Гид на выходные

Бесплатно
29 декабря в 17.00 в к/ц «Иманта» новогодний «Капустник» детско-юношеского театра «Горизонт».
29 и 30 декабря с 11.00 до 20.00 в Латвийской художественной академии рождественская благотворительная выставка-распродажа студенческих работ (картины, скульптуры, украшения) JARMARKA 2017.
29, 30 и 31 декабря с 10.00 до 20.00 на Домской площади рождественская ярмарка, концерты и развлечения для всей семьи.
30 и 31 декабря с 10.00 до 16.00 в квартале улицы Калнциема ярмарка подарков и угощений, ремесленных и дизайнерских изделий ручной работы. 30 декабря с 10.00 до 13.00 творческая мастерская для детей по изготовлению «ловцов снов». 31 декабря с 10.00 до 16.00 творческая мастерская по литью новогодних талисманов.
Ежедневно с 10.00 до 20.00 на площади Ливу открыт рождественский базарчик с праздничными угощениями, подарками, развлечениями и концертами для детей.
Ежедневно с 11.00 до 19.00 в парке на Эспланаде открыты рождественский базар, аттракционы и «Королевство кроликов».
Ежедневно в к/ц «Иманта» выставка конкурсных работ профессиональных художников «Зимние рассказы».
В галерее «Даугава» выставка концептуальных керамических работ художника Дайниса Пундурса.
В художественной галерее Putti выставка украшений современных дизайнеров «Биение сердца в рукавичках».
29 и 30 декабря в Латвийской национальной библиотеке выставка «Книга в Латвии» — история книгопечатания в глобальном контексте.
Ежедневно в Риге проходит фестиваль «Путь рождественских елок»: на улицах столицы можно найти более 40 дизайнерских художественных объектов.
29 декабря с 11.00 до 22.00, 30 декабря с 9.00 до 22.00, 31 декабря с 9.00 до 02.00 возле Дома конгрессов открыт бесплатный городской каток. Прокат инвентаря за плату.
31 декабря с 21.00 до 3.00 1 января на набережной 11 Ноября состоится массовое празднование Нового года с концертами, танцами, новогодней ярмаркой, угощениями и новогодним салютом в полночь.
1 января с 12.00 до 17.00 в лесопарке Дзинтари в Юрмале праздничное мероприятие с играми и забавами для всей семьи «Праздничный тарарам в латышских традициях».
Для детей
29 декабря в 11.00 в Доме Москвы представление для детей «Новогоднее приключение Крокодила».
30 декабря в 12.00 и 17.30 в Доме конгрессов новогоднее представление «Щенячий патруль и Белые медведи спасают Новый год».
29 и 30 декабря в 12.00 и 16.00 в молодежном театре ОСА новогодний спектакль «Первый праздник для пучеглазки» с играми, подарками и Дедом Морозом.
29 декабря в 18.30 в Латвийском кукольном театре спектакль «Снежная королева». 30 декабря в 11.00 «Доктор Айболит», в 14.00 «Ежик и елка». 31 декабря в 11.00 «Зимняя сказка».
Для всей семьи
29 и 30 декабря в 12.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Снежная королева».
29 декабря в 14.00 и 18.00 в ДК ВЭФ балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении звезд московского балета Moscow City ballet.
29 и 30 декабря Рижский зоопарк открыт до 21.00 (кассы до 19.00) и приглашает на прогулку «Зимние ночи в зоопарке» по празднично освещенным аллеям и домикам для животных.
29, 30 и 31 декабря с 15.00 до 20.00 в Латвийском этнографическом музее прогулки по празднично освещенной территории «Игры света в зимние сумерки». 1 января с 10.00 до 20.00.
Ежедневно с 13.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 21.00 в Elkor Plaza открыта Международная мультимедийная выставка для всей семьи Future Live.
Концерты
29 декабря в 19.30 в «Арена Рига» концерт немецкой группы Alphaville.
29 декабря в 15.00 и 19.00 в Доме конгрессов большой новогодний концерт с участием виолончелистов разных поколений «Мега-оркестр Melo-M».
29 декабря в 19.00 в рижской церкви Лютера в Торнякалнсе концерт «Рождественская оратория» И. С. Баха.
29 и 30 декабря в 19.00 в Большой гильдии новогодний концерт ЛНСО «В золотом разрезе» с участием афроамериканской оперной дивы Латонии Мур.
29 и 30 декабря в 18.00 в ДК «Зиемельблазма» концерт хитов оперетты от Штрауса до Гершвина In Blue.
29 декабря в 19.00, 30 декабря в 12.00 и 19.00 в Национальной опере «Новогодний гала-концерт».
29 декабря в 19.00, 31 декабря в 12.00 в м/д Daile «Рождественские песни Фрэнка Синатры» в исполнении Дауманта Калниньша и Елгавского биг-бенда.
30 декабря в 21.00 в Studio 69 концерт «Большой новогодний Stand Up» Международного юмористического проекта.
30 декабря в 12.00, 15.00 и 19.00 в ДК ВЭФ новогодний концерт мировых хитов в исполнении актеров латвийских театров.
31 декабря в 22.00 на Андрейсале новогоднее представление Royal hip-hop.
31 декабря в 21.00 в рок-кафе Дома Рейтерна «Новогодние рок-хиты и встреча Нового года».
31 декабря в 21.00 в ДК ВЭФ встреча Нового года Bonjour, 2018!
31 декабря в 23.59 в ночном клубе Coyote Fly танцевальная новогодняя вечеринка с участием нидерландского диджея Митча Крауса.
31 декабря в 23.59 в клубе First новогодний концерт с участием латвийских музыкантов и группы Musiqq.
31 декабря в 21.00 в Studio 69 «Новый год в стиле диско 80–90-х» с участием Театра пластической комедии «Мимиричи».
31 декабря в 20.00 в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка празднование Нового года Gastro Theater-2018.
Спорт
29 декабря в 13.00 в ледовом холле Inbox.lv хоккейный матч молодежных команд «Рига» — «Локо» (Ярославль).
Театр
30 декабря в 19.00 в молодежном театре ОСА «Капустник. Избранное».
29 декабря в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Одесса, город колдовской...» 30 декабря в 19.00 «Привидение из Кентервиля», в Малом зале в 19.00 «Зима».
Выставки
В Латвийском национальном художественном музее выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение».
В выставочном зале «Арсенал» выставка «Новые поступления ЛНХМ. XXI век».
В музее «Рижская биржа» выставка из хранилищ музея современного искусства Финляндии.
В Музее югендстиля выставка «Польское Рождество в интерьере».
В Музее Романа Суты и Александры Бельцовой выставка «Легенда латвийского балета Арвид Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой».
В рижском Музее моды выставка костюмов и аксессуаров из коллекции Александра Васильева «Диор».
Полосу подготовила Рута ВАСИЛЬЕВА.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.