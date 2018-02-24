На вопрос о том, может ли Россия стоять за теми трудностями, которые Латвия испытывает в данный момент, Кучинскис ответил, что «у него нет оснований полагать», что Москва вовлечена в это. При этом он отметил, что была попытка использовать «уязвимость» Латвии.
«Они продемонстрировали, как быстро можно распространять плохие новости о чем-то или о ком-то, используя ботов», — сказал Кучинскис.
«Вы можете нанять таких ботов, если у вас есть деньги. Если у вас есть деньги – все возможно», — добавил он.
Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.
В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.
В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ ПРАВЯЩЕЙ ЛАТЫШСКОЙ МАФИИ -« ответить
КИДАЛОВО...ОТЖИМАЛОВО...НАЕБАЛОВО...
ЛАТВИЯ-ЛАТВИЕШЕМ,НЕ?!
Ne okupantiem par to spriest!« ответить
Дык америкосы больше всех копают под этот банк. Латвия, как суверенная страна должна заявить им ноту протеста за вмешательство в её дела и врубить санкции.« ответить
Будте последовательными.
ЛАТВИЯ - ЭТО« ответить
в
ЖОПУ НИЩАЯ и УБОГАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США...
КАКАЯ "СУЕВЕРНАЯ "СРАНА....О ЧЁМ ВЫ ГОВОРИТЕ...
, Кучинскис ответил, что «у него нет оснований полагать»,=================Посмотри в зеркало,вся проблема от вас, воров,коррупционеров. У нас некому отстаивать интерес страны, молча принимают все, что выгодно другим странам, в ужерб своей. Президент наш((((((( что он сделал для страны,для народа......речи толкает о прекрасном будущем.....« ответить
Kučinskis ir malacis, 100% atbalstu mūsu valdību!« ответить