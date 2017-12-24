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Экс-канцлер ФРГ подвергается критике в связи со своей новой должностью в российском концерне «Роснефть», в том числе в рядах родной СДПГ. По его словам, он возглавил совет директоров энергетического гиганта не ради денег. Как он заявил в интервью изданию Rheinische Post, его новая должность — «увлекательная задача», передает немецкое издание Der St