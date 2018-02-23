Гид на уик-энд

Куда пойти? Что посмотреть? В чем поучаствовать? Культурная программа для всей семьи с 23 по 25 февраля

Пятница

23 февраля в 10.00 — «Школа-2018» в Международном выставочном комплексе «Кипсала». Выставка образования предлагает три насыщенных событиями дня — информацию о новейших и популярнейших учебных программах в Латвии и за рубежом, увлекательные конкурсы, встречи с друзьями, интересно и с пользой проведенное время! Одновременно на Кипсале пройдет международная «Латвийская книжная выставка 2018», традиционно предлагающая встречи с писателями, авторские чтения и праздники открытия книг, знакомство с новинками издательств, увлекательные занятия в творческих мастерских, книгообмен и приобретение книг по выгодным ценам.

23 февраля в 19.00 — «Шехерезада и ее сказки» в Латвийской национальной опере. Балет о том, как восточного султана Шахрияра предала неверная жена, поэтому каждую ночь он овладевает невинной девушкой, а утром приказывает ее убить. Так продолжается до тех пор, пока он не встречает старшую дочь своего визиря Шехерезаду, которой сказками и легендами удается завоевать очерствевшее сердце владыки...

23 февраля в 19.00 — «Осокин + Осокин» в Большой гильдии. В гильдии состоится концерт для ценителей таланта пианистов «Осокин + Осокин. Рояль + рояль», где Сергей и Андрей выступят вместе с ЛНСО под управлением дирижера Гунтиса Кузьмы. На концерте прозвучит «Петрушка» Стравинского и Концерт для двух роялей Франсиса Пуленка. Перед концертом в Mюнстерском зале Большой гильдии состоится предконцертный разговор с солистами, который проведет музыковед Орест Силабриедис.

Суббота

24 февраля в 19.00 — «Она в отсутствии любви и смерти» в Рижском малом театре. «Любви нет! Есть только превращение личности в покорную собаку», — утверждает героиня знаменитой пьесы Эдварда Радзинского. Это одна из первых его пьес, которая сразу стала культовой историей о любви для целого поколения. Сегодня мы возвращаемся: новые времена — новые люди… И старые трагедии. У героев спектакля нет имен, почти нет биографий, они существуют в едином пространстве, где каким-то необъяснимым образом переплетены их мысли, судьбы и темы. И в этой огромной «малогабаритной квартире» очень много входов, а им так отчаянно хочется найти выход — как им кажется, единственно верный, ведущий к счастью… И все как обычно с понедельника? Знакомо.

24 февраля в 19.00 — «Варшавская мелодия» в Молодежном театре «ОСА». Лирический спектакль по знаменитой пьесе Леонида Зорина. Молодой парень Виктор, прошедший войну, и польская девушка Геля встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Оба студенты: она мечтает о карьере певицы, он в будущем — винодел. Казалось бы, у любви нет границ, для нее не важна национальность, но так ли это? Может ли жизнь сложиться вне конкретного времени, может ли человек противостоять историческим событиям? Как история влияет на судьбы людей?

24 февраля в 19.00 — «Набукко» в Латвийской национальной опере. «Могу смело сказать, что с этой оперы началась моя композиторская карьера», — говорил великий Джузеппе Верди. После смерти обоих детей и жены в 1840 году композитор впал в глубокую депрессию. Только через два года он сумел преодолеть внутренний кризис и вернулся к сочинительству, написав в 1842 году «Набукко». Ее триумф открыл эпоху эры Верди в оперном искусстве. За основу постановки взята тема времени. Она обыгрывается и в визуальном оформлении сцены — это круговорот солнца и человеческой жизни, над которой стоит воля Всевышнего.

24 февраля в 19.00 — Вера Полозкова. «Высокое разрешение» в кинотеатре Splendid Palace. Имя Веры Полозковой уже давно известно всем, кто интересуется русской поэзией. Первый сборник стихов был выпущен, когда ей было всего 15 лет, но уже тогда Вера писала произведения, которые громко заявили о ее таланте. На сцене Splendid Palace Вера со своей командой представит новую программу. Со сцены прозвучат новые индийские и венецианские тексты, детские стихи из недавно презентованной книжки «Ответственный ребенок» и все то, что было написано за последний год.

24 февраля в 19.00 — «Авантюристы поневоле» в Доме конгрессов. Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Раиса Рязанова, Александр Мохов в новом спектакле-комедии! Этот спектакль поставлен по пьесе «Тетки» Александра Коровкина. В центре сюжета — две милые забавные старушки и два их горячо любимых племянника. Один из них — легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох — им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме...

24 февраля в 19.00 — «Ключи от магии» в Рижском русском театре им. Михаила Чехова. Премьерный спектакль о Михаиле Чехове по пьесе, специально заказанной Рижским русским театром. Режиссер — Марина Брусникина. Композитор — Артур Маскатс. Хореограф — Ольга Житлухина. В ролях: Яков Рафальсон, Александр Маликов, Алексей Коргин, Евгений Корнев, Иван Клочко и др.

Воскресенье

25 февраля в 12.00 — «Лис & Кролик» в Доме Москвы. Самая веселая премьера на русском языке! По мотивам американского фольклора и книги Джоэля Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Музыкально-приключенческая, интерактивно-завлекательная постановка для мальчиков-девочек, мам-пап и бабушек-дедушек от 3 до 103 лет!

25 февраля в 13.00 — «Играем в Дюймовочку» в Молодежном театре «ОСА». Интерактивный спектакль для малышей по мотивам сказки Г. Х. Андерсена. Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: «Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть!» И тут начались настоящие чудеса. А все потому, что самая волшебная сила на свете — воображение.

25 февраля в 15.00 — «Карлсон летает» в Латвийской национальной опере. Тучный мужичок с пропеллером на спине — один из самых известных персонажей из книг Астриды Линдгрен, которого полюбили и дети, и взрослые. Теперь впервые в Латвии его приключения можно будет посмотреть и на балетном спектакле!