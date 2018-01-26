Героям сала! Косачев объяснил казус с украинским депутатом в Страсбурге(9)

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Тимур Пушкарев
10:11 26.01.2018
В мире / Украина

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил казус с украинским парламентарием на завтраке в Страсбурге.

Ранее украинские СМИ сообщили, что депутат Рады Мария Ионова, входящая в состав национальной делегации в ПАСЕ, во время завтрака подошла к российским законодателям и громко сказала «Слава Украине», на что якобы получила ответ «Героям слава». После этого Ионова добавила: «Молодец — выучил».

 

Косачев удивился украинской интерпретации. По словам сенатора, он и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не знали, что эта женщина депутат и приняли ее за обслуживающий персонал, потому что она «не очень здорово выглядела».

 

«Какая-то дама <…>, проходя мимо нашего стола, под нос изрекла «Слава Украине» и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной», — написал сенатор в Facebook.

 

Косачев отметил, что он с вице-спикером не придали ее словам никакого значения, а Толстой даже пошутил в ответ: «Героям сала». 

 

Также сенатор посетовал, что украинской делегации, по всей видимости, больше нечем похвастаться перед руководством в Киеве, кроме как «мимолетным обменом колкостями за завтраком».

РИА Новости / Фото РИА Новости
Комментарии (9)
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Pipec 10:17 26:01:2018

Приключения "цивилизованной Украины" в Европе.))))

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Александр Шерстобитов 11:21 26:01:2018

Крым ушёл, Донбасс отвалился, хероям срала!!

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народ Латвии 10:22 26:01:2018

убогие только хрюкать про сало укрОине и могут!
может это дура попрошайничала,ее не поняли просто?

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dave 10:31 26:01:2018

кастрюлеголовые скакуны позорят себя на весь мир.Стыдно быть хохлом.

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Насмешил 10:32 26:01:2018

Петр Толстой не знали, что эта женщина депутат и приняли ее за обслуживающий персонал, потому что она «не очень здорово выглядела».
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О как, в Давосе обслуживающий персонал оказывается не очень здоров на вид.:)) Что ж тогда о зачуханой лахудре Машонке Захаровой говорить, которую действительно можно за официантку забегаловки принять, и по сравнению с которой Ионова просто ухоженная красавица.

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vvv 10:50 26:01:2018

Откормленная салом, харя Ионовой точно кирпича просит

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Ты суслика видишь? 11:03 26:01:2018

На фоне Захаровой, 90% европеек - просто карикатуры ходячие! :)

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ДКБФ 11:06 26:01:2018

"насмешил", не завидуй умной, интеллигентной женщине. Если ты мужчина, то не по-мужски.

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креву окупант 11:56 26:01:2018

хохлы и лабзядята питары навек!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)