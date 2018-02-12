На втором месте располагается команда Нидерландов – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На третьем – сборная Норвегии (1, 4, 3).
Олимпийская команда России в отчетный соревновательный день медалей не завоевала, в ее активе 1 бронзовая медаль, которую в субботу в ее копилку принес шорт-трекист Семен Елистратов. В медальном зачете российская команда делит 11-14-е места с Финляндией, Италией и Казахстаном.
Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
latvija vernjotsja bez medalej« ответить
а как же, начальник МОК немец - агент США, специально отстранил главных претендентов на награды из РОССИИ, тем самым освободив дорогу для СВОИХ - за свои холуйские действия скорей всего получит медаль конгресса USA, ещё надо было наградить негров из КЕНИИ из деревни где живёт бабушка липового лауреата ШНОБЕЛЕВСКОЙ премии мира БАРАНА ОБАМЫ - до кучи.« ответить