Гей из Оклахомы, застреливший араба-христианина из ненависти к мусульманам, осужден пожизненно(2)

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Виталий Вавилкин
13:15 21.02.2018
Lifenews / Интересно

Суд штата Оклахома в США вынес 20 февраля приговор 63-летнему гомосексуалу Стэнли Вернону Мэйджорсу, который признан виновным в убийстве своего соседа. Мотивом расправы стала этническая и религиозная ненависть.

Мэйджорс оскорблял и преследовал семью потерпевшего, считая их «грязными арабами» и мусульманами, хотя на самом деле они исповедовали христианство.

 

Суд назначил ксенофобу и представителю секс-меньшинств Стэнли Мэйджорсу наказание в виде пожизненного срока лишения свободы, передает CNN. Его признали виновным в убийстве, а также в преследовании и высказывании угроз в адрес потерпевшего и его родственников. Право на условно-досрочное освобождение осужденный не получит.

 

Мэйджорсу также добавили 10 лет тюрьмы за незаконное владение оружием и штраф в 22 тысячи долларов.

 

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2016 года Мэйджорс застрелил 37-летнего соседа Халида Джабару, который в тот момент стоял на крыльце своего дома и разговаривал по телефону с матерью. После стрельбы убийца скрылся. Но через несколько часов, утром 13 августа, он был арестован полицейскими, пишет Tulsa World.

 

Как пояснили прокуроры в ходе судебного разбирательства, Стэнли ненавидел Халида и его семью за то, что они были эмигрантами из Ливана.

 

Семья выходца с Ближнего Востока и раньше сталкивалась с агрессией со стороны соседа. В сентябре 2015 года Мэйджорс, сидя за рулем автомобиля, сбил мать Халида — Хайфу Джабара. Женщина получила черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, а также переломы ребер, лодыжки и руки.

 

Суд отпустил водителя под залог. Находясь под следствием, Мэйджорс и совершил спустя год убийство соседа.

 

По словам родственников Халида, сосед неоднократно оскорблял их, называя «подлыми арабами», «грязными ливанцами» и проклятыми мусульманами. Однако Мэйджорс ошибался в вопросе о конфессиональной принадлежности соседей. В действительности члены семьи Джабара исповедовали христианскую веру. Они переехали в США несколько десятилетий назад, спасаясь от гражданской войны и религиозного преследования.

 

Защита Мэйджорса настаивала на том, что произошедшее не было проявлением ксенофобии. По версии адвокатов, их клиент просто психически больной человек. Со стороны защиты выступил психолог, пришедший к выводу, что у подсудимого в момент расправы обострилось душевное расстройство, связанное с шизофренией.

 

Защитники даже пытались представить подсудимого своеобразной жертвой ксенофобии: якобы Мэйджорс, являясь гомосексуалом, опасался агрессии со стороны Халида, которого он считал мусульманином, придерживающимся традиционных взглядов на сексуальную сторону жизни.

 

Впрочем, в суде были заслушаны показания супруга обвиняемого Стивена Шмаусса, который умер весной 2017 года. Из опроса Шмаусса, а также из записей десяти телефонных разговоров Стивена с его спутником жизни, который к тому моменту уже находился в тюрьме, следует, что Мэйджорс действительно ненавидел Джабару за его ливанское происхождение. Правда, к ксенофобии, вероятно, еще примешивалась и ревность, поскольку Шмаусс поддерживал хорошие отношения с соседом.

 

Коллегия из 12 присяжных единогласно признала представителя ЛГБТ-сообщества Мэйджорса виновным и не заслуживающим снисхождения. Родственники Халида отказались приходить на финальное заседание, посчитав, что убийца не заслуживает такого внимания к своей персоне.

 

Никакого раскаяния исламофоб Мэйджорс не демонстрировал.

 

Подробнее: http://www.newsru.com/crime/21feb2018/gayshothatecrimeus.html

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (2)
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Саня 13:21 21:02:2018

"мусульманином, придерживающимся традиционных взглядов на сексуальную сторону жизни"
В каком смысле, "придерживающимся"? А разве они овец не того? :)

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Latviešu patriots 13:27 21:02:2018

ASV ir taisnīga tiesa! 200% atbalstu!

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