«Военная экспансия» Москвы превратила Российскую Федерацию в «главную угрозу» для Европы, и поэтому Североатлантический альянс должен встать на её защиту, заявил в ходе своего визита в Брюссель глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Об этом сообщает Newsweek.
«Когда мы думаем о России, то вспоминаем их действия за последние несколько лет, а потом смотрим на инвестиции, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооружённых сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — подчеркнул американский генерал.
Джозеф Данфорд также отметил, что атака на страну может не только принять форму военного наступления на её границы, но и представлять собой «комбинацию нестандартных и информационных операций, экономического принуждения и политического давления».
«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы не видите угрозы, то вы отстали от времени. Вам нужно быть начеку», — предупредил глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США.
Единственная угроза Европе, да и всему миру, это государство террористов Америка!« ответить
другими совами гоните бабло шафки. А то что вся европа в мигрантах-террористах, со всеми болезнями это все нормально« ответить
А под этот эпический трёп можно преспокойненько на границе с Россией размещать сколько угодно и какого угодно вооружения.« ответить
Уж если на то пошло то сказали бы честно мы боимся этой страны нам не нравится её боевой потенциал. Мы эту страну хотим втоптать в грязь. И только Америка имеет право на мировое господство.
единственная нация в мире это Омериканцы, остальные второсортные, ноу мони но НАТА« ответить
Džozefam Danfordam pilnīga taisnība. Krievija ir drauds civilizētajai pasaulei.« ответить
Kas ir "civilizèta pasaule"?« ответить
ES un ASV« ответить
Ахинея нереальная!!!« ответить