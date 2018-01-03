Генсек НАТО назвал Россию самоуверенной и призвал с ней договариваться(7)

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Виталий Вавилкин
08:10 03.01.2018
В мире / Война

Россия стала более уверенной в себе, однако НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический диалог с Москвой. Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост», — сказал Столтенберг.

 

При этом генсек НАТО считает, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать. В том числе, по линии военных связей. В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.

 

В конце декабря 2017 года в НАТО признались, что по активности флота в мировом океане альянс отстает от России. По словам Столтенберга, после окончания войны альянс утратил навыки на море, особенно в деле борьбы с подводными лодками.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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Profile_default
СМЕРШ 08:28 03:01:2018

Смерть натовским бандитам†.†.†.†.†.

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ИвАн 08:53 03:01:2018

Ну а кацапских так вобще четвертовать надо.

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CCCP 09:44 03:01:2018

Глисты, Ау! Ваша тема для вони. Одному ивану не справится.

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СМЕРШ>>ИвАн 08:53 09:46 03:01:2018

Ej dirst, ukrocūka!

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Янис ибн Ахмед 09:56 03:01:2018

а что это за пиздрик?

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" выступаем за политический диалог с Москвой," 08:30 03:01:2018

И для того, чтобы громко не кричать, все ближе и ближе подползаем к России.)))))

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ин-на 09:51 03:01:2018

а что за шавка тут опять вякает на Россию?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

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