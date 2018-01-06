Компания Global Engineering Baltia LTD, обещавшая построить завод инновационных электромоторов и предлагающая латвийцам инвестировать в свой проект, закрыла в Латвии свои офисы, сообщает программа «Личное дело» на LTV7.

Вкладчики забили тревогу. Как минимум для одного такого вкладчика эта история уже закончилась печально. Сегодня он должен освободить четырехкомнатную квартиру в Золитуде.

Вкладчики Global Engineering Baltia LTD Григорий и Виталий говорят, что представляют группу из 50 инвесторов компании, которые намерены писать заявление в Генеральную прокуратуру о мошеннических действиях, совершенных в отношении них. Например, по словам Григория, он потерял 300 евро в этой компании. При этом какое-то время сам работал агентом Global Engineering Baltia LTD.

«Факты показывают, что технологии инновационного двигателя нет. Факты показывают, что деньги растрачиваются на дорогостоящие тренинги. На различные, своего рода, развлечения. Люди написали заявления о продаже своих акций, но ничего не происходит», — пояснил «Личному делу» Григорий. Другой вкладчик, Виталий, по его словам, потерял в компании две с половиной тысячи евро. За них он по сей день выплачивает быстрый кредит.

Но самые большие потери понес Владимир. Он не готов показывать свое лицо, поэтому мы изменили его имя. Он потерял четырехкомнатную квартиру в Золитуде и землю в Иманте. Сейчас он вынужден переселиться в рефрижератор, установленный на садово-огородном участке под Ригой. Начинал он, как агент в компании Global Engineering Baltia LTD, потом основатель компании Андрей Моргунов продал ему доли в ней.

«Получив наличные от меня 36 тысяч евро, они взяли на себя обязательства. Говорили, чтобы я ни о чем не волновался, что будут погашать ежемесячно кредит вместо меня банку и все будет хорошо», – рассказал Владимир.

«Они выманили у меня деньги, заставили взять кредит. Принести им и отдать наличными. Расписка у меня на руках», — добавил он.

Примерно год покрывались платежи по кредитам, потом это прекратилось. Сейчас Владимир был вынужден продать свою квартиру. Он написал заявление в Госполицию. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

Получить официальный комментарий от госполиции, Русскому вещанию не удалось. Но в частном разговоре, один из руководителей Госполиции признался, состава преступления в этом деле они не увидели. По его словам, собственное расследование начала Служба госдоходов. Но и СГД «Личному делу» сообщили, что никакого дела в отношении Global engineering Baltia и лично Андрея Моргунова у них нет.

После вопросов, заданных программой «Личное дело» Андрей Моргунов, сделал заявление. Выпустил видеоролик в социальной сети Youtube. Он пояснил, что закрытие офисов связано с оптимизацией работы компании и она по-прежнему работает, но в интернете. Что же касается ситуации Владимира, и его переселения в рефрижератор или термобудку, как он ее сам называет, сказал следующее:

«Он продал свою квартиру и остался с суммой достаточной для покупки меньшей жилплощади. Меня беспокоит то, что он нерационально использовал полученные средства. Я надеюсь, что после перепродажи долей предприятия он приобретет достойное жилье», — заявил Моргунов.

Компания Global Engineering Baltia открывалась в 2016 году с большой помпой. У нее было несколько больших современных офисов. Около 40 сотрудников. Красочные презентации инновационного бизнеса. Также им удалось получить экспертное заключение Центра исследования интеллекутальных сетей физико-энергетического института Латвии об эффективности двигателя. Заключение подписано профессором и доктором технических наук РТУ.

Но уже в июне 2016 года в твиттере и на домашней странице Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK) появилось сообщение о том, что компания ведет нелицензионную деятельность, что ей нельзя доверять свои средства. Весной 2017 года в программе «Личное дело» выступил бывший сотрудник компании Global engineering Baltia, который также предоставил всю внутреннюю документацию фирмы о способах и принципах обработки клиентов.