Германия назвала условия снятия санкций с России(8)

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Владимир Бучельников
09:44 17.02.2018
В мире / Евросоюз

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль допустил возможность поэтапного снятия санкций с России в случае отвода тяжелого вооружения из Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции. Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу», — сказал он.

 

По словам министра, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности. «Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность», — заключил Габриэль.

 

В конце января польские власти обратились к Вашингтону с просьбой ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». Его строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта выступают Польша, Украина и США.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (8)
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:-))) 12:10 17:02:2018

Сложности перевода? ria.ru/world/20180217/1514831989.html?referrer_block=index_main_1

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Шерстобитову, ИвАн-у, Путину, а также Latvieshu patriotu - короче козлам. 14:00 17:02:2018

снятие санкций это не отвод тяжёлых вооружений из донбасса, а ввод тяжёлых вооружений в берлин, для меркель суд в гааге и пожизненное заключение в тюрьме шпандау в камере ГЕССА.

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П у т и н 12:19 17:02:2018

Что выберет Окурок - слить Даунбасс или сдохнуть под санкциями?

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Мнение 12:28 17:02:2018

Крысе загнанной в угол, надо дать возможность с "честью" выйти из положения, сделать вид, что если он и не победил, то хотя бы не проиграл.

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бабушка 16:21 17:02:2018

мнению,путину,сашкепедриоту- шафки,ваше мнение никого не интересует. Вместо того чтобы занималься рукоблудием ,лучше взяли бы лопату и почистили дорожки в любимой Латвии,

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Саня 12:36 17:02:2018

Какие могут быть условия?
Крым назад, Луг андонию назад, Путьку в Гаагу. А там посмотрим, снимать санкции или нет.

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Latviešu patriots 12:51 17:02:2018

Krievijai ir jākapitulē rietumu civilizācijas priekšā!

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12

Мнение
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12.02.2018

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