Генерал США недоволен: Россия угрожает Европе! (28)

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Герман Бергер
20:10 16.01.2018
В мире / Война

Инвестиции в военную сферу и действия в отношении Грузии и Украины свидетельствуют о том, что Россия угрожает безопасности европейских стран, считает Джозеф Данфорд.

Действия России в прошедшие годы и ее инвестиции в военную сферу подводят к выводу, что эта страна представляет опасность для европейских и других стран. Об этом заявил в Брюсселе в понедельник, 15 января, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд накануне совещания Военного комитета НАТО, пишет DW.

 

Окрепшая Россия является самой большой угрозой в Европе, и Североатлантический альянс размещает соответствующие средства для сдерживания своего восточного соседа, заявил генерал Данфорд, выступление которого опубликовано на сайте министерства обороны США. Он напомнил, что НАТО укрепила силы передового базирования, разместив в Польше и странах Балтии четыре многонациональных боевых формирования.

 

По словам Джозефа Данфорда, Россия обновила многие сферы своих вооруженных сил, включая ядерный потенциал, военно-морские силы, разработку новых средств ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы, а также развертывание средств противокосмической обороны.

 

И Россия будет использовать свой потенциал, утверждает генерал. «Достаточно посмотреть на ее поведение, вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину», — сказал Данфорд. Он напомнил, что в 2008 году войска РФ вторглись в грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию, которые до сих пор находятся под российской оккупацией.

 

В Украине Россия в 2014 году незаконно аннексировала полуостров Крым. Для вторжения в этот регион Москва использовала танки и военнослужащих без опознавательных знаков. Российские войска также вторглись в украинский Донбасс, и военные действия там продолжаются до сих пор. По словам генерала Данфорда, США и другие страны НАТО обучают украинских военных, помогая им защищать суверенитет страны.

 

Государства вправе защищаться от нападения других стран, подчеркнул генерал. Это касается не только прямого вторжения солдатами в форме, но и атак, проводимых нетрадиционными способами — информационных операций, действий в киберпространстве, экономического давления, политического влияния. «Это тоже нарушение суверенитета», — сказал Джозеф Данфорд.

Deutsche Welle / Фото
Комментарии (28)
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Pilsonis 20:19 16:01:2018

Protams, ka krievija ir drauds visai civilizētai pasaulei. ASV pilnīga taisnība.

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СССР 20:32 16:01:2018

США ревнует дружбе Европы и России и пыпается всех столкнуть лбами. Не пройдет! Европа не тупые хохлы!

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Александр Шерстобитов 20:37 16:01:2018

Если не США, не было бы Латвии, Литвы, да и других европейских стран.

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ээээ 20:58 16:01:2018

ну да. они бы испарились. а вот еслиб не были бы всякие страны кто вырезал континент индейцев не было бы и США.

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для ээээ 21:55 16:01:2018

Отличный ответ дебилу шестомбитому!

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пнх 20:27 16:01:2018

пидр содомитский

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камень в воду брошен - круги пошли...... 20:30 16:01:2018

снова людям навешали лапши на уши. Русские это агрессоры. А сейчас мы будем вооружаться и вооружать другие страны-марионетки, строить свои базы вблизи русских границ для обороны своей страны находящейся за тысячу километров за океаном. Вот это и есть пиндосовская пропаганда для всего мира.

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с ног на голову 20:48 16:01:2018

Военный бюджет США в 600 млрд $, 800 военных баз по всему миру, ПРО в Румынии, войска и техника на границе России, ПРО в Польше - все это угрожает безопасности России и всего мира. США лжецы, бандиты и агрессоры.

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Точно сказано! 21:57 16:01:2018

США лжецы, бандиты и агрессоры.

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Точно сказано! 21:59 16:01:2018

США лжецы, бандиты и агрессоры..

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шери 20:41 16:01:2018

Россия угрожает Европе!===========Америка к самым границам России подползла и кричит об угрозе. Все скоты делают, чтоб Европа с Россией не ,,сошлась,, откинув США в сторону.

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Latviešu patriots 20:42 16:01:2018

NATO un ASV bāzes Latvijā ir garants Latvijas drošībai. Lai jau krievi besījās, mums Latviešiem par to nospļauties.

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Ты 21:07 16:01:2018

Lat.patriots XyeB - 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,лучше поплюй себе в ПАМПЕРСЫ,чтобы АМЕРИКАНСКИЙ XyЙ тебе в ЖОПУ,как с ВАЗЕЛИНОМ ЗАЛАЗИЛ!!!!!!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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