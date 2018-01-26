Премьер-министр Марис Кучинскис 24 января в Давосе встретился с президентом компании «Google» в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Мэттом Бриттином, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Во время встречи обсуждались вопросы информационной безопасности и возможности сотрудничества в развитии научных проектов.

Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества экспертов из Латвии и «Google» в разработке единых принципов для эффективного отделения достоверной информации от сознательно культивируемых ложных новостей.

Кучинскис получил от «Google» заверения в заинтересованности в обеспечении подлинности информации.

Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе по инициативе «Google».