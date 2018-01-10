Германия набирает детей-солдат(5)

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Анатолий Тарасов
08:35 10.01.2018
В мире / Евросоюз

C 2011 количество солдат, поступивших на службу в бундесвер в несовершеннолетнем возрасте, увеличилось в три раза, сообщает Rheinische Post.

По данным министерства обороны Германии, в 2017 году количество солдат, поступивших на службу в бундесвер в несовершеннолетнем возрасте, достигло рекордной отметки в 2128 солдат. В 2011 их было всего 689, то есть в три раза меньше, отмечает Rheinische Post. Число же не достигших зрелости девушек в немецкой армии увеличилось в восемь раз.

 

«По-видимому, министр обороны Урсула фон дер Ляйен без угрызений совести продолжает набирать в армию молодежь со всё более раннего возраста», — раскритиковала главу оборонного ведомства член Левой партии Эврим Зоммер. До тех пор, пока Германия будет сама вербовать несовершеннолетних в армию, она не вправе критиковать другие государства за использование детей-солдат, добавила она.  

 

«Таким образом немецкие власти подрывают собственные усилия по достижению международного запрета на использование детей-солдат», — подчеркнула политик.

RT / Фото
Комментарии (5)
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dlz77 08:44 10:01:2018

Меркельюгенд.

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О чем речь 09:28 10:01:2018

Запреты в рамках международного права, по использования детей в ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ.
Вербовка и использование детей, не достигших 15 лет, запрещается международным гуманитарным правом — договорным и обычным — и рассматривается Международным уголовным судом как военное преступление. Кроме того, законодательство в области прав человека определяет 18 лет в качестве минимального возраста вербовки и использования детей в вооруженных действиях. Стороны конфликтов, вербующие и использующие детей, вносятся Генеральным секретарем в ежегодно составляемый «Позорный список».
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Германская армия принимает рекрутов с 17-летнего возраста при ограничениях в использовании оружия во время тренировок до совершеннолетия. Также рекруты до 18 лет не могут быть направлены на военную службу за границу.

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ин-на 09:47 10:01:2018

фашистская мразь снова поднимает голову. е***ать фашистов!

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Совет 09:57 10:01:2018

Ручонку-кулачок менять не забывай, еб..ришка.

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Ты суслика видишь? 11:07 10:01:2018

Главное, чтобы всевозможных ЛГБТ и прочих трансов как можно больше брали, такому войску любому противнику сдаться будет западло! :)

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (13)