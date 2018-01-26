Издание отмечает, что действия российского боеприпаса и самого мощного неядерного американского снаряда (тяжелый боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B) сравнимы, фактически по силе взрыва данные вооружения являются конкурентами друг другу. Сообщается, что при срабатывании российской бомбы образуется гигантский огненный шар, уничтожающий все в районе действия.
Новейший российский танк Т-14 «Армата» газета посчитала одним из наиболее эффективных. По мнению Bild, он быстрее американского M1 Abrams (80 километров в час против 64 километров в час), обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту, а также допускает использование радиоуправляемых ракет радиусом действия до восьми километров.
Также в список издания попали китайская противокорабельная ракета Dong-Feng 21D, немецкий танк Leopard 2, израильская система ПРО Iron Dome, американские авианосцы типа Nimitz, истребитель F-22 Raptor и бомбардировщик B-2 Spirit. Также Bild обратила внимание на использование беспилотников и кибертехнологий.
В январе 2018 года немецкая газета Stern назвала тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым страшным российским оружием в Сирии.
нам плевать мы танчики 85 годков закупили, правда снаряды к ним больше не делают« ответить
Основной российский танк имеет циферку 72, вот сколько ему годков.« ответить
основной российский танк -Т-80« ответить
Дурень, Т-80 это тупиковая ветвь, никакой модернизации не подвергается, хотя у Рашки из 3500 штук, все другие, вплоть до Т-90, это по прежнему модернизированный старина Т-72, под разными индексами. "Армата" российской армии не светит, больше о ней треска нет, языки проглотили..« ответить
если что хохлы помогут у них 1 ржавенький оплот есть« ответить
делать с гиперзвуковой ракетой русских-"циркон"??? От 8 до 12 мах?это практически взмах ресниц!!! Неет, лучше даже и не вспоминать, и не обсуждать!!!« ответить
"Армат" у Расии аж 10 штук, все задействованы для парадов.:)« ответить
Армата не принята на вооружение. Чего хотел?« ответить
у биомусора на вааружении толка трехлинейки и шашки. И ржавыи Т34. Земесарги разабют их за пол-часа.« ответить
И не будет, у "державы" нет денежек, тем более, что ни в одной воинской части она в ангары не влезет, ремонту и обслуживанию на существующих площадях не подлежит, все надо перестраивать.:))« ответить