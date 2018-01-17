Инвестиции в военную сферу и действия в отношении Грузии и Украины свидетельствуют о том, что Россия угрожает безопасности европейских стран, считает Джозеф Данфорд.

Действия России в прошедшие годы и ее инвестиции в военную сферу подводят к выводу, что эта страна представляет опасность для европейских и других стран. Об этом заявил в Брюсселе в понедельник, 15 января, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд накануне совещания Военного комитета НАТО, пишет DW.

Окрепшая Россия является самой большой угрозой в Европе, и Североатлантический альянс размещает соответствующие средства для сдерживания своего восточного соседа, заявил генерал Данфорд, выступление которого опубликовано на сайте министерства обороны США. Он напомнил, что НАТО укрепила силы передового базирования, разместив в Польше и странах Балтии четыре многонациональных боевых формирования.

По словам Джозефа Данфорда, Россия обновила многие сферы своих вооруженных сил, включая ядерный потенциал, военно-морские силы, разработку новых средств ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы, а также развертывание средств противокосмической обороны.

И Россия будет использовать свой потенциал, утверждает генерал. «Достаточно посмотреть на ее поведение, вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину», — сказал Данфорд. Он напомнил, что в 2008 году войска РФ вторглись в грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию, которые до сих пор находятся под российской оккупацией.

В Украине Россия в 2014 году незаконно аннексировала полуостров Крым. Для вторжения в этот регион Москва использовала танки и военнослужащих без опознавательных знаков. Российские войска также вторглись в украинский Донбасс, и военные действия там продолжаются до сих пор. По словам генерала Данфорда, США и другие страны НАТО обучают украинских военных, помогая им защищать суверенитет страны.

Государства вправе защищаться от нападения других стран, подчеркнул генерал. Это касается не только прямого вторжения солдатами в форме, но и атак, проводимых нетрадиционными способами — информационных операций, действий в киберпространстве, экономического давления, политического влияния. «Это тоже нарушение суверенитета», — сказал Джозеф Данфорд.