«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост», — сказал Столтенберг.
При этом генсек НАТО считает, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать. В том числе, по линии военных связей. В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.
В конце декабря 2017 года в НАТО признались, что по активности флота в мировом океане альянс отстает от России. По словам Столтенберга, после окончания войны альянс утратил навыки на море, особенно в деле борьбы с подводными лодками.
Смерть натовским бандитам†.†.†.†.†.« ответить
Ну а кацапских так вобще четвертовать надо.« ответить
Глисты, Ау! Ваша тема для вони. Одному ивану не справится.« ответить
Ej dirst, ukrocūka!« ответить
а что это за пиздрик?« ответить
И для того, чтобы громко не кричать, все ближе и ближе подползаем к России.)))))« ответить
а что за шавка тут опять вякает на Россию?« ответить