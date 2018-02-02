Гид на уик–энд

Куда пойти? Что посмотреть? В чем поучаствовать?

Культурная программа для всей семьи со 2 по 4 февраля

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2 февраля. Персональная выставка Андрея Надеждинского «Золотая паутина». В его работах сочетаются ювелирное искусство, скульптура и графика.

2 февраля. Персональная выставка художника Артура Берзиньша.

2 февраля. Ярмарка в квартале ул. Калнциема. На базарчиках здесь каждую субботу латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия.

2–4 февраля. Фотовыставка «100 мгновений в Латвии». В 100 фотоработах выставки представлены пять разных взглядов на Латвию и нас: природа, люди, мгновенные эмоции, макромир, необычные ракурсы, движение, тайна…

3 февраля. Выставка Юрмальского общества художников — разнообразная по видам и жанрам искусства. Представлены живопись, графика, керамика, стекло и традиционно шире всего пейзажи.

4 февраля. Выставка «Биение сердца в варежках» — как следы на снегу мастеров современных украшений из Латвии и других стран.

4 февраля. Выставка картин Лиги Пурмале.

Опера, балет

2 февраля. Впервые на сцене Латвийской Национальной оперы балет Людвига Минкуса «Баядерка» в хореографии Мариуса Петипа. В сложном хореографическом спектакле, требующем от исполнителей высокого технического и художественного мастерства, занята почти вся балетная труппа.

3 февраля. «Макбет» — десятая опера Джузеппе Верди и первая вдохновленная творчеством Уильяма Шекспира, которым композитор восторгался с ранней юности.

4 февраля. На сцене Латвийской Национальной оперы — балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». Действие балета разворачивается в Риге конца ХIХ века: в декорациях спектакля царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы мотивы югендстиля.

4 февраля. Балет Московского Большого театра в Доме Москвы. С января 2018 года Дом Москвы совместно с Большим театром ведет прямые трансляции постановок.

Концерты

2 февраля. Виртуозное и азартное трио Vein Trio приедет к нам из Швейцарии, они утверждают, что фортепианное трио считается самым маленьким из возможных оркестров.

3 февраля. София Рэй в Большой гильдии. Аргентинская певица и композитор этно–джаза София Рэй покорила сердца любителей джаза из Риги, Нью–Йорка, Лондона, Испании и др.

4 февраля. Органные концерты в церкви Св. Павла. Музыку из легендарных кинофильмов исполнят сопрано Эрика Йоните, виолончелистка Ирина Вылегжанина и органистка Лариса Царькова.

Выставки

2 февраля. «Диор» — новая выставка Музея моды Риги посвящена истории Дома моды Christian Dior и 70–летию знаменитой коллекции New Look.

2 февраля. Художественная выставка «Легенда латвийского балета Арвид Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой». Ее работы раскрывают разные стороны личности танцовщика, а также иллюстрируют изменения и развитие ее творчества.

3 февраля. Художественная выставка «В зеркалах чешуи». Она позволяет увидеть природу, которая отражается в подводных глубинах рек и озер Латвии. В главной роли — рыбы и другие создания, с которыми они встречаются.

3 февраля. Lila. Выставка фарфора в Музее фарфора. Это групповая выставка, в которой объединились семь художниц. Название выставки может быть переведено как «Игры богов» или «Божественная игра».

3 февраля. Живопись Дайны Риньке. С 26 января по 31 марта 2018 года в выставочных залах 4–го этажа главного здания Латвийского национального художественного музея в рамках цикла «Поколение» пройдет выставка картин латышской художницы Дайны Риньке из коллекции ЛНХМ.

4 февраля. Выставка «Музыка времени. Часы из хранилищ Музея истории Риги и мореходства. XVII–XX веков». В эту коллекцию входят 528 часов и принадлежностей к ним — с XVII века до наших дней.

4 февраля. Художественная выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение». Экспозиция будет поэтическим раскрытием культурного слоя недавно ушедшей эпохи.

4 февраля. Выставка «Artistry. 100 лет польской скульптуры». В Художественном музее «Рижская биржа» представлена выставка из коллекции Центра польской скульптуры в Ороньско.

Для всей семьи

2 февраля. Зима в Рижском зоопарке. Зима придает Рижскому зоосаду свое очарование. Теплолюбивые животные перебираются в зимние помещения. А те, кто холодов не боится — верблюды, рыси, волки, северные олени, — хвастаются перед посетителями своими зимними шубами.

2 февраля. Выставка дизайна в Музее архитектуры Латвии. Это выставка работ воспитанников Рижской средней школы дизайна и искусства «3 из 11».

Театр

2 февраля. “Княжна Мери” в Рижском русском театре им. М. Чехова по повести Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».

4 февраля. Постановка «Северный ветер» в Молодежном театре ОСА. Этот спектакль–притча, главный вопрос которого — в чем именно состоит истинное благо для человека.

Детям

3 февраля. Спектакль «Черепашка Чепушок» в Латвийском кукольном театре. Маленький черепашонок Чепушок, бравый и самоуверенный, отправляется в путешествие по миру, надеясь отыскать большое счастье.

3 февраля. Спектакль «Королевская история» в Молодежном театре ОСА — история, рассказанная дворцовым домовым накануне первого дня весны.