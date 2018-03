Гид на уик–энд

Куда пойти? Что посмотреть? В чем поучаствовать? Культурная программа для всей семьи со 2 по 4 марта

Пятница

2 марта в 19.00 — «Жизель» в Латвийской Национальной опере. «Жизель» — это один из первых крупных романтических балетов и один из редких балетов, которые сохранились до нашего времени. На идиллическом сельском фоне разворачивается повесть о поруганной любви наивной девушки, о ее безумии и жизни после смерти в страшном и прекрасном мире, где владеют виллисы — мстительные призраки обманутых женщин.

2 марта в 19.00 — «Золотая любовь серебряного века» в Молодежном театре ОСА. Моноспектакль Олега Попова. Анна Ахматова, Николай Гумилев, Александр Блок, Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Михаил Кузмин, Надежда Тэффи, Константин Бальмонт, Борис Пастернак, Марина Цветаева… Судьбы и творчество поэтов Серебряного века неразрывно связаны с легендарным артистическим кабаре «Бродячая собака». Здесь они впервые читали свои стихи, здесь влюблялись и расставались, здесь назначались самые невероятные дуэли и рождались литературные мистификации.

2 марта в 19.00 — Олег Басилашвили в Доме конгрессов. Живая легенда российского кино и театра представит премьеру моноспектакля «Размышления». Олег Валерианович Басилашвили — народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер многих российских орденов, имеет огромное количество различных премий, доказывающих любовь публики к артисту. Русская литература от Пушкина до наших современников — за два часа. Мысли артиста о прошлом и будущем его страны, стихи и проза, песни, отрывки из спектаклей — все это сплавилось в целостный моноспектакль «Размышления», задуманный, поставленный и исполненный Олегом Басилашвили. Это настоящий бенефис выдающегося актера!

2 марта в 20.00 В Торнякалнской церкви в рамках ежегодных Дней Михаила Казиника в Риге состоится традиционное музыкальное действо — ночная мистерия «Моцарт и Сальери. Неожиданный взгляд». Этот формат концертов проходит только в Риге — в городе, где буквально на каждом шагу звучат старинные органы великих мастеров. Величие органной музыки и особая атмосфера собора вдохновляет Михаила Казиника на новые темы его ночных мистерий. В 2016 году эта была история борьбы дьявола и Бога в классической музыке, а в 2017 году — рассказ о безумных гениях музыки и литературы.

2 марта в 21.00 — Riga Music Festival в концертном зале «Палладиум». Хедлайнерами первого Riga Music Festival станут: участница британской супергруппы Faithless Sister Bliss c диджейским сетом, легендарный Jody Wisternoff из дуэта Way Out West, немецкая звезда электронной музыки Timo Mass и еще один представитель андеграундной сцены Германии Nick Curly. В фестивале, который пройдет 2 и 3 марта в концертном зале Palladium Riga, также примут участие такие иностранные и местные артисты, как Franky Rizardo (Голландия), Elekfantz (Бразилия), Fell Reis (Ибица), Янис Крауклис, Electricano, Taran & Lomov и Barseghian.

Суббота

3 марта в 14.00 в Риге состоится уникальный проект для Латвии и стран Балтии — Big Dance Weekend. Два дня, шесть самых популярных танцевальных направлений. Современная танцевальная культура развивается стремительными темпами. Каждый год происходит смешение различных танцевальных направлений, что влечет за собой появление новые популярных стилей. Главное — выбрать то, что будет по душе, раскрепоститься и чувствовать себя увереннее. Уникальность данного проекта в том, что вы получите знания и возможность улучшить свою танцевальную технику от лучших педагогов–хореографов проекта «Танцы на ТНТ».

3 марта в 12.00 — «Турайдская Роза» в Латвийской Национальной опере. История o событиях 1620 года в Турайде по прошествии времени перешла в живую легенду, пересказы которой могут быть разными, но основа остается неизменной… «Турайдская Роза» композитора Зигмара Лиепиньша. Это музыкально и драматически переработанная редакция оперы «От розы и крови». Вневременная легенда о любви и верности побудила дирижера Мартиньша Озолиньша и режиссера Инару Слуцку по–новому вернуться к истокам драматического рассказа про Майю, красивейшую Турайдскую Розу.

3 марта в 19.00 — «Одесские рассказы» в Молодежном театре ОСА. Исаак Бабель. «Одесские рассказы». Моноспектакль актера театра и кино, телеведущего, лауреата Всероссийского конкурса чтецов Олега Попова (г. Санкт–Петербург). В основе спектакля рассказы «Король», «Как это делалось в Одессе», «Любка Казак», «Справедливость в скобках», «Фроим Грач» Исаака Бабеля из его гениального цикла произведений про Одессу, одесситов, нравы начала XX века, уклад жизни местных евреев. В спектакле совершенно сохранен неподражаемый колорит «одесского» русского языка.

3 марта в 19.00 — «1900–й. Легенда о пианисте» в Рижском русском театре им. Михаила Чехова. Спектакль о том, как в первый день 1900 года на пароходе «Вирджиния» в коробке из–под лимонов нашли младенца. Мальчик вырос гениальным пианистом, хотя никто не учил его играть. Эта пьеса неоднократно ставилась в Италии, Сан–Марино, во Франции и в других европейских странах. В 1998 году вышел на экраны фильм итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» с музыкой Эннио Морриконе, получивший множество наград, в том числе «Золотой глобус» за оригинальный саундтрек. Когда книга была переведена на русский язык, российский актер и режиссер Олег Меньшиков создал моноспектакль «1900–й» (2008), вызвавший огромный интерес и у критиков, и у публики.

Воскресенье

4 марта в 12.00 — роботы–трансформеры в центре культуры и отдыха «Иманта» (Рига, бульв. Анниньмуйжас, 29). Трансформер 2,5 метра высотой. Большая пушка, светодиодная подсветка, звуковые и световые спецэффекты. Это зрелище не оставит равнодушным ни одного ребенка. Длительность представления 1,5 часа, с одним антрактом. Представление проходит на языке цирка — все понятно как латышскоговорящей, так и русскоговорящей публике.

4 марта в 14.00 — премьера фильма «Купи меня» в Доме Москвы (18+). Хорошая история о плохих девочках. Три девушки — три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать счастливыми. Драма режиссера Вадима Перельмана. Продюсеры: Федор Бондарчук, Семен Слепаков, Алесей Агеев. В ролях: Светлана Устинова, Юлия Хилунина, Анна Адамович, Евгения Крюкова, Иван Добронравов.

4 марта в 15.00 — «Дон Жуан» в Латвийской Национальной опере. При соединении тщательно отобранного музыкального материала из оперы В. А. Моцарта с вариациями Фредерика Шопена на тему La ci darem la mano, а также при добавлении к уже известным персонажам оперы новых создано особенное, чувственное, утонченное и провокационное произведение сценического искусства в стилистике необарокко, которое, возможно, впервые позволит зрителям посмотреться в зеркала подсознания всемирно известного разбивателя сердец.