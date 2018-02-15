Первым заблуждением Громов назвал само название конфликта «советско-афганская война».
«Так называемая советско-афганская война подразумевает, что конфликт носил двусторонний характер, то есть это была конфронтация между СССР и Афганистаном, а это фактически неверно», – передает РИА «Новости» слова Громова, добавившего, что этот миф был популяризирован на Западе во время холодной войны, чтобы придать легитимности моджахедам, которых поддерживали США и их союзники.
Он отметил, что Советская армия присутствовала в Афганистане законно и по приглашению правительства.
«Фактически афганский конфликт был внутренним противоборством между законным правительством во главе с Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) и моджахедами – или душманами, бандами исламистов и прочих мятежников», – сказал он.
Вторым мифом генерал назвал утверждение о том, что Советский Союз проиграл афганскую войну.
«Во-первых, важно подчеркнуть, что, будучи командующим советской армии в ДРА, я никогда не получал приказов кого-нибудь «победить» в Афганистане. На своем пике 40-я армия насчитывала всего 108 тыс. 800 человек, и это явно свидетельствует о том, что никто не добивался классической военной победы в Афганистане», – сказал Громов.
Он подчеркнул, что миссия 40-й армии в ДРА заключалась в «обеспечении благоприятных условий для деятельности законного правительства НДПА».
«Я убежден, что советские солдаты успешно выполнили поставленную задачу в Афганистане», – заявил командующий.
На вопрос, почему правительство Наджибуллы в конечном итоге было свергнуто моджахедами, Громов ответил, что к тому времени сам Советский Союз распался, поэтому внешнеполитический курс нового российского руководства исключал финансовую поддержку Наджибуллы.
Командующий также развенчал миф, утверждающий, что советские солдаты и офицеры проводили операцию с «безудержной жестокостью»по отношению к афганскому населению.
«На самом деле Советский Союз реализовывал многочисленные гражданские, экономические и политические программы, направленные на улучшение условий жизни для местного населения», – отмечает Громов.
Он рассказал, что только в 1982 году 40-я армия провела 127 гражданских операций, которые включали в себя ремонт домов, строительство дорог, раздачу пищи и медикаментов местным жителям и проведение культурных мероприятий.
Генерал прокомментировал продолжающуюся американскую войну в Афганистане и развенчал миф о том, что США более успешны в Афганистане, чем СССР.
«Во-первых, мы все-таки сдержали свое слово и действительно вышли из Афганистана, как и обещали, в то время как США продолжают присутствовать в стране даже после объявленного «вывода» в 2014 году», – заявил Громов.
Он указал также на различие между оперативным подходом Советской армии и военных США, которые увязли в Афганистане уже почти на 17 лет.
«Во время нашего развертывания в ДРА 40-я армия контролировала большую часть территории Афганистана, вынуждая моджахедов действовать из подполья, так как у них не было реальной власти в стране», – сказал генерал.
Это сильно контрастирует с последним докладом BBC, в котором заявляют, что «Талибан» в настоящее время либо полностью контролирует, либо свободно действует примерно на 70% территории Афганистана.
Громов также подчеркнул, что, в отличие от США, Советский Союз не стремился навязать свою политическую и экономическую систему Афганистану.
«В действительности 40-я армия достигла значительного прогресса в Афганистане, выполняя свои цели, и это продолжалось бы, если бы не более крупные геополитические изменения – в частности, крах СССР», – сказал Громов.
России удалось не повторить в Сирии афганских ошибок.
100% atbalstu« ответить
krievi Afganistāna zaudēja karu un tagad Sīrijā zaudē . Nevis karotāji bet plātīzeri« ответить
Не ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а оккупационные войска. между законным правительством??? Кремлевским ставленником- будет вернее. Советский Союз распался, поэтому внешнеполитический курс нового российского руководства исключал финансовую поддержку Наджибуллы. Это ли не доказательство?« ответить
_присутствовала в Афганистане законно и по приглашению правительства_« ответить
Ну, так и Америчка находится в Украине по зову властей, в отличие от ихтамнетов.
ну да, Омериканцы замутили госпереворот и посадили своих ставленников и крутят Вусраину на х*ю как хотят« ответить
скачите дальше кастрюлеголовые
Иди,замой от спермы свою вышиванку,дебил,о чём статья,да ср..ть на твою Укропию,задолбали уже с ней.« ответить
Кто о чём, а вшивый верзилов саня о бане. Тема про Афган, а этот псих об Усраине.« ответить
Sovoka propogandas pērles! Krievi kā vienmēr balti un pūkaini! Riebjas burtiski!« ответить
чё же вы с САША потдержкой не можете с шахтёрами справится, хе-хе« ответить
Такие же шахтёры и во вьетнамах-кореях воевали« ответить
Krievu ģenerāļa melu stāsts!« ответить
Всё от первого до последнего слова - правда!« ответить
Но это вам, глистам, и не нравится! :)
А ваш хозяин, по совместительству гегемон, в Афгане только для организации трафика опиатов сидит! :) Банда наркодилеров!
Вы бы хоть самих моджахедов бы послушали, что они говорят о временах "шурави" и об сегодняшней оккупации Афгана штатами!
Интересно,лобатое га..но,если бы тебя туда призвали,ты бы в в учебке повесился или дотерпел бы до аэродрома в Кабуле или Герате?« ответить
ВСЕХ ПРИЧАСТНЫХ - С ГОДОВЩИНОЙ! :)« ответить