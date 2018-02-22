Германия «угрожает разрушить безопасность» США(2)

Лента новостей
Финансовая система Латвии — полыхает! Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Почему развалился СССР Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным Найден уникальный военный самолёт России «Вы — агент влияния Латвии?» Джордж Сорос: Миру угрожает опасность! SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет
Eще в разделе
История успеха: Зарплату до 450 евро “на руки” получают почти 40% латвийцев Америка провоцирует войну с ЕС Транзитная отрасль Латвии ищет пути Банк ABLV обречен? Глава Банка Латвии получит капитально
Анатолий Тарасов
10:55 22.02.2018
Экономика / Мировая экономика

Американский Минторг предложил президенту США Дональду Трампу ввести пошлины на зарубежных поставщиков алюминия и стали, рассказывает публицист Никита Воронков.

Сейчас импорт этой продукции достиг таких масштабов, что «угрожает разрушить национальную безопасность», посчитали американские власти. И вот подоспели варианты решения от Минторга. Пошлина в размере 53% на поставки стали из России, Китая, Индии, Бразилии и еще восьми неевропейских стран. Либо же 24%, но вообще для всех стран.

 

По алюминию предложений еще больше, вплоть до квоты в 86% от прошлогоднего экспорта в США. И такой поворот вызвал отрицательную реакцию в Германии, кстати, 7-й стране в мире по выплавке стали. В ФРГ посчитали возможный ввод пошлин угрозой нормам ВТО и справедливой рыночной торговле. Из уст экспертов даже прозвучал термин – «карательные тарифы».

 

Логику США в этом случае уловить проще, чем логику Германии. Американцы действуют в свойственной им манере без оглядки на кого-либо и в угоду только своим интересам. Такие меры направлены на снижение зависимости США от импорта стали и алюминия, а также на стимулирование развития собственного производства. А Германия призывает к вселенской справедливости, торговле по правилам ВТО, в общем, без угнетения интересов любой из сторон. А также искренне не понимает, как «чей-то экспорт» (в данном случае стали) может являться «угрозой нацбезопасности». Но если речь заходит о смягчении санкций в отношении России, то маска «блюстителя открытого рынка» тут же сбрасывается. Стоило министру иностранных дел Зигмару Габриэлю заикнуться о постепенной отмене санкций в отношении России, как он тут же попал под критику немецких политиков. Видимо, не все помнят золотое правило, что к другим нужно относиться так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Лео 11:01 22:02:2018

Чего тут удивляться,бабосы превыше всего.

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:16 22:02:2018

ВОЙНА - ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИПЛОМАТИИ ЧТО ВРЯД ЛИ МОЖНО НАЗВАТЬ
ДЕМОКРАТИЕЙ...
В ЭТОМ СЛУЧАЕ СИЛОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА США ,НАПЛЕВАВ
НА
ЮРИДИЧЕСКИЙ БАЗИС В Т О
ОБЗЫВАЕТСЯ ДЛЯ ТУПОГО ПИПЛА
"ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ" или "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ"...
ПО СУТИ,США ВСЕГДА ХОРОШО ЖИЛИ за СЧЁТ СЛАБОГО ОСТАЛЬНОГО МИРА.
НЕОБОСНОВАННО
ЗАБРАВ У НЕГО ЕГО ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА и РЕСУРСЫ...

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV