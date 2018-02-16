Гид на уик-энд

Куда пойти? Что посмотреть? В чем поучаствовать?

Культурная программа для всей семьи с 16 по 18 февраля

Пятница

16 февраля в 18.00 «Буратино» в Молодежном театре ОСА. «Мы вам покажем представленье, Ах, это просто загляденье, Эх, это просто наслажденье, Ух, это просто объеденье». Представляем вниманию детей, подростков и их родителей яркий, красочный, увлекательный спектакль по мотивам сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино».

16 февраля в 19.00 Вадим Авва. «Ни слова о любви». Спектакль в Доме Москвы. 37 историй о любви — романтичной, страстной, взаимной и несчастной, безнадежной и возвышающей — очень и очень разной.

16 февраля в 19.00 «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов» в Доме конгрессов. Любите посмеяться от души? Тогда этот спектакль для вас! Популярные звезды телеканала ТНТ объединили свои способности — и родилась живая, остроумная, искрометная комедия.

16 февраля в 20.00 Ghostpoet в музыкальном доме Daile. Экспрессивный минимализм, электронная утонченность и песни с легким оттенком обреченности...Все это о британском музыканте Обаро Эджимиве, известном как Ghostpoet!

16 февраля в 21.00 «Ленинград» в клубе Neverlate . Сильный рубль и слабая нефть, Олимпиада в Сочи и допинг, Вконтакте и новый муж Пугачевой — последние 20 лет все вокруг привычно и прилично штормило, но были и те, кого волны подбрасывали только вверх... Такова тематика концерта легендарной российской группы во главе с Сергеем Шнуровым.

16 февраля в 23.55 L’One в клубе First Mir. Артист L’One выступит с яркой программой, в рамках которой будут представлены уже всем полюбившиеся треки, а некоторые из них впервые будут исполнены в акустической версии.

Суббота

17 февраля в 10.00 Масленица в LIDO. В выходные дни 17 и 18 февраля на территории центра отдыха у посетителей будет возможность посмотреть музыкальные и танцевальные представления, а также сделать покупки на зимней ярмарке. Вход на мероприятие в течение обоих дней бесплатный.

17 февраля в 13.00 «Летучий корабль и все, все, все!» в Доме Москвы. Санкт-Петербургский театр мюзикла представляет! Музыкальный спектакль для всей семьи. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, лауреат международных конкурсов Виталий Кравченко. Спектакль рекомендован широкому кругу зрителей от 0 до 60 лет.

17 февраля в 19.00 «Песочные человечки» в Молодежном театре ОСА. Спектакль — перекресток четырех историй. В некоей приемной случай свел четырех женщин: двух юных и двух постарше. У каждой из них своя судьба, свои страхи и надежды, свои радости и печали.

17 февраля 21.00 Земфира в клубе Neverlate. «Ариведерчи». «Хочешь?». «Бесконечность». «Итоги». «Мы разбиваемся». «Без шансов»... Земфира — тот случай, когда любые громкие слова и титулы будет уместным, но ни один не будет до конца точным: каждый ее альбом и каждый тур — это новая Земфира.

17 февраля в 22.00 Natan в Studio 69. Автор нашумевших хитов «Слышь, ты че такая дерзкая» и «Моя девочка — бомба». В эту ночь в концертном холле будет по-настоящему дерзко! Вход на мероприятие — с 18 лет.

Воскресенье

18 февраля в 12.00 балет «У голубого Дуная» в Латвийской Национальной опере. Чудесная музыка короля вальсов Иоганна Штрауса вдохновила романтический балет о выборе между любовью и сценой, мечтами и реальностью.

18 февраля в 12.00 /Масленица в санатории «Янтарный берег» (Юрмала). Уже более десяти лет этот санаторий каждый год приглашает всех желающих вместе отпраздновать яркий и красочный семейный праздник Масленица — с горячими блинами, танцами и народным фольклором.

18 февраля в 18.00 Малыш и Карлсон в Childspace. Этот развлекательный центр и студия шоу-программ Kolizej приглашает на празднование Масленицы. В программе: спектакль «Карлсон устраивает тарарам и блины. Новая история: как правильно ходить в гости». В спектакле много музыки и юмора.

18 февраля в 14.00 «Карнавал животных». Сказка для детей в церкви Св. Павла (ул. Деглава, 1). Гениальное произведение Камиля Сен-Санса исполнят актер Рижского русского театра им. М.Чехова Виталий Яковлев и органистка Лариса Царькова. Вы знаете «Лебедя» Сен-Санса? Да кто ж его не знает?! А вот то, что эта пьеса входит в юмористический цикл «Карнавал животных», уже знают наши слушатели, посетившие концерт 23 декабря, а сейчас мы его вновь повторяем.

18 февраля в 15.00 «Маленькая волшебная флейта» в Латвийской Национальной опере. Образовательный проект для всей семьи на музыку Моцарта. Это новаторская постановка на латышском языке режиссера Марго Залите.

18 февраля в 19.00 «С любимыми не расставайтесь...» в Молодежном театре ОСА. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье это не процесс, не состояние, счастье — это мгновения, мгновения, проведенные рядом с любимым человеком. Не к этому ли мы все стремимся?

18 февраля в 19.00 «Гранатовый браслет» в Рижском русском театре им. М. Чехова. «Гранатовый браслет» — одно из самых поэтичных произведений русской литературы. Рассказ о великой, жертвенной любви, «которая повторяется только один раз в тысячу лет», был написан в 1910 году, и в основу сюжета легли реальные события.

18 февраля в 19.00 Kraftwerk в «Арене Рига». С потрясающим 3D-шоу в «Арене Рига» выступят новаторы электронной музыки группа Kraftwerk. Во время двухчасовой программы прозвучат все известнейшие хиты группы. Важной частью шоу являются 3D-проекторы с высоким разрешением, которые обеспечат композициям особенно реалистичное визуальное дополнение. Для полного трехмерного эффекта каждый посетитель концерта получит специальные очки.