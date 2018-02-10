Гид на уик-энд

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Культурная программа для всей семьи со 9 по 11 февраля

Пятница

С 9 по 11 февраля с 10.00 до 23.00 / Уже в 20-й раз в Елгаве пройдет Международный фестиваль ледовых скульптур, темой которого будут «Мечты». В год своего юбилея фестиваль впервые пройдет на трех площадках: на Почтовом острове, на бульваре Яниса Чаксте и на площади Герцога Екаба. Для участия в конкурсе жюри утвердило кандидатуры 30 профессиональных скульпторов из 10 стран: Латвии, Литвы, России, Ирландии, Португалии, Норвегии, Нидерландов, Украины, Болгарии и Китая. Церемония открытия и награждение участников состоится в пятницу в 18.00.

9 февраля в 19.00 / «Одесса, город колдовской...» в Рижском русском театре им. Михаила Чехова. Проект Раймонда Паулса. Музыкально-драматическая фантазия по мотивам произведений И. Бабеля.

9 февраля в 19.00 / «Смех всерьез» в молодежном театре ОСА. Спектакль по рассказам А. Аверченко, А. Бухова, Тэффи. Вояж в серебряный век юмора. Удивительно, но наши прабабушки и прадедушки смеялись над тем же, над чем смеемся мы. Да, времена изменились, но человек человеку так и остался... нет-нет, не волком, а изрядным все же дураком...

9 февраля в 19.00 / Премьеры российского кино в Риге в Доме Москвы. Фильм «Движение вверх» (12+). От создателей фильма «Легенда № 17». Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г.

9 февраля в 19.00 / «Лебединое озеро». Балет на льду в «Арена Рига». Это единственный в мире классический балет на льду, который соединил традиции школы русского классического балета и фигурного катания и который стоит в одном ряду со знаменитыми труппами Большого театра (Москва) и Мариинского театра (Санкт-Петербург).

9 февраля в 19.00 / Венская классика. Фестиваль в Большой гильдии. Всегда долгожданный фестиваль «Венская классика», который проходит один раз в два года. В этом году фестиваль приглашает в качестве участников блестящих исполнителей классической музыки Латвии — певицу Элину Шимкус, пианистов Диану Кетлере, Аурелию Шимкус и Юриса Жвиковса и др.

Суббота

C 10 по 11 февраля с утра до вечера / Фестиваль масочных традиций в Краславе. XIX Международный фестиваль масочных традиций пройдет в этом году в Латвии и совпадает с праздником Метени. В этом году главным местом празднования фестиваля выбрана Краслава и окрестности. Следуя традиции, шествие масок будет проходить по сельским дворам...

10 февраля в 13.00 / «Играем в Дюймовочку» в молодежном театре ОСА. Интерактивный спектакль для малышей по мотивам сказки Г. Х. Андерсена. Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: «Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть!» И тут начались настоящие чудеса.

10 февраля в 19.00 / «Тест Тьюринга» в молодежном театре ОСА. Спектакль-комедия искусственного интеллекта. Перед британским ученым встает неразрешимая загадка: кто перед ним – человек или машина? Впрочем, все мы немного роботы...

10 февраля в 19.00 / Концерт группы 25/17 в клубе Мelna piektdiena. Впервые за свою 15-летнюю карьеру группа 25/17 приедет в Латвию с презентацией нового альбома «Ева едет в Вавилон». Группа появилась в 2002 году в Омске, и в начале творческой деятельности коллектив играл традиционный рэп, однако по мере взросления музыканты стали пробовать себя в других жанрах, в числе которых хип-хоп, рэпкор, альтернативный рок.

Воскресенье

11 февраля в 11.00 / Масленица в Юрмале возле Дома культуры в Каугури. В программе развлечения, рынок, мастер-классы... Концертная программа: группа RIKSI, хор Jurmala, танцевальный ансамбль TAPA, ансамбль KARUSELIS, студия LAREC и др.

С 11 по 18 февраля с 11.00 до 19.00 / Проект «Умная Рига». Шоу «Подводный мир» в ISMA Premjers (ул. Ломоносова, 1).

11 февраля в 12.00 / Масленица в Латвийском этнографическом музее. Латышский народный праздник проводов зимы, имеющий древние корни. Метени символизируют начало весны. Отмечается в течение одного дня, за семь недель до католической Пасхи.

11 февраля в 13.00 / «Веселые гости» в молодежном театре ОСА. Интерактивное представление для маленьких. Кася и Клякса — два клоуна. Как-то раз неугомонная Кася решила устроить Кляксе настоящий день рождения. Неизвестно, что бы из этого получилось, если бы не вмешались маленькие зрители.

11 февраля в 15.00 / «Звуки музыки» в Латвийской национальной опере. Эта постановка — разговор о музыке! Встреча с жизнерадостной Марией, капитаном фон Траппом и его детьми, а также с другими персонажами всемирно известного мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна «Звуки музыки» в концертном представлении Латвийской национальной оперы для всей семьи!