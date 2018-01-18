Накануне стало известно, что Крупнейший в Балтии металлургический завод KVV Liepajas metalurgs будет продан по частям. Ни один из претендентов на покупку неплатежеспособного предприятия не выполнил условия, выдвинутые кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен приобрести его целиком и восстановить его работу.
Колташов отметил, что такая ситуация с заводом может означать только одно — для предприятия не видно никаких перспектив.
«Не видно, потому что, будучи оторванным от российского рынка, производственный сектор Латвии, к сожалению, не может развиваться», — заявил эксперт.
По его словам, никаких шансов на развитие в условиях членства республики в ЕС и привязки к европейской экономике нет.
«Потому что Евросоюз и особенно Германия как его ключевой член заинтересована в том, чтобы прибалтийская промышленность не существовала. Чтобы Латвия, Литва, Эстония потребляли промышленные товары из других стран», — пояснил Колташов.
сокрей бы уже все развалили. хехе« ответить
Местные дебилы не захотели продать завод российскому инвестору (причина -русофобия)« ответить
Назло бабушке отморозили себе уши. До коль эти дегенераты будут заниматься вредительством в своей стране? Не пора ли их судить за умышленное вредительство.?
дураки не понимают, что без экономики не бывает реальной независимости« ответить
так что флаг в руки
еще увидим как на корачках клянчают кредиты на поддержание штанов. . залезут в долговую яму. и как еще больше повалит народ.
так что. запасаемся попкорном и кока-колой!!
Вы не переживайте все уже развалено, почему Прибалтику в ЕС принимали , нужен был рынок сбыта, представьте себе почти 6-7 млн. потребителей, в день надо 3 раза кушать пить, одеваться .. ну и все остальное, они просто кинули младоприбалтов (этих неучей) мол ваша промышленность это 19 век, необходимо ее уничтожить и как итог промышленность всю ликвидировали с/х практически тоже , но потребление же осталось, питание, одежда, различные материалы.. авто, электротранспорт .и пр. и.пр. и в Прибалтике кроме портов (они ЕС тоже нужны , товары же нужно привозить) осталась так называемая местная промышленность обслуживала эти Прибалтийские республики...во все времена....а всю серьезную промышленную инфраструктуру ликвидировали . во всех республиках перечислять не буду... тоже самое хотели с Украиной но там и ставки больше народа по 50 млн. человек....это же какое потребление.... все то же самое ...но немного не получилось..... а потеря прибыли...ни есть зер гут... надо отметить что из Прибалтики вымыли самых молодых квалифицированных кадров с Украины тоже .. но там ситуация другая, придет время и нациков там прихлопнут как тараканов... будут три республики ( эта идея уже воплощается в жизнь не надо делать удивленные глаза) и что самое интересное западенцы практически уже отделились... проблема только в Киеве .. но народ эту проблему решит. вспомните 1918 год что творилось в Украине??? То то и оно и гайдамаки были и УНР, и Махно ,и Григорьев и Скоропадский.... и Красный Донецк и пр. и .пр....все уже проходили, теперь тяжеловесы из ЕС хотят хапнуть все что возможно из Украины и забыть про нее...поляки тоже спят и видят государство от Можа до Можа, , и венгры с румынами .только кто же им это позволит...однако они забывают про украинцев...если те начнут партизанскую войну а они обязательно начнут... что будет ... то то и оно мама не горюй а ЕС то вот рядом и начнется такое что война Украины с ДНР и ЛНР покажутся для ЕС детской песочницей.....вы хотели вы получите но сдача будет такая что вы не унесете ......ха ха ха« ответить
Местные дебилы не захотели продать завод российскому инвестору (причина -русофобия)« ответить
Назло бабушке отморозили себе уши. До коль эти дегенераты будут заниматься вредительством в своей стране? Не пора ли их судить за умышленное вредительство?
на видят дальше одного шага,ну и чем будет заниматься население,где будет зарабатывать на жизнь?« ответить
кто и откуда будет платить налоги на содержание государства.
и вообще,зачем нужна латвия,если она не можэет себя прокормить?
не стоит наивничать. Они все видят, просто отрабатывают свое "производственное" задание и чихать они хотели на страну и ее жителей, да и на латышей тоже, у денежного дохода нет национальности« ответить
Германия тут не при чём. Сами позволили с собой такое сделать.« ответить
Это было понятно давно, когда страну за уши, под лозунгом "честного" референдума втаскивали в Евросоюз. Нет ребятки, отношения, как в Союзе, равноправного и даже более, с дотациями в мире капитализма не будет, три шкуры сдерут« ответить