Сборная Германии разместилась во главе общего зачета Олимпиады-2018 в Пхенчхане по итогам первого медального дня.

На счету немецкой сборной две золотые медали.

На втором месте располагается сборная Нидерландов, спортсмены которой смогли завоевать по одной золотой и бронзовой медали и две серебряные.

По одной награде высшего достоинства заработали команды Швеции и Южной Кореи, они делят третье-четвертое места.

На пятом месте идет Норвегия – три серебряные медали и одна бронзовая.

Далее идут, заработав по одной бронзовой медали Россия, Финляндия, Чехия.

В составе российской команды призером Игр стал шорт-трекист Семен Елистратов, финишировавший третьим в финальном забеге на 1500 м. Первым победителем Олимпиады-2018 стала шведская лыжница Шарлотт Калла, выигравшая скиатлон (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом).

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.