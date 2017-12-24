Останавливаясь в интервью на дружбе с российским президентом Путиным, экс-канцлер заметил, что «дружба означает, что вы высказываете друг другу свою точку зрения и можете критиковать друг друга. Но это делается не на публику, а с глазу на глаз».
«Я доверяю Владимиру Путину», — подчеркнул в беседе с немецким изданием экс-канцлер.
Кроме того, сообщает Der Standard, Шредер в очередной раз высказался за поэтапную отмену антироссийских санкций.
Пока в Германии руководил Шрёдер немцы процветали ...А сейчас в заднем проходе))))« ответить
Если немцы в заднем проходе, то расеянцы даже не в навозе, а в блевотине« ответить
Варзилов под ником Путин, ты Варзилов -урод и моральный и физический.« ответить
Тебя как биомусор надо утилизировать.
По его словам, он возглавил совет директоров энергетического гиганта не ради денег.« ответить
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А ради чего??
Я плакаль
Пyтину доверяет весь Мир и все жители планеты, кроме свидомитов и npoeбалтийских подстилок фaшингтона.« ответить
Весь "рузьке мир", забыл уточнить.:)« ответить
Йуда кремлёвское бабло отрабатывает.« ответить
В том смысле, что заявлению "можем повторить", он верит и радуется.« ответить