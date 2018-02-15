Где встретить любовь по знаку Зодиака?

Узнай, где ты точно сможешь познакомиться со второй половинкой.

Овны

Вы по натуре активны и общительны, вы легко можете заинтересовать любого человека. Для вас идеальное место знакомства — это клуб или вечеринка, неформальная обстановка вам просто необходима для того, чтобы не отвлекаться на дела и насущные вопросы, а просто отдаться романтике и ощутить радость общения.

Телец

Вы никогда не рассматриваете отношения на непродолжительный срок, мимолетные хотите крепких и стабильных отношений, которые затем приведут к созданию полноценной семьи. В связи с этим вам может быть трудно «с разбегу» открыться какому-то человеку и идеальный вариант в вашем случае — это долгая дружба, которая затем перерастет во что-то большее.

Близнецы

Один из самых энергичных и импульсивных признаков, Близнецы любят острые ощущения. Казино, места для экстремального спорта, спортзалы, квесты — вот где вы наиболее вероятно встретите кого-то близкого по духу.

Рак

Несмотря на недоверчивый характер Раков, они верны традициям и устоявшимся представлениям о семье и браке. Наиболее подходящее место знакомства для Раков — это места с большим количеством людей, музыкой, танцами и весельем.

Лев

Вы можете встретить свою судьбу где угодно, но так как вы очень любите природу и животных, идеальным местом знакомства с кем-то, кто разделяет ваши пристрастия, может стать зоопарк, аквариум, сафари-парк или даже ваш двор, где вы будете выгуливать своего питомца.

Дева

Девы, вы самый аналитический знак, вы живете по определенным правилам и жаждите событий, которые стимулируют ваши умы. Встретить своего человека вы можете на работе, на профессиональных или спортивных мероприятиях. Больше активности!

Весы

Вы любите жизнь, окружающий Мир и жаждите приключений. Поэтому встретить единомышленника вы можете как раз в погоне за приключениями — на круизе, в путешествии, во время занятий своими любимыми подвижными хобби.

Скорпион

Хотя Скорпионы сложны, когда дело доходит до их чувств, они самые страстные, когда дело доходит до их хобби. Вам не раз выпадет шанс встретить интересного вам человека на различных площадках для спорта и творчества: в спортзале, на концерте, в кружках и на курсах.

Стрелец

Каждый Стрелец любит острые ощущения и риск. Спорт, экстрим, азартные мероприятия — вот наиболее частые обстоятельства, при которых Стрельцы встречают своих избранников.

Козерог

Козероги уверенны, независимы и гордятся своими собственными навыками и властью. Вы можете встретить свою вторую половинку как в шикарном ресторане, так и на каком-то культурном мероприятии: в театре, в музее, на концерте.

Водолей

Водолеи, вы любите все необычное, для вас важна свобода мысли и вы цените творческий подход ко всему. Своего человека вы можете встретить на светском мероприятии, в творческих кругах, например: на показе мод, на презентации, открытии выставки.

Рыбы

Самые чувствительные из всех знаков. Рыбы любят спокойные места, где они могут побыть наедине со своими мыслями. Кафе, библиотека или тихое место в парке — это те точки, где вы, наслаждаясь уединением, можете встретить свою судьбу.