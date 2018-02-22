Американский Минторг предложил президенту США Дональду Трампу ввести пошлины на зарубежных поставщиков алюминия и стали, рассказывает публицист Никита Воронков.

Сейчас импорт этой продукции достиг таких масштабов, что «угрожает разрушить национальную безопасность», посчитали американские власти. И вот подоспели варианты решения от Минторга. Пошлина в размере 53% на поставки стали из России, Китая, Индии, Бразилии и еще восьми неевропейских стран. Либо же 24%, но вообще для всех стран.

По алюминию предложений еще больше, вплоть до квоты в 86% от прошлогоднего экспорта в США. И такой поворот вызвал отрицательную реакцию в Германии, кстати, 7-й стране в мире по выплавке стали. В ФРГ посчитали возможный ввод пошлин угрозой нормам ВТО и справедливой рыночной торговле. Из уст экспертов даже прозвучал термин – «карательные тарифы».

Логику США в этом случае уловить проще, чем логику Германии. Американцы действуют в свойственной им манере без оглядки на кого-либо и в угоду только своим интересам. Такие меры направлены на снижение зависимости США от импорта стали и алюминия, а также на стимулирование развития собственного производства. А Германия призывает к вселенской справедливости, торговле по правилам ВТО, в общем, без угнетения интересов любой из сторон. А также искренне не понимает, как «чей-то экспорт» (в данном случае стали) может являться «угрозой нацбезопасности». Но если речь заходит о смягчении санкций в отношении России, то маска «блюстителя открытого рынка» тут же сбрасывается. Стоило министру иностранных дел Зигмару Габриэлю заикнуться о постепенной отмене санкций в отношении России, как он тут же попал под критику немецких политиков. Видимо, не все помнят золотое правило, что к другим нужно относиться так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.