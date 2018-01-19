Германия огородила «Северный поток — 2»(10)

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Анатолий Тарасов
09:54 19.01.2018
Экономика / Энергетика

В ответ на попытки Еврокомиссии заполучить контроль над реализацией проекта «Северный поток — 2» Германия представила экспертное заключение, в котором говорится о нецелесообразности таких посягательств, пишет Ostexperte. В Берлине сказали, что любые изменения газовой директивы ЕС не повлияют на строительство газопровода.

Еврокомиссия хочет получить обширное право участия в принятии решений по реализации проекта «Северный поток — 2» и для этого собирается внести изменения в газовую директиву ЕС, сообщает Ostexperte. В случае если поправки будут приняты, все пролегающие по территории Евросоюза газопроводы должны будут соответствовать нормам Третьего энергопакета, который был принят в 2009 году.

 

Этот пакет законов и нормативных актов ЕС регулирует доступ к газовой сети, а также структуру тарифов. Предприятия, вовлечённые в реализацию проекта «Северный поток — 2», опасаются, что изменения приведут к замедлению и, возможно, даже запрету строительства газопровода по дну Балтийского моря.

 

Российский проект вообще вызвал в Европе бурную дискуссию, продолжает издание. Активнее всех против «Северного потока — 2» выступает Польша, которая опасается потери транзитных сборов и проблем с энергообеспечением в стране. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии также призвали коалицию ХДС/ХСС и СДПГ дистанцироваться от проекта, назвав его «климато-политическим тупиком» и утверждая, что он угрожает «хрупкой экосистеме Балтийского моря».

 

В Германии же к «Северному потоку — 2» испытывают смешанные чувства. Партии ХДС, СвДП и зелёные предостерегают, что газопровод усилит зависимость от России и замедлит развитие возобновляемых источников энергии. Но немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль принял участие в Российско-Германском сырьевом форуме и раскритиковал планируемые поправки к газовой директиве.

 

В ответ Брюсселю Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение, в котором говорится, что Берлин не «видит ни одного понятного аргумента» в пользу предложенных изменений. Они не применимы ни с «европейской, ни с международно-правовой точки зрения», сказано в документе. Если же поправки всё-таки будут приняты, они не повлияют на реализацию проекта «Северный поток — 2», ведь инвестиции уже давно распланированы, заявили в ФРГ.  

RT / Фото
Комментарии (10)
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Александр Шерстобитов 09:57 19:01:2018

скаклы доскакались, это ваш конец кастрюлеголовые хе хе

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Александр Шерстобитов 10:26 19:01:2018

Все зависит от пиндосов, захотят, так "загнут салазки" газовщикам из Германии, что мало тем не покажется.

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dlz77 10:54 19:01:2018

бюргеру - бюргерово, а поляку - поляково.
в общем, каждому - свое.
это верно и в наше время.

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СМЕРШ 10:03 19:01:2018

Французская компания Engie, главный европейский поставщик российского газа на Украину, обладает акциями «Северного потока — 2» и финансирует строительство трубопровода.

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смерш 10:07 19:01:2018

немцы думают головой, в отличии от некоторых

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Ато- 10:24 19:01:2018

Верно, потому и инициируют как локомотив ЕС санкции против РОссии, оккупировавшей Крым, и зазвязавшую кровопролитие на Донбассе.. :)))

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Артист 11:22 19:01:2018

Ты сам придумал про оккупацию Крыма или приснилось ? Чучело ты хохлосраное.

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смерш 11:34 19:01:2018

Ато- 10:24 19:01:2018
ты не переживай, думать головой тебе не грозит.
поэтому расслабься и получай удовольствие.

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Ты суслика видишь? 10:25 19:01:2018

Если перестанет работать газотранспортная система Украины, которая дышит на ладан и, по оценке немецких экспертов, выйдет из строя уже в следующем году, а также не будет «Северного потока-2», то Европе придется докупать сжиженный природный газ через порты. СПГ намного дороже российского газа. В этой ситуации себестоимость всех европейских товаров вырастет. И автомобилей и разной точной техники. Из-за снижения себестоимости вырастет конкурентоспособность, а главными конкурентами на рынке высокотехнологичного оборудования для Европы являются США. Штампующие ширпотреб китайцы не получают доступ к ключевым элементам. Это видно, например, по качеству китайских автомобилей. В результате получится так, что США получат устойчивое и серьезное конкурентное преимущество над Европой. Это в Европе никому не нужно, кроме Еврокомиссии, которая играет на стороне Америки.
Проект «Северный Поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубу планируют проложить по дну Балтийского моря до Германии. Помимо компании «Газпром» в проекте участвуют германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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Надо же! 11:04 19:01:2018

Это в Европе никому не нужно, кроме Еврокомиссии, которая играет на стороне Америки.
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А Еврокомиссия стало быть не Европа, может Азия, или Антарктика?..:)))

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

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