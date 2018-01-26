Где искать счастье? Кучинскис встретился с президентом Google в Европе (2)

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Тимур Пушкарев
13:50 25.01.2018
Политика / Политики

Премьер-министр Марис Кучинскис 24 января в Давосе встретился с президентом компании «Google» в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Мэттом Бриттином, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Во время встречи обсуждались вопросы информационной безопасности и возможности сотрудничества в развитии научных проектов.

 

Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества экспертов из Латвии и «Google» в разработке единых принципов для эффективного отделения достоверной информации от сознательно культивируемых ложных новостей.

 

Кучинскис получил от «Google» заверения в заинтересованности в обеспечении подлинности информации.

 

Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе по инициативе «Google».

LETA / Фото LETA
Комментарии (2)
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Janka 15:32 25:01:2018

prjamo tak Kucinskis i Google prezident proveli vstrecu?
a mozet vstretilis v koridore prohodja mimo.
i vstrecalsa glavnij po Google s ravnocennimi sebe a vsjakie kucinski i emu podobnie sideli v masovke na skameike i odobritelno kivali na vse cto govorili vlijatelnie ljudi.

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ин-на 17:33 25:01:2018

смешно

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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