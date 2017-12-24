Герхард Шредер: «Я доверяю Владимиру Путину»(10)

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Владимир Бучельников
20:49 23.12.2017
Экономика / Мировая экономика

Экс-канцлер ФРГ подвергается критике в связи со своей новой должностью в российском концерне «Роснефть», в том числе в рядах родной СДПГ. По его словам, он возглавил совет директоров энергетического гиганта не ради денег. Как он заявил в интервью изданию Rheinische Post, его новая должность — «увлекательная задача», передает немецкое издание Der St

Останавливаясь в интервью на дружбе с российским президентом Путиным, экс-канцлер заметил, что «дружба означает, что вы высказываете друг другу свою точку зрения и можете критиковать друг друга. Но это делается не на публику, а с глазу на глаз».

 

«Я доверяю Владимиру Путину», — подчеркнул в беседе с немецким изданием экс-канцлер.

 

Кроме того, сообщает Der Standard, Шредер в очередной раз высказался за поэтапную отмену антироссийских санкций.

InoPressa / Фото
Комментарии (10)
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Russija 21:37 23:12:2017

Пока в Германии руководил Шрёдер немцы процветали ...А сейчас в заднем проходе))))

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П у т и н 21:42 23:12:2017

Если немцы в заднем проходе, то расеянцы даже не в навозе, а в блевотине

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биомусору 23:26 23:12:2017

Варзилов под ником Путин, ты Варзилов -урод и моральный и физический.
Тебя как биомусор надо утилизировать.

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П у т и н 21:40 23:12:2017

По его словам, он возглавил совет директоров энергетического гиганта не ради денег.
-------------------
А ради чего??
Я плакаль

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Хм 23:22 23:12:2017

Пyтину доверяет весь Мир и все жители планеты, кроме свидомитов и npoeбалтийских подстилок фaшингтона.

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Ага 23:36 23:12:2017

Весь "рузьке мир", забыл уточнить.:)

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ИвАн 07:51 24:12:2017

Йуда кремлёвское бабло отрабатывает.

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Eduard 12:58 24:12:2017

В том смысле, что заявлению "можем повторить", он верит и радуется.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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