Евросоюз заинтересован, чтобы прибалтийская промышленность прекратила свое существование. Об этом в интервью Sputnik Латвия заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Накануне стало известно, что Крупнейший в Балтии металлургический завод KVV Liepajas metalurgs будет продан по частям. Ни один из претендентов на покупку неплатежеспособного предприятия не выполнил условия, выдвинутые кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен приобрести его целиком и восстановить его работу.

Колташов отметил, что такая ситуация с заводом может означать только одно — для предприятия не видно никаких перспектив.

«Не видно, потому что, будучи оторванным от российского рынка, производственный сектор Латвии, к сожалению, не может развиваться», — заявил эксперт.

По его словам, никаких шансов на развитие в условиях членства республики в ЕС и привязки к европейской экономике нет.

«Потому что Евросоюз и особенно Германия как его ключевой член заинтересована в том, чтобы прибалтийская промышленность не существовала. Чтобы Латвия, Литва, Эстония потребляли промышленные товары из других стран», — пояснил Колташов.