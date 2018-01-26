Ранее украинские СМИ сообщили, что депутат Рады Мария Ионова, входящая в состав национальной делегации в ПАСЕ, во время завтрака подошла к российским законодателям и громко сказала «Слава Украине», на что якобы получила ответ «Героям слава». После этого Ионова добавила: «Молодец — выучил».
Косачев удивился украинской интерпретации. По словам сенатора, он и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не знали, что эта женщина депутат и приняли ее за обслуживающий персонал, потому что она «не очень здорово выглядела».
«Какая-то дама <…>, проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной», — написал сенатор в Facebook.
Косачев отметил, что он с вице-спикером не придали ее словам никакого значения, а Толстой даже пошутил в ответ: «Героям сала».
Также сенатор посетовал, что украинской делегации, по всей видимости, больше нечем похвастаться перед руководством в Киеве, кроме как «мимолетным обменом колкостями за завтраком».
Приключения "цивилизованной Украины" в Европе.))))« ответить
Крым ушёл, Донбасс отвалился, хероям срала!!« ответить
убогие только хрюкать про сало укрОине и могут!« ответить
может это дура попрошайничала,ее не поняли просто?
кастрюлеголовые скакуны позорят себя на весь мир.Стыдно быть хохлом.« ответить
Петр Толстой не знали, что эта женщина депутат и приняли ее за обслуживающий персонал, потому что она «не очень здорово выглядела».« ответить
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О как, в Давосе обслуживающий персонал оказывается не очень здоров на вид.:)) Что ж тогда о зачуханой лахудре Машонке Захаровой говорить, которую действительно можно за официантку забегаловки принять, и по сравнению с которой Ионова просто ухоженная красавица.
Откормленная салом, харя Ионовой точно кирпича просит« ответить
На фоне Захаровой, 90% европеек - просто карикатуры ходячие! :)« ответить
"насмешил", не завидуй умной, интеллигентной женщине. Если ты мужчина, то не по-мужски.« ответить
хохлы и лабзядята питары навек!« ответить