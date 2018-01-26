Где подзарядиться электромобилю

На прибалтийский рынок вышла американская Tesla

О планах строительства новых скоростных электрозаправок в странах Балтии сообщила компания Tesla. Они появятся в первую очередь в Резекне, Саласпилсе, Каунасе и Пярну. Электромобили можно будет зарядить, пока водитель пьет кофе.

Станции сверхбыстрой зарядки будут рассчитаны главным образом на пользователей электромобилей, выпускаемых компанией Tesla. Судя по опыту строительства таких заправок, их обычно располагают на паркингах рядом с крупными торговыми центрами. Иными словами, машину можно зарядить, пока ее владелец делает покупки или обедает в ресторане.

Коварность замысла заключается в том, что создатели сети таких заправок рекламируют их как бесплатные. Типа купить машину — главное, а «топливо» прилагается в качестве бонуса. Однако это, мягко говоря, не так.

Мало того что электромобили или их гибридные собратья на порядок дороже бензиновых аналогов, так еще и бесплатно (или по сниженной цене) можно заряжать только новейшие модели. Для «прошлогодних» авто уже введена плата.

Отметим, что, по данным Дирекции безопасности дорожного движения, в прошлом году в стране насчитывалось 295 электрических легковых автомобилей, 12 грузовых и 1 электроавтобус. Это лишь 0,04% от общего числа зарегистрированных в республике транспортных средств (более 781 тысячи штук).

Как уже рассказывала газета «СЕГОДНЯ», распространению в Латвии электротранспорта мешают высокие цены «самодвижущихся тележек» и малое число специальных заправок.

В Риге сейчас четыре «быстрые» заправки, где аккумулятор автомобиля заряжается за полчаса, есть еще заправки в Гулбене и Огре. Есть зарядки и более медленные — на три часа: около некоторых крупных магазинов Риги, например Spice и Alfa, возле ряда отелей, на парковке в природном парке Тервете, в Сигулде.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.