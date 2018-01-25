На этой неделе опубликован еще один авторитетный ежегодный «Рейтинг лучших стран мира».

Составляется данный рейтинг журналом US News & World Report в сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания.

Если верить американцам, то Латвия далеко не самая лучшая страна мира. В рейтинге наша республика оказалась на 59–м месте среди 80 участников.

Первое место в рейтинге занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Германия (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Япония, Швеция и Австралия, которая опередила США.

Замыкают список Сербия (78–е место), Ангола (79) и Алжир (80).

Отметим, что, по мнению американских экспертов, Латвия безнадежно отстала от Российской Федерации (26–е место), зато уверенно обогнала Украину (69–е место), Казахстан (70–е место) и Белоруссию (72–е место).

Нашу страну поместили между Уругваем и Эквадором, затем следуют Бахрейн, Танзания, Мьянма. Интересно, что наши соседи — Литва и Эстония — вообще не попали в топ лучших стран. Впрочем, как туда попали мы с Уругваем или Анголой — остается загадкой.

Исследование основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди 21 тысячи человек со всего мира, в их число входили как представители бизнес–элиты, так и обычные граждане.

Кроме того, составители данного топа оценивают государства по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.