Герой Советского Союза генерал-полковник, последний командующий 40-й армией, которая формировала костяк ограниченного контингента советских войск в Афганистане, Борис Громов развенчал четыре мифа.

Первым заблуждением Громов назвал само название конфликта «советско-афганская война».

«Так называемая советско-афганская война подразумевает, что конфликт носил двусторонний характер, то есть это была конфронтация между СССР и Афганистаном, а это фактически неверно», – передает РИА «Новости» слова Громова, добавившего, что этот миф был популяризирован на Западе во время холодной войны, чтобы придать легитимности моджахедам, которых поддерживали США и их союзники.

Он отметил, что Советская армия присутствовала в Афганистане законно и по приглашению правительства.

«Фактически афганский конфликт был внутренним противоборством между законным правительством во главе с Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) и моджахедами – или душманами, бандами исламистов и прочих мятежников», – сказал он.

Вторым мифом генерал назвал утверждение о том, что Советский Союз проиграл афганскую войну.

«Во-первых, важно подчеркнуть, что, будучи командующим советской армии в ДРА, я никогда не получал приказов кого-нибудь «победить» в Афганистане. На своем пике 40-я армия насчитывала всего 108 тыс. 800 человек, и это явно свидетельствует о том, что никто не добивался классической военной победы в Афганистане», – сказал Громов.

Он подчеркнул, что миссия 40-й армии в ДРА заключалась в «обеспечении благоприятных условий для деятельности законного правительства НДПА».

«Я убежден, что советские солдаты успешно выполнили поставленную задачу в Афганистане», – заявил командующий.

На вопрос, почему правительство Наджибуллы в конечном итоге было свергнуто моджахедами, Громов ответил, что к тому времени сам Советский Союз распался, поэтому внешнеполитический курс нового российского руководства исключал финансовую поддержку Наджибуллы.

Командующий также развенчал миф, утверждающий, что советские солдаты и офицеры проводили операцию с «безудержной жестокостью»по отношению к афганскому населению.

«На самом деле Советский Союз реализовывал многочисленные гражданские, экономические и политические программы, направленные на улучшение условий жизни для местного населения», – отмечает Громов.

Он рассказал, что только в 1982 году 40-я армия провела 127 гражданских операций, которые включали в себя ремонт домов, строительство дорог, раздачу пищи и медикаментов местным жителям и проведение культурных мероприятий.

Генерал прокомментировал продолжающуюся американскую войну в Афганистане и развенчал миф о том, что США более успешны в Афганистане, чем СССР.

«Во-первых, мы все-таки сдержали свое слово и действительно вышли из Афганистана, как и обещали, в то время как США продолжают присутствовать в стране даже после объявленного «вывода» в 2014 году», – заявил Громов.

Он указал также на различие между оперативным подходом Советской армии и военных США, которые увязли в Афганистане уже почти на 17 лет.

«Во время нашего развертывания в ДРА 40-я армия контролировала большую часть территории Афганистана, вынуждая моджахедов действовать из подполья, так как у них не было реальной власти в стране», – сказал генерал.

Это сильно контрастирует с последним докладом BBC, в котором заявляют, что «Талибан» в настоящее время либо полностью контролирует, либо свободно действует примерно на 70% территории Афганистана.

Громов также подчеркнул, что, в отличие от США, Советский Союз не стремился навязать свою политическую и экономическую систему Афганистану.

«В действительности 40-я армия достигла значительного прогресса в Афганистане, выполняя свои цели, и это продолжалось бы, если бы не более крупные геополитические изменения – в частности, крах СССР», – сказал Громов.

России удалось не повторить в Сирии афганских ошибок.