В ответ на попытки Еврокомиссии заполучить контроль над реализацией проекта «Северный поток — 2» Германия представила экспертное заключение, в котором говорится о нецелесообразности таких посягательств, пишет Ostexperte. В Берлине сказали, что любые изменения газовой директивы ЕС не повлияют на строительство газопровода.

Еврокомиссия хочет получить обширное право участия в принятии решений по реализации проекта «Северный поток — 2» и для этого собирается внести изменения в газовую директиву ЕС, сообщает Ostexperte. В случае если поправки будут приняты, все пролегающие по территории Евросоюза газопроводы должны будут соответствовать нормам Третьего энергопакета, который был принят в 2009 году.

Этот пакет законов и нормативных актов ЕС регулирует доступ к газовой сети, а также структуру тарифов. Предприятия, вовлечённые в реализацию проекта «Северный поток — 2», опасаются, что изменения приведут к замедлению и, возможно, даже запрету строительства газопровода по дну Балтийского моря.

Российский проект вообще вызвал в Европе бурную дискуссию, продолжает издание. Активнее всех против «Северного потока — 2» выступает Польша, которая опасается потери транзитных сборов и проблем с энергообеспечением в стране. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии также призвали коалицию ХДС/ХСС и СДПГ дистанцироваться от проекта, назвав его «климато-политическим тупиком» и утверждая, что он угрожает «хрупкой экосистеме Балтийского моря».

В Германии же к «Северному потоку — 2» испытывают смешанные чувства. Партии ХДС, СвДП и зелёные предостерегают, что газопровод усилит зависимость от России и замедлит развитие возобновляемых источников энергии. Но немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль принял участие в Российско-Германском сырьевом форуме и раскритиковал планируемые поправки к газовой директиве.

В ответ Брюсселю Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение, в котором говорится, что Берлин не «видит ни одного понятного аргумента» в пользу предложенных изменений. Они не применимы ни с «европейской, ни с международно-правовой точки зрения», сказано в документе. Если же поправки всё-таки будут приняты, они не повлияют на реализацию проекта «Северный поток — 2», ведь инвестиции уже давно распланированы, заявили в ФРГ.