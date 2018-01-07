Вести с латвийских водоемов

С момента нашего прошлого обзора случилось одно событие, которое очень помешало рыбалке: Новый год! Поздравляем наших читателей с этим праздником и желаем отличных рыболовных трофеев!

Что касается рыбалки, то в связи с праздниками информации с водоемов, по понятным причинам, не очень много. Тем не менее она есть. Кроме того, есть даже один очень достойный трофей.

Так, на реке Даугава в районе города Даугавпилс 2 января на спиннинг поймана щука весом 10,6 кг. Очень достойное начало года. От всей души поздравляем автора трофея! В целом на реке вода очень высокая и сильное течение. В районе столицы рыбалка тоже есть, но поскромнее. На входе в гавань Андрейоста уже достаточно продолжительное время с переменным успехом ловят судака. Попадаются преимущественно мелкие судачки, но изредка приманки атакуют и зачетные экземпляры.

На другой нашей крупной реке, Лиелупе, тоже ловят судака. Однако поклевок этого хищника гораздо меньше. Зато рыба ловится покрупнее. Основной массив информации с этой реки поступает от любителей ловли налима. Правда, уловы этой рыбы за последнее время значительно сократились. Знающие люди говорят, что всему виной оттепель. Косвенным свидетельством плохого клева может считаться тот факт, что еще неделю назад берега реки были полны рыболовов, а теперь их количество значительно сократилось. Впрочем, это и неудивительно: помимо оттепели, в реке очень высокая и мутная вода, несет много травы. Рыбалка проходит в сложных условиях, приходится часто чистить снасть. Тем не менее самые упорные бывают вознаграждены налимом. Кроме того, на донки с насадкой червя стала часто попадаться вимба. Так что долгое сидение на берегу реки бывает не столь уж бесполезным.

На реке Булльупе любители ловли микроджигом могут расчитывать на окуня, иногда очень даже упитанного. В прилове возможна поимка леща или подлещика. На фидер также ловится лещ, иногда очень неплохо.

Информации с озер практически нет, за исключением озера Бабитес. Народу на воде очень много, особенно в выходные. Однако, клев неважный. За рыбалку удается выловить 1–2 зачетные щуки весом до 2,5 кг и столько же мелких. Наиболее часто встречающийся вес зачетных хищниц составляет 1–1,5 кг.

Практически вся щука покрыта пиявками и с пустым желудком, что свидетельствует о том, что рыба не активна. Но даже в этой информации есть положительный момент: значит, скоро пассивный период у щуки должен закончиться и она вновь начнет активно охотиться. Для рыболовов главное — не пропустить нужный момент. Удачи!

Владимир ПОЛУДЕНЬ.