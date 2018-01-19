Еврокомиссия хочет получить обширное право участия в принятии решений по реализации проекта «Северный поток — 2» и для этого собирается внести изменения в газовую директиву ЕС, сообщает Ostexperte. В случае если поправки будут приняты, все пролегающие по территории Евросоюза газопроводы должны будут соответствовать нормам Третьего энергопакета, который был принят в 2009 году.
Этот пакет законов и нормативных актов ЕС регулирует доступ к газовой сети, а также структуру тарифов. Предприятия, вовлечённые в реализацию проекта «Северный поток — 2», опасаются, что изменения приведут к замедлению и, возможно, даже запрету строительства газопровода по дну Балтийского моря.
Российский проект вообще вызвал в Европе бурную дискуссию, продолжает издание. Активнее всех против «Северного потока — 2» выступает Польша, которая опасается потери транзитных сборов и проблем с энергообеспечением в стране. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии также призвали коалицию ХДС/ХСС и СДПГ дистанцироваться от проекта, назвав его «климато-политическим тупиком» и утверждая, что он угрожает «хрупкой экосистеме Балтийского моря».
В Германии же к «Северному потоку — 2» испытывают смешанные чувства. Партии ХДС, СвДП и зелёные предостерегают, что газопровод усилит зависимость от России и замедлит развитие возобновляемых источников энергии. Но немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль принял участие в Российско-Германском сырьевом форуме и раскритиковал планируемые поправки к газовой директиве.
В ответ Брюсселю Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение, в котором говорится, что Берлин не «видит ни одного понятного аргумента» в пользу предложенных изменений. Они не применимы ни с «европейской, ни с международно-правовой точки зрения», сказано в документе. Если же поправки всё-таки будут приняты, они не повлияют на реализацию проекта «Северный поток — 2», ведь инвестиции уже давно распланированы, заявили в ФРГ.
скаклы доскакались, это ваш конец кастрюлеголовые хе хе« ответить
Все зависит от пиндосов, захотят, так "загнут салазки" газовщикам из Германии, что мало тем не покажется.« ответить
бюргеру - бюргерово, а поляку - поляково.« ответить
в общем, каждому - свое.
это верно и в наше время.
Французская компания Engie, главный европейский поставщик российского газа на Украину, обладает акциями «Северного потока — 2» и финансирует строительство трубопровода.« ответить
немцы думают головой, в отличии от некоторых« ответить
Верно, потому и инициируют как локомотив ЕС санкции против РОссии, оккупировавшей Крым, и зазвязавшую кровопролитие на Донбассе.. :)))« ответить
Ты сам придумал про оккупацию Крыма или приснилось ? Чучело ты хохлосраное.« ответить
Ато- 10:24 19:01:2018« ответить
ты не переживай, думать головой тебе не грозит.
поэтому расслабься и получай удовольствие.
Если перестанет работать газотранспортная система Украины, которая дышит на ладан и, по оценке немецких экспертов, выйдет из строя уже в следующем году, а также не будет «Северного потока-2», то Европе придется докупать сжиженный природный газ через порты. СПГ намного дороже российского газа. В этой ситуации себестоимость всех европейских товаров вырастет. И автомобилей и разной точной техники. Из-за снижения себестоимости вырастет конкурентоспособность, а главными конкурентами на рынке высокотехнологичного оборудования для Европы являются США. Штампующие ширпотреб китайцы не получают доступ к ключевым элементам. Это видно, например, по качеству китайских автомобилей. В результате получится так, что США получат устойчивое и серьезное конкурентное преимущество над Европой. Это в Европе никому не нужно, кроме Еврокомиссии, которая играет на стороне Америки.« ответить
Проект «Северный Поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубу планируют проложить по дну Балтийского моря до Германии. Помимо компании «Газпром» в проекте участвуют германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.
Это в Европе никому не нужно, кроме Еврокомиссии, которая играет на стороне Америки.« ответить
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А Еврокомиссия стало быть не Европа, может Азия, или Антарктика?..:)))