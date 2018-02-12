Немцам, пожалуй, стоит готовиться к тому, что уже скоро «их втянут в войну с Россией». По-другому интерпретировать последние события в Европе и не только в ней просто нельзя, пишет Contra Magazin.
Так, например, администрация Дональда Трампа не только не отказалась от «воинственного курса» предыдущего правительства Барака Обамы, но и даже «преуспела в милитаризации Восточной Европы», отмечает автор статьи Марко Майер.
В то же время Великобритания, судя по всему, больше не собирается выводить с северо-запада Германии свои «оккупационные войска», продолжает Майер. Как раз наоборот, Лондон планирует увеличить военное присутствие в регионе.
В свою очередь, немецкий бундесвер займётся созданием в Германии штаб-квартиры НАТО. Предложение поступило от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен и в итоге было принято странами — членами Североатлантического альянса. Таким образом НАТО усиливает командную и военную структуру в ответ на якобы «агрессивную политику России», недоумевает журналист немецкоязычного издания.
Более того, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заверил, что новое коалиционное правительство Германии не откажется от данных Североатлантическому альянсу обещаний увеличить расходы на армию до 2% ВВП.
Несмотря на «сопротивление» Социал-демократической партии Германии, немецкий бундесвер, по словам Альтмайера, не только получит «до 2021 года дополнительные семь миллиардов евро», но и может рассчитывать, что на этом финансовые поступления не закончатся.
«Именно поэтому вполне можно допустить, что после ухода Меркель из политики — а это, вероятно, произойдёт в течение следующих двух лет — её пост займёт кто-нибудь с более выраженной трансатлантической ориентацией. Только так элитам удастся заставить Германию придерживаться курса. А курс этот — на войну с Россией», — констатирует автор статьи Марко Майер.
ну европа привыкла раз в 100 лет от русских врывать« ответить
ерунда. не придет никто с евроатлантической ориентаций.« ответить
в германии выросло поколение реванша - в гдр.
придет поколение с ориентацией на гдр.
держитесь, весси.
Представляю горящий рассадник педерастии.« ответить
Немцы в Крыму заключают контракты и любуются всем, что Россия за такои короткии срок там настроила. Не надо ля ля. Меркель уже приструнили, дерьмократы в дырсе.« ответить
За фашиста бог не наказывает. Хороший фашист мертвый фашист.« ответить
не, врёт Contra Magazin, второй раз немцы на самоубийство не подпишутся!« ответить
недогосударства, за поглаживание по коленке, как некуй делать)))Недалеких латышей, литовцы поумнее, все таки под поляками ходили! А поляки сильная славянская нация! Ну искусственно созданных эстов, можно склонить)) Да еще, прямых потомков самого " адама" забыл - хохлов!)) Эти сами за це европу и сало, сало, полезут хоть в Россиию, хоть в жооопуу!)))« ответить