одному источнику будет опрометчиво.

На наших озерах, в частности на озере Бабитес, пока ловят с лодок. Народу в озере не много, клев по отзывам слабый. Есть мнение, что часть рыбы покидает озеро и поэтому клев плохой. Как бы там ни было, но несколько поклевок за день все-таки случаются. Уловы скромные: одна-три щуки на экипаж. Вес хищниц тоже не рекордный: самые крупные в районе 2 кг.

На реке Булльупе фидером ловят хорошего леща. Имеется информация от одного из рыболовов об улове общим весом 10 кг. Лещи от 1 до 1,5 кг. Очень хороший результат. На спиннинг итоги рыбалок скромнее. Однакона этой неделе был выловлен судак весом 2,8 кг — это уже почти трофей.

На реке Даугава вся живность располагается преимущественно в коряжниках и камнях на приличных глубинах. Туда опустилась кормовая рыба, а следом за ней и хищник. Спиннингисты пытаются выманить его оттуда, и некоторым это удается. Поклевок мало, но это компенсируется приличным весом клюнувших экземпляров. Судака почему-то пока нет, а вот выловленные щуки достигают веса 4-5 кг. Интересно, что в желудках хищниц присутствуют очень разнообразные виды рыб. Здесь и плотва, и густерки, и подлещики, и даже мелкие щучки. Попадается и экзотика — маленькие судачки и налимчики. Из приманок успехом пользуются поролоновые рыбки и силикон. На оснастку дроп-шот и ее производные поклевок мало.

Уверенное лидерство по удачным рыбалкам держит река Лиелупе. Продолжает достаточно успешно ловиться налим. Такая погода, как сейчас, как раз для него. Ловят эту рыбу по всему течению реки. Правда, в традиционных местах близ Слоки налим почему-то ловится хуже. Зато в Калнциемсе и в Елгаве достают очень хорошие экземпляры: вес отдельных рыб колеблется от килограмма до 2,7 кг, что для нашего налима уже трофейная цифра. На крючки насаживают выползка или нарезку из свежей рыбы. Вот с временем поклевок багоприятных периодов практически нет. У кого-то налим берет вечером, у кого-то ночью, а кому-то везет под самое утро. Общее для всех поклевок одно: они происходят в темное время суток. На спиннинг и джиг результаты есть, но ничем выдающимся не отличаются. Ловятся окунь до 450 граммов и щука до 2 кг. Зато в начале этой недели произошла «раздача» у троллингистов. Причем на выходных рыбалка была скромной или вообще пустой. Зато в понедельник мои знакомые выловили целых две «восьмерки». А вторник наградил их «девяткой». Поздравляем от всей души. По словам счастливчиков, вся рыба сместилась с бровок на фарватер реки. Вода посветлела, и у трофейной щуки появилась активность. Впрочем, так и должно быть. За периодами спада всегда следуют периоды повышенной активности рыбы. Задача рыболова — не упустить это время. Удачи!

Владимир ПОЛУДЕНЬ.