Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил казус с украинским парламентарием на завтраке в Страсбурге.

Ранее украинские СМИ сообщили, что депутат Рады Мария Ионова, входящая в состав национальной делегации в ПАСЕ, во время завтрака подошла к российским законодателям и громко сказала «Слава Украине», на что якобы получила ответ «Героям слава». После этого Ионова добавила: «Молодец — выучил».

Косачев удивился украинской интерпретации. По словам сенатора, он и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не знали, что эта женщина депутат и приняли ее за обслуживающий персонал, потому что она «не очень здорово выглядела».

«Какая-то дама <…>, проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной», — написал сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что он с вице-спикером не придали ее словам никакого значения, а Толстой даже пошутил в ответ: «Героям сала».

Также сенатор посетовал, что украинской делегации, по всей видимости, больше нечем похвастаться перед руководством в Киеве, кроме как «мимолетным обменом колкостями за завтраком».