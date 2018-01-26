Германия оценила супероружие России(10)

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Герман Бергер
20:15 25.01.2018
Техно / Оружие

Немецкая газета Bild составила список супероружия современности, включающий российские авиационную бомбу объемного взрыва и танк Т-14 «Армата».

Издание отмечает, что действия российского боеприпаса и самого мощного неядерного американского снаряда (тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B) сравнимы, фактически по силе взрыва данные вооружения являются конкурентами друг другу. Сообщается, что при срабатывании российской бомбы образуется гигантский огненный шар, уничтожающий все в районе действия.

 

Новейший российский танк Т-14 «Армата» газета посчитала одним из наиболее эффективных. По мнению Bild, он быстрее американского M1 Abrams (80 километров в час против 64 километров в час), обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту, а также допускает использование радиоуправляемых ракет радиусом действия до восьми километров.

 

Также в список издания попали китайская противокорабельная ракета Dong-Feng 21D, немецкий танк Leopard 2, израильская система ПРО Iron Dome, американские авианосцы типа Nimitz, истребитель F-22 Raptor и бомбардировщик B-2 Spirit. Также Bild обратила внимание на использование беспилотников и кибертехнологий.

 

В январе 2018 года немецкая газета Stern назвала тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым страшным российским оружием в Сирии.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Ваня 20:43 25:01:2018

нам плевать мы танчики 85 годков закупили, правда снаряды к ним больше не делают

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Ага 21:45 25:01:2018

Основной российский танк имеет циферку 72, вот сколько ему годков.

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22 21:58 25:01:2018

основной российский танк -Т-80

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Ага 22:26 25:01:2018

Дурень, Т-80 это тупиковая ветвь, никакой модернизации не подвергается, хотя у Рашки из 3500 штук, все другие, вплоть до Т-90, это по прежнему модернизированный старина Т-72, под разными индексами. "Армата" российской армии не светит, больше о ней треска нет, языки проглотили..

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Александр Шерстобитов 20:44 25:01:2018

если что хохлы помогут у них 1 ржавенький оплот есть

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что мы будем 20:48 25:01:2018

делать с гиперзвуковой ракетой русских-"циркон"??? От 8 до 12 мах?это практически взмах ресниц!!! Неет, лучше даже и не вспоминать, и не обсуждать!!!

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Страшно, аж жуть 21:41 25:01:2018

"Армат" у Расии аж 10 штук, все задействованы для парадов.:)

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22 22:00 25:01:2018

Армата не принята на вооружение. Чего хотел?

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ваня 22:30 25:01:2018

у биомусора на вааружении толка трехлинейки и шашки. И ржавыи Т34. Земесарги разабют их за пол-часа.

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Хе-хе 22:30 25:01:2018

И не будет, у "державы" нет денежек, тем более, что ни в одной воинской части она в ангары не влезет, ремонту и обслуживанию на существующих площадях не подлежит, все надо перестраивать.:))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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