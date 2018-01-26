Во время встречи обсуждались вопросы информационной безопасности и возможности сотрудничества в развитии научных проектов.
Стороны сошлись во мнении о необходимости сотрудничества экспертов из Латвии и «Google» в разработке единых принципов для эффективного отделения достоверной информации от сознательно культивируемых ложных новостей.
Кучинскис получил от «Google» заверения в заинтересованности в обеспечении подлинности информации.
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе по инициативе «Google».
prjamo tak Kucinskis i Google prezident proveli vstrecu?« ответить
a mozet vstretilis v koridore prohodja mimo.
i vstrecalsa glavnij po Google s ravnocennimi sebe a vsjakie kucinski i emu podobnie sideli v masovke na skameike i odobritelno kivali na vse cto govorili vlijatelnie ljudi.
смешно« ответить