По данным министерства обороны Германии, в 2017 году количество солдат, поступивших на службу в бундесвер в несовершеннолетнем возрасте, достигло рекордной отметки в 2128 солдат. В 2011 их было всего 689, то есть в три раза меньше, отмечает Rheinische Post. Число же не достигших зрелости девушек в немецкой армии увеличилось в восемь раз.
«По-видимому, министр обороны Урсула фон дер Ляйен без угрызений совести продолжает набирать в армию молодежь со всё более раннего возраста», — раскритиковала главу оборонного ведомства член Левой партии Эврим Зоммер. До тех пор, пока Германия будет сама вербовать несовершеннолетних в армию, она не вправе критиковать другие государства за использование детей-солдат, добавила она.
«Таким образом немецкие власти подрывают собственные усилия по достижению международного запрета на использование детей-солдат», — подчеркнула политик.
Меркельюгенд.« ответить
Запреты в рамках международного права, по использования детей в ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ.« ответить
Вербовка и использование детей, не достигших 15 лет, запрещается международным гуманитарным правом — договорным и обычным — и рассматривается Международным уголовным судом как военное преступление. Кроме того, законодательство в области прав человека определяет 18 лет в качестве минимального возраста вербовки и использования детей в вооруженных действиях. Стороны конфликтов, вербующие и использующие детей, вносятся Генеральным секретарем в ежегодно составляемый «Позорный список».
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Германская армия принимает рекрутов с 17-летнего возраста при ограничениях в использовании оружия во время тренировок до совершеннолетия. Также рекруты до 18 лет не могут быть направлены на военную службу за границу.
фашистская мразь снова поднимает голову. е***ать фашистов!« ответить
Ручонку-кулачок менять не забывай, еб..ришка.« ответить
Главное, чтобы всевозможных ЛГБТ и прочих трансов как можно больше брали, такому войску любому противнику сдаться будет западло! :)« ответить