Гениальные слова Кучинскиса(9)

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Владимир Бучельников
15:13 24.02.2018
Политика / Правительство

У премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса нет оснований полагать, что за проблемами страны стоит Россия. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

 

На вопрос о том, может ли Россия стоять за теми трудностями, которые Латвия испытывает в данный момент, Кучинскис ответил, что «у него нет оснований полагать», что Москва вовлечена в это. При этом он отметил, что была попытка использовать «уязвимость» Латвии.

 

«Они продемонстрировали, как быстро можно распространять плохие новости о чем-то или о ком-то, используя ботов», — сказал Кучинскис.

 

«Вы можете нанять таких ботов, если у вас есть деньги. Если у вас есть деньги – все возможно», — добавил он.

 

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (9)
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ПЕДУАРДАМ 15:20 24:02:2018

В ОСНОВЕ ПОЛИТИКИ ПРАВЯЩЕЙ ЛАТЫШСКОЙ МАФИИ -
КИДАЛОВО...ОТЖИМАЛОВО...НАЕБАЛОВО...
ЛАТВИЯ-ЛАТВИЕШЕМ,НЕ?!

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Latviešu patriots 16:36 24:02:2018

Ne okupantiem par to spriest!

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федя 15:29 24:02:2018

Дык америкосы больше всех копают под этот банк. Латвия, как суверенная страна должна заявить им ноту протеста за вмешательство в её дела и врубить санкции.
Будте последовательными.

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ФЕДЕ 15:41 24:02:2018

ЛАТВИЯ - ЭТО
в
ЖОПУ НИЩАЯ и УБОГАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США...
КАКАЯ "СУЕВЕРНАЯ "СРАНА....О ЧЁМ ВЫ ГОВОРИТЕ...

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шери 16:05 24:02:2018

, Кучинскис ответил, что «у него нет оснований полагать»,=================Посмотри в зеркало,вся проблема от вас, воров,коррупционеров. У нас некому отстаивать интерес страны, молча принимают все, что выгодно другим странам, в ужерб своей. Президент наш((((((( что он сделал для страны,для народа......речи толкает о прекрасном будущем.....

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Latviešu patriots 16:37 24:02:2018

Kučinskis ir malacis, 100% atbalstu mūsu valdību!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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