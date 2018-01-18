Германия загубила промышленность Латвии(14)

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Анатолий Тарасов
08:39 18.01.2018
Экономика / Макроэкономика

Евросоюз заинтересован, чтобы прибалтийская промышленность прекратила свое существование. Об этом в интервью Sputnik Латвия заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Накануне стало известно, что Крупнейший в Балтии металлургический завод KVV Liepajas metalurgs будет продан по частям. Ни один из претендентов на покупку неплатежеспособного предприятия не выполнил условия, выдвинутые кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен приобрести его целиком и восстановить его работу.

Колташов отметил, что такая ситуация с заводом может означать только одно — для предприятия не видно никаких перспектив.

 

«Не видно, потому что, будучи оторванным от российского рынка, производственный сектор Латвии, к сожалению, не может развиваться», — заявил эксперт.

 

По его словам, никаких шансов на развитие в условиях членства республики в ЕС и привязки к европейской экономике нет.

 

«Потому что Евросоюз и особенно Германия как его ключевой член заинтересована в том, чтобы прибалтийская промышленность не существовала. Чтобы Латвия, Литва, Эстония потребляли промышленные товары из других стран», — пояснил Колташов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (14)
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asd 08:44 18:01:2018

сокрей бы уже все развалили. хехе

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Верховный суд 08:50 18:01:2018

Местные дебилы не захотели продать завод российскому инвестору (причина -русофобия)
Назло бабушке отморозили себе уши. До коль эти дегенераты будут заниматься вредительством в своей стране? Не пора ли их судить за умышленное вредительство.?

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asd 09:17 18:01:2018

дураки не понимают, что без экономики не бывает реальной независимости
так что флаг в руки

еще увидим как на корачках клянчают кредиты на поддержание штанов. . залезут в долговую яму. и как еще больше повалит народ.

так что. запасаемся попкорном и кока-колой!!

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Ответ asd 09:43 18:01:2018

Вы не переживайте все уже развалено, почему Прибалтику в ЕС принимали , нужен был рынок сбыта, представьте себе почти 6-7 млн. потребителей, в день надо 3 раза кушать пить, одеваться .. ну и все остальное, они просто кинули младоприбалтов (этих неучей) мол ваша промышленность это 19 век, необходимо ее уничтожить и как итог промышленность всю ликвидировали с/х практически тоже , но потребление же осталось, питание, одежда, различные материалы.. авто, электротранспорт .и пр. и.пр. и в Прибалтике кроме портов (они ЕС тоже нужны , товары же нужно привозить) осталась так называемая местная промышленность обслуживала эти Прибалтийские республики...во все времена....а всю серьезную промышленную инфраструктуру ликвидировали . во всех республиках перечислять не буду... тоже самое хотели с Украиной но там и ставки больше народа по 50 млн. человек....это же какое потребление.... все то же самое ...но немного не получилось..... а потеря прибыли...ни есть зер гут... надо отметить что из Прибалтики вымыли самых молодых квалифицированных кадров с Украины тоже .. но там ситуация другая, придет время и нациков там прихлопнут как тараканов... будут три республики ( эта идея уже воплощается в жизнь не надо делать удивленные глаза) и что самое интересное западенцы практически уже отделились... проблема только в Киеве .. но народ эту проблему решит. вспомните 1918 год что творилось в Украине??? То то и оно и гайдамаки были и УНР, и Махно ,и Григорьев и Скоропадский.... и Красный Донецк и пр. и .пр....все уже проходили, теперь тяжеловесы из ЕС хотят хапнуть все что возможно из Украины и забыть про нее...поляки тоже спят и видят государство от Можа до Можа, , и венгры с румынами .только кто же им это позволит...однако они забывают про украинцев...если те начнут партизанскую войну а они обязательно начнут... что будет ... то то и оно мама не горюй а ЕС то вот рядом и начнется такое что война Украины с ДНР и ЛНР покажутся для ЕС детской песочницей.....вы хотели вы получите но сдача будет такая что вы не унесете ......ха ха ха

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Верховный суд 08:48 18:01:2018

Местные дебилы не захотели продать завод российскому инвестору (причина -русофобия)
Назло бабушке отморозили себе уши. До коль эти дегенераты будут заниматься вредительством в своей стране? Не пора ли их судить за умышленное вредительство?

« ответить
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тупоголовые правители 08:49 18:01:2018

на видят дальше одного шага,ну и чем будет заниматься население,где будет зарабатывать на жизнь?
кто и откуда будет платить налоги на содержание государства.
и вообще,зачем нужна латвия,если она не можэет себя прокормить?

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Пророк 08:55 18:01:2018

не стоит наивничать. Они все видят, просто отрабатывают свое "производственное" задание и чихать они хотели на страну и ее жителей, да и на латышей тоже, у денежного дохода нет национальности

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..... 08:49 18:01:2018

Германия тут не при чём. Сами позволили с собой такое сделать.

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Пророк 08:51 18:01:2018

Это было понятно давно, когда страну за уши, под лозунгом "честного" референдума втаскивали в Евросоюз. Нет ребятки, отношения, как в Союзе, равноправного и даже более, с дотациями в мире капитализма не будет, три шкуры сдерут

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)