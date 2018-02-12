Немцам пора готовиться к тому, что уже скоро их втянут в вооружённое противостояние с Российской Федерацией, пишет Contra Magazin. После вероятного ухода Ангелы Меркель из политики в течение следующих двух лет её пост займёт кто-нибудь с «более выраженной трансатлантической ориентацией».

Немцам, пожалуй, стоит готовиться к тому, что уже скоро «их втянут в войну с Россией». По-другому интерпретировать последние события в Европе и не только в ней просто нельзя, пишет Contra Magazin.

Так, например, администрация Дональда Трампа не только не отказалась от «воинственного курса» предыдущего правительства Барака Обамы, но и даже «преуспела в милитаризации Восточной Европы», отмечает автор статьи Марко Майер.

В то же время Великобритания, судя по всему, больше не собирается выводить с северо-запада Германии свои «оккупационные войска», продолжает Майер. Как раз наоборот, Лондон планирует увеличить военное присутствие в регионе.

В свою очередь, немецкий бундесвер займётся созданием в Германии штаб-квартиры НАТО. Предложение поступило от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен и в итоге было принято странами — членами Североатлантического альянса. Таким образом НАТО усиливает командную и военную структуру в ответ на якобы «агрессивную политику России», недоумевает журналист немецкоязычного издания.

Более того, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заверил, что новое коалиционное правительство Германии не откажется от данных Североатлантическому альянсу обещаний увеличить расходы на армию до 2% ВВП.

Несмотря на «сопротивление» Социал-демократической партии Германии, немецкий бундесвер, по словам Альтмайера, не только получит «до 2021 года дополнительные семь миллиардов евро», но и может рассчитывать, что на этом финансовые поступления не закончатся.

«Именно поэтому вполне можно допустить, что после ухода Меркель из политики — а это, вероятно, произойдёт в течение следующих двух лет — её пост займёт кто-нибудь с более выраженной трансатлантической ориентацией. Только так элитам удастся заставить Германию придерживаться курса. А курс этот — на войну с Россией», — констатирует автор статьи Марко Майер.