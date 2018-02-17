«Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции. Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу», — сказал он.
По словам министра, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности. «Мы вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность», — заключил Габриэль.
В конце января польские власти обратились к Вашингтону с просьбой ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». Его строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта выступают Польша, Украина и США.
Сложности перевода? ria.ru/world/20180217/1514831989.html?referrer_block=index_main_1« ответить
снятие санкций это не отвод тяжёлых вооружений из донбасса, а ввод тяжёлых вооружений в берлин, для меркель суд в гааге и пожизненное заключение в тюрьме шпандау в камере ГЕССА.« ответить
Что выберет Окурок - слить Даунбасс или сдохнуть под санкциями?« ответить
Крысе загнанной в угол, надо дать возможность с "честью" выйти из положения, сделать вид, что если он и не победил, то хотя бы не проиграл.« ответить
мнению,путину,сашкепедриоту- шафки,ваше мнение никого не интересует. Вместо того чтобы занималься рукоблудием ,лучше взяли бы лопату и почистили дорожки в любимой Латвии,« ответить
Какие могут быть условия?« ответить
Крым назад, Луг андонию назад, Путьку в Гаагу. А там посмотрим, снимать санкции или нет.
Krievijai ir jākapitulē rietumu civilizācijas priekšā!« ответить