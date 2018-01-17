Генерал США встал на защиту Европы(8)

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Анатолий Тарасов
10:59 17.01.2018
В мире / Евросоюз

В ходе своего визита в Брюссель глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд назвал Россию главной угрозой для безопасности Европы, сообщает Newsweek. По словам американского генерала, если европейцы этого не понимают, то они отстали от времени и им необходимо быть начеку.

«Военная экспансия» Москвы превратила Российскую Федерацию в «главную угрозу» для Европы, и поэтому Североатлантический альянс должен встать на её защиту, заявил в ходе своего визита в Брюссель глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. Об этом сообщает Newsweek.

 

«Когда мы думаем о России, то вспоминаем их действия за последние несколько лет, а потом смотрим на инвестиции, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооружённых сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — подчеркнул американский генерал.

 

Джозеф Данфорд также отметил, что атака на страну может не только принять форму военного наступления на её границы, но и представлять собой «комбинацию нестандартных и информационных операций, экономического принуждения и политического давления».

 

«Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся. Если вы не видите угрозы, то вы отстали от времени. Вам нужно быть начеку», — предупредил глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США.

RT / Фото
Комментарии (8)
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Ты суслика видишь? 11:04 17:01:2018

Единственная угроза Европе, да и всему миру, это государство террористов Америка!

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Ваня 11:15 17:01:2018

другими совами гоните бабло шафки. А то что вся европа в мигрантах-террористах, со всеми болезнями это все нормально

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Да 11:13 17:01:2018

А под этот эпический трёп можно преспокойненько на границе с Россией размещать сколько угодно и какого угодно вооружения.
Уж если на то пошло то сказали бы честно мы боимся этой страны нам не нравится её боевой потенциал. Мы эту страну хотим втоптать в грязь. И только Америка имеет право на мировое господство.

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Tramp 11:16 17:01:2018

единственная нация в мире это Омериканцы, остальные второсортные, ноу мони но НАТА

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Latviešu patriots 11:26 17:01:2018

Džozefam Danfordam pilnīga taisnība. Krievija ir drauds civilizētajai pasaulei.

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ыыы 11:33 17:01:2018

Kas ir "civilizèta pasaule"?

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Latviešu patriots 11:51 17:01:2018

ES un ASV

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:) 11:27 17:01:2018

Ахинея нереальная!!!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)