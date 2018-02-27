Германский принц вышел из тюрьмы на выходные, упал с крыши отеля и умер

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Фото: Google Street View
Герман Бергер
22:15 26.02.2018
Lifenews / Люди

Германский принц Карлос Патрик Годхард из династии Гогенцоллернов скончался во Франкфурте в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, мужчина умер в результате падения с крыши террасы, расположенной на 21-м этаже люксового отеля Intercontinental. Он скончался на месте. Что именно произошло, неизвестно, однако предполагается, что принц мог совершить самоубийство. Никаких подозреваемых по этому делу не ищут.

 

Как отмечается, Карлоса Патрика Годхарда на выходные выпустили из тюрьмы, где он отбывает четырехлетний срок за мошенничество. Срок его заключения должен был закончиться в июле.

 

Принц Карлос унаследовал многомиллионное состояние своего отца, коллекционера произведений искусства. Позднее он вместе с одним бизнесменом создал компанию, которая продвигала люксовые бренды в Германии. В 2011-м мужчине дали четыре месяца условного срока за неоплату огромного счета. В 2014 году он получил срок за работу с несуществующими многомиллионными фондами.

 

Ранее в феврале в США скончался князь Владимир Голицын, президент Русского дворянского собрания в Америке.

Lenta.ru / Фото
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)