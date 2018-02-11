Это важный вопрос для многих: где приткнуться в центре Риги — и желательно без особого ущерба для бюджета, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Периодически в сетевых автосообществах этот вопрос поднимается, и пользователи даже предлагают друг другу карту бесплатных парковок. Иногда за деньги… Скажем сразу: та карта, которую на днях обсуждали в сообществе «Ездуны», устарела, часть там отмеченных парковок уже стала платной. Впрочем, кое–что все же найти можно.

Начнем мы, как ни странно, с платных парковок. Но, как известно, в ряде случаев они обслуживают без денег. Пресс–секретарь Rīgas satiksme Викторс Закис напомнил нам, что каждый год увеличивается количество платных парковок (это одна из причин, почему устарела упомянутая карта). В 2018 году их тоже прибавится. Следить за тем, где они появляются, и тарифами можно по карте на сайте Rīgas satiksme — https://www.rigassatiksme.lv/lv/pakalpojumi/autostavvietu–pakalpojumi/autostavvietu–pakalpojumi/. Но по рабочим дням — после 20 часов, по субботам после 17 часов или воскресеньям стоянки R?gas satiksme БЕСПЛАТНЫЕ.

Что касается просто бесплатных стоянок, то когда такой вопрос появляется, многие, как говорится, в один голос заявляют: «У Старгорода» в Старой Риге (фото 1). Как следствие они же и констатируют: «Только приезжать туда желательно в 6.50, а то потом в очереди простоишь». В общем, кто раньше приехал, тот и припарковался». Действительно, у любимого многими ресторана на набережной машину оставить можно, но трудно.

Давайте карту дополнять!

Некий водитель–активист несколько лет назад сделал интерактивную карту бесплатных парковок в Риге. К сожалению, он перестал за ней следить «в связи с регулярным вандализмом».

Что ж, мы взяли на себя смелость подредактировать карту, убрав с нее те парковки, которые за это время стали платными. И оказалось, что хотя мест и стало существенно меньше, они все еще есть. Правда, конкуренция растет, и за право припарковаться бесплатно водителям приходится побороться или поездить по округе.

От предыдущего доброго самаритянина остались пометки вроде: «Ул. Кляву — одно место у моста (находится за красной линией). Или же подпись к участку на ул. Абренес: «Около суда. Нелегальная, но бесплатная стоянка на зеленой зоне. Не видел, чтобы там штрафовали. Место примерно на 10 авто, не больше».

В общем, если вам нужно в важное место, расчитывать на такие парковки опасно. Можно опоздать. Но вдруг повезет? Журналист «СЕГОДНЯ» вчера проехался по центру Риги и убедился, что пока, например, остались места на Цесу (фото 2), Эвелес (фото 3), Томсона (фото 4), Менесс (фото 10), Хоспиталю (фото 11), Весетас (фото 5), Нитаурес, Малпилс (фото 6), Спорта (фото 7). Вообще в округе «Арена Рига» много места. Есть стоянки вокруг Зиедоньдарзса: на ул. Чака, Артилерияс (фото 8), Спаргелю, Красотаю (фото 9), Лиенес. Ближе всего к Старой Риге получается ул. Экспорта. А вот в районе Центрального вокзала места найти очень трудно.

А теперь обращаемся к тем, кто любит проявить активность в интернет–сообществах и пообщаться в социальных сетях. Давайте рассматривать и дополнять интерактивную карту бесплатных стоянок. Ознакомиться с нашей версией можно здесь — https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nxshEu_ykQucnoV3DHfPOb0_kNb2stcc&ll=56.95512230493344%2C24.111792500000092&z=13. Ваши замечания и исправления, уважаемые читатели, можно отправить по адресу kriminal.lv@hotmail.com.

«Центр — не для машин!»

Отметим также: дискуссии в соцсетях о стоянках в центре Риги неизменно порождают конфликты «пешеходы vs автомобилисты», «местные vs неместные».

«Центр в любом случае надо освобождать!» — считают многие. «Действительно, зачем в центре Риги люди?

Освободить!» — иронизируют им в ответ.

«Там от машин уже не пройти!» — возмущается Наталья в «Ездунах». «Так машины с людьми связаны — не будет машин, не будет людей. Или, по–вашему, все на велосипедиках будут ездить?» — отвечает ей Арвид.

«Сама езжу на авто. Если нужно в центр — смотрю по обстоятельствам, общественный транспорт иногда выгоднее, удобнее, быстрее!» — делится опытом Наталья.

«Ключевое слово — «иногда», — отмечает Арвид.

«В дневное время 90% процентов машин, запаркованных в центре, особенно на халявных парковках — машины с районов. Люди, живущие в центре, будут только рады, если здесь не останется бесплатных парковок — либо, как в Германии, введут запрет на въезд в центр на старых дизелях», — уверяет Сергей.

«В центре давно уже нет никаких халявных парковок», — отвечает Арвид.

«Еще немного осталось, сам здесь живу, и если повезет, пользуюсь, только конкуренция большая. Поэтому обычно приходится по 2 евро в час парковаться», — говорит Сергей.

«Я сам на Бривибас и Лачплеша жил, так что можно не рассказывать, как в центре со стоянками», — отмахивается Арвид.

«Жителям центра негде авто поставить! Нужно бежать пешком, потому что даже подъехать остановиться нельзя, особенно на ул. Бривибас. Этот вопрос надо решать: давать возможность парковаться бесплатно только тем, кто задекларирован в центре».

О штрафах за неположенную парковку

И о грустном. Как известно, в силу дефицита парковочных мест у нас зачастую водители нарушают установленные правила. Напомним, что по правилам Рижской думы штраф за неправильную парковку составляет от 10 до 350 евро для физических лиц и от 30 до 750 евро для юридических лиц.

В жилой зоне автомобиль можно ставить на проезжую часть там, где он не будет препятствовать движению пешеходов и других транспортных средств. А именно: не загораживает вход в подъезды, доступ к мусорным бакам, детским площадкам.

По правилам Рижской думы № 204 от 15 января 2013 года также запрещается заезжать на зеленые насаждения (мять газоны, кусты), если только это не связано с уходом за ними. Насаждениями считаются даже голые пустыри, черноземные насыпи. И даже если там сугробы — ставить транспорт нельзя.

Считается также нарушением, если припаркованные автомобили мешают проехать пожарным, скорой помощи, полиции.

Больничные проблемы

Это не центр, но очень больная тема. Екатерина спрашивает: «Всем привет! Подскажите, пожалуйста, возле детского «Гайльэзерса» (на Юглас, 20) есть возможность бесплатно поставить машину? Знаю, что перед больницей есть парковка, но нужно на долгое время, поэтому не подходит платный вариант. И по возможности близко, потому что с ребенком на руках и большой сумкой сложно далеко топать. Заранее благодарю за информацию».

Вот с долгосрочностью — проблемы. На полтора часа бесплатно можно поставить машину у «Рими». Кроме того, можно попытаться встать во дворы, но вряд ли это понравится местным жителям. Тем более что в некоторых дворах есть таблички о том, что парковаться можно только жильцам.

Юлиана пишет: «Можно умудриться ставить машину на участке от поворота с Юглас до домов — там бесплатно и без знака для жильцов. Но, как понимаете, может и не повезти, места не найдете. Еще можно пробовать искать по Бикерниеку после поворота к «Рими», но не в сторону «Рими» — а в противоположную, там вдоль дороги ставят, вроде тоже знаков нет никаких».

Дмитрий советует: «Напротив самой больнички, на обочине за остановкой». «Там ни одного знака о запрете стоянки и остановки», — соглашаются с ним. Проблема в том, что это вроде бы зеленая зона, так что как повезет. Многие пишут, что оставляли там машину, в том числе и на сутки — не штрафовали. Но если кто–то вызовет наряд, по правилам штраф будет 40 евро.

Впрочем, платная стоянка CityParks предлагает поставить машину либо за 1,20 евро в час, либо за 4 евро в сутки. Последнее кажется весьма гуманным предложением.

Как обустроить свою парковку

С учетом проблем с парковками жители многих домов в центре уже воспользовались возможностью отгородить свою парковку от чужих. Не обязательно во дворе, можно и на прилегающей улице добиться знака «Только с разрешением….». Если вы тоже хотели бы так сделать, портал Riga.lv дает инструкцию.

Для начала нужно созвать общее собрание собственников квартир, где должно быть принято решение о необходимости стоянки. Причем решение должны принять 75% собственников квартир, что оговорено в Законе о жилой собственности; желательно пригласить на собрание управляющего домом.

Далее — нужно найти специалиста (можно посредством домоуправления), который создаст проект стоянки, если речь не идет об обычном ограничении на въезд, и составит смету, указав необходимые издержки на работу.

Средства на стоянку можно копить постепенно, например, общим решением включив в смету управления дома расходы, раскинутые на 24 месяца. Решение об оборудовании автостоянки должно быть принято большинством голосов владельцев квартир — либо на общем собрании собственников, либо в ходе опроса.

Самовольным строительством стоянок, без проекта, заниматься нельзя, так как под землей проходят коммуникации (вода, электричество, канализация и пр.), которые можно случайно повредить.

Например, ООО R?gas namu parvaldnieks устанавливает ограничительные дорожные знаки и выдает клиентам разрешения на въезд и стоянку транспортных средств на основании полученного решения сообщества владельцев квартир жилого дома. В этом решении нужно указать, что дом:

* уполномачивает R?gas namu parvaldnieks установить запрещающие знаки «Въезд запрещен» или «Стоянка запрещена» на жилом участке, принадлежащем жилому дому, за исключением машин с разрешением ООО R?gas namu parvaldnieks;

* помогает привлечь сертифицированные фирмы, которые территорию для размещения транспортных средств и подготовят заключение об использовании территории, принадлежащей жилому дому, а также разработает порядок оплаты расходов, связанных с выполнением этих заданий;

* выдвинет уполномоченных лиц для общения с ООО Rīgas namu pāarvaldnieks по вопросам установки ограничительных дорожных знаков и решения вопросов, связанных с выдачей разрешений на стоянку транспортных средств в соответствии с заключением сертифицированной фирмы об использовании территории для стоянки транспортных средств (возможном количестве мест для стоянки);

* установит порядок выдачи разрешений, указывая адреса недвижимости и количество выдаваемых разрешений.

На основании заключения сертифицированных фирм об использовании территории для размещения транспортных средств, измерении территории и установке ограничительных знаков сообщество владельцев квартир принимает решение о порядке выдачи разрешений на въезд и стоянку автомашин жильцам дома, указывая адреса имущества и количество выдаваемых разрешений.

В свою очередь, если собственники квартир, наоборот, категорически возражают против наплыва автомобилей в своем дворе, они могут договориться об установке только знаков «Стоянка запрещена», «Въезд запрещен» или шлагбаума.

Ограничением дорожного сообщения на рижских улицах (установкой лежачего полицейского или шлагбаума) занимается департамент сообщения РД, на подъездных дорогах, стоянках вне магистралей — управляющий территориями, домоуправления. Это касается дворов жилых домов, автостоянок возле магазинов и подъездных дорог. Поэтому если жильцы хотят установить какой–то знак или шлагбаум, то вопрос нужно решать с домоуправлением или хозяином земли, если она принадлежит не дому, а третьему лицу. Это можно сделать в соответствии с 2–й частью 38–й статьи Закона о дорожном сообщении. И действовать так же, как в случае обустройства стоянки. Установку знаков необходимо согласовывать с Latvijas valsts ceļi.

Николай КУДРЯВЦЕВ.