Действия России в прошедшие годы и ее инвестиции в военную сферу подводят к выводу, что эта страна представляет опасность для европейских и других стран. Об этом заявил в Брюсселе в понедельник, 15 января, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд накануне совещания Военного комитета НАТО, пишет DW.
Окрепшая Россия является самой большой угрозой в Европе, и Североатлантический альянс размещает соответствующие средства для сдерживания своего восточного соседа, заявил генерал Данфорд, выступление которого опубликовано на сайте министерства обороны США. Он напомнил, что НАТО укрепила силы передового базирования, разместив в Польше и странах Балтии четыре многонациональных боевых формирования.
По словам Джозефа Данфорда, Россия обновила многие сферы своих вооруженных сил, включая ядерный потенциал, военно-морские силы, разработку новых средств ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы, а также развертывание средств противокосмической обороны.
И Россия будет использовать свой потенциал, утверждает генерал. «Достаточно посмотреть на ее поведение, вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину», — сказал Данфорд. Он напомнил, что в 2008 году войска РФ вторглись в грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию, которые до сих пор находятся под российской оккупацией.
В Украине Россия в 2014 году незаконно аннексировала полуостров Крым. Для вторжения в этот регион Москва использовала танки и военнослужащих без опознавательных знаков. Российские войска также вторглись в украинский Донбасс, и военные действия там продолжаются до сих пор. По словам генерала Данфорда, США и другие страны НАТО обучают украинских военных, помогая им защищать суверенитет страны.
Государства вправе защищаться от нападения других стран, подчеркнул генерал. Это касается не только прямого вторжения солдатами в форме, но и атак, проводимых нетрадиционными способами — информационных операций, действий в киберпространстве, экономического давления, политического влияния. «Это тоже нарушение суверенитета», — сказал Джозеф Данфорд.
Protams, ka krievija ir drauds visai civilizētai pasaulei. ASV pilnīga taisnība.« ответить
США ревнует дружбе Европы и России и пыпается всех столкнуть лбами. Не пройдет! Европа не тупые хохлы!« ответить
Если не США, не было бы Латвии, Литвы, да и других европейских стран.« ответить
ну да. они бы испарились. а вот еслиб не были бы всякие страны кто вырезал континент индейцев не было бы и США.« ответить
Отличный ответ дебилу шестомбитому!« ответить
пидр содомитский« ответить
снова людям навешали лапши на уши. Русские это агрессоры. А сейчас мы будем вооружаться и вооружать другие страны-марионетки, строить свои базы вблизи русских границ для обороны своей страны находящейся за тысячу километров за океаном. Вот это и есть пиндосовская пропаганда для всего мира.« ответить
Военный бюджет США в 600 млрд $, 800 военных баз по всему миру, ПРО в Румынии, войска и техника на границе России, ПРО в Польше - все это угрожает безопасности России и всего мира. США лжецы, бандиты и агрессоры.« ответить
США лжецы, бандиты и агрессоры.« ответить
США лжецы, бандиты и агрессоры..« ответить
Россия угрожает Европе!===========Америка к самым границам России подползла и кричит об угрозе. Все скоты делают, чтоб Европа с Россией не ,,сошлась,, откинув США в сторону.« ответить
NATO un ASV bāzes Latvijā ir garants Latvijas drošībai. Lai jau krievi besījās, mums Latviešiem par to nospļauties.« ответить
Lat.patriots XyeB - 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,лучше поплюй себе в ПАМПЕРСЫ,чтобы АМЕРИКАНСКИЙ XyЙ тебе в ЖОПУ,как с ВАЗЕЛИНОМ ЗАЛАЗИЛ!!!!!!« ответить