C 2011 количество солдат, поступивших на службу в бундесвер в несовершеннолетнем возрасте, увеличилось в три раза, сообщает Rheinische Post.

По данным министерства обороны Германии, в 2017 году количество солдат, поступивших на службу в бундесвер в несовершеннолетнем возрасте, достигло рекордной отметки в 2128 солдат. В 2011 их было всего 689, то есть в три раза меньше, отмечает Rheinische Post. Число же не достигших зрелости девушек в немецкой армии увеличилось в восемь раз.

«По-видимому, министр обороны Урсула фон дер Ляйен без угрызений совести продолжает набирать в армию молодежь со всё более раннего возраста», — раскритиковала главу оборонного ведомства член Левой партии Эврим Зоммер. До тех пор, пока Германия будет сама вербовать несовершеннолетних в армию, она не вправе критиковать другие государства за использование детей-солдат, добавила она.

«Таким образом немецкие власти подрывают собственные усилия по достижению международного запрета на использование детей-солдат», — подчеркнула политик.