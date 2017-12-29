Гид на выходные

Куда пойти? Что посмотреть? Где поучаствовать? Культурная программа для всей семьи с 29 декабря по 1 января

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29 декабря в 17.00 в к/ц «Иманта» новогодний «Капустник» детско-юношеского театра «Горизонт».

29 и 30 декабря с 11.00 до 20.00 в Латвийской художественной академии рождественская благотворительная выставка-распродажа студенческих работ (картины, скульптуры, украшения) JARMARKA 2017.

29, 30 и 31 декабря с 10.00 до 20.00 на Домской площади рождественская ярмарка, концерты и развлечения для всей семьи.

30 и 31 декабря с 10.00 до 16.00 в квартале улицы Калнциема ярмарка подарков и угощений, ремесленных и дизайнерских изделий ручной работы. 30 декабря с 10.00 до 13.00 творческая мастерская для детей по изготовлению «ловцов снов». 31 декабря с 10.00 до 16.00 творческая мастерская по литью новогодних талисманов.

Ежедневно с 10.00 до 20.00 на площади Ливу открыт рождественский базарчик с праздничными угощениями, подарками, развлечениями и концертами для детей.

Ежедневно с 11.00 до 19.00 в парке на Эспланаде открыты рождественский базар, аттракционы и «Королевство кроликов».

Ежедневно в к/ц «Иманта» выставка конкурсных работ профессиональных художников «Зимние рассказы».

В галерее «Даугава» выставка концептуальных керамических работ художника Дайниса Пундурса.

В художественной галерее Putti выставка украшений современных дизайнеров «Биение сердца в рукавичках».

29 и 30 декабря в Латвийской национальной библиотеке выставка «Книга в Латвии» — история книгопечатания в глобальном контексте.

Ежедневно в Риге проходит фестиваль «Путь рождественских елок»: на улицах столицы можно найти более 40 дизайнерских художественных объектов.

29 декабря с 11.00 до 22.00, 30 декабря с 9.00 до 22.00, 31 декабря с 9.00 до 02.00 возле Дома конгрессов открыт бесплатный городской каток. Прокат инвентаря за плату.

31 декабря с 21.00 до 3.00 1 января на набережной 11 Ноября состоится массовое празднование Нового года с концертами, танцами, новогодней ярмаркой, угощениями и новогодним салютом в полночь.

1 января с 12.00 до 17.00 в лесопарке Дзинтари в Юрмале праздничное мероприятие с играми и забавами для всей семьи «Праздничный тарарам в латышских традициях».

Для детей

29 декабря в 11.00 в Доме Москвы представление для детей «Новогоднее приключение Крокодила».

30 декабря в 12.00 и 17.30 в Доме конгрессов новогоднее представление «Щенячий патруль и Белые медведи спасают Новый год».

29 и 30 декабря в 12.00 и 16.00 в молодежном театре ОСА новогодний спектакль «Первый праздник для пучеглазки» с играми, подарками и Дедом Морозом.

29 декабря в 18.30 в Латвийском кукольном театре спектакль «Снежная королева». 30 декабря в 11.00 «Доктор Айболит», в 14.00 «Ежик и елка». 31 декабря в 11.00 «Зимняя сказка».

Для всей семьи

29 и 30 декабря в 12.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Снежная королева».

29 декабря в 14.00 и 18.00 в ДК ВЭФ балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении звезд московского балета Moscow City ballet.

29 и 30 декабря Рижский зоопарк открыт до 21.00 (кассы до 19.00) и приглашает на прогулку «Зимние ночи в зоопарке» по празднично освещенным аллеям и домикам для животных.

29, 30 и 31 декабря с 15.00 до 20.00 в Латвийском этнографическом музее прогулки по празднично освещенной территории «Игры света в зимние сумерки». 1 января с 10.00 до 20.00.

Ежедневно с 13.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 21.00 в Elkor Plaza открыта Международная мультимедийная выставка для всей семьи Future Live.

Концерты

29 декабря в 19.30 в «Арена Рига» концерт немецкой группы Alphaville.

29 декабря в 15.00 и 19.00 в Доме конгрессов большой новогодний концерт с участием виолончелистов разных поколений «Мега-оркестр Melo-M».

29 декабря в 19.00 в рижской церкви Лютера в Торнякалнсе концерт «Рождественская оратория» И. С. Баха.

29 и 30 декабря в 19.00 в Большой гильдии новогодний концерт ЛНСО «В золотом разрезе» с участием афроамериканской оперной дивы Латонии Мур.

29 и 30 декабря в 18.00 в ДК «Зиемельблазма» концерт хитов оперетты от Штрауса до Гершвина In Blue.

29 декабря в 19.00, 30 декабря в 12.00 и 19.00 в Национальной опере «Новогодний гала-концерт».

29 декабря в 19.00, 31 декабря в 12.00 в м/д Daile «Рождественские песни Фрэнка Синатры» в исполнении Дауманта Калниньша и Елгавского биг-бенда.

30 декабря в 21.00 в Studio 69 концерт «Большой новогодний Stand Up» Международного юмористического проекта.

30 декабря в 12.00, 15.00 и 19.00 в ДК ВЭФ новогодний концерт мировых хитов в исполнении актеров латвийских театров.

31 декабря в 22.00 на Андрейсале новогоднее представление Royal hip-hop.

31 декабря в 21.00 в рок-кафе Дома Рейтерна «Новогодние рок-хиты и встреча Нового года».

31 декабря в 21.00 в ДК ВЭФ встреча Нового года Bonjour, 2018!

31 декабря в 23.59 в ночном клубе Coyote Fly танцевальная новогодняя вечеринка с участием нидерландского диджея Митча Крауса.

31 декабря в 23.59 в клубе First новогодний концерт с участием латвийских музыкантов и группы Musiqq.

31 декабря в 21.00 в Studio 69 «Новый год в стиле диско 80–90-х» с участием Театра пластической комедии «Мимиричи».

31 декабря в 20.00 в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка празднование Нового года Gastro Theater-2018.

Спорт

29 декабря в 13.00 в ледовом холле Inbox.lv хоккейный матч молодежных команд «Рига» — «Локо» (Ярославль).

Театр

30 декабря в 19.00 в молодежном театре ОСА «Капустник. Избранное».

29 декабря в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Одесса, город колдовской...» 30 декабря в 19.00 «Привидение из Кентервиля», в Малом зале в 19.00 «Зима».

Выставки

В Латвийском национальном художественном музее выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение».

В выставочном зале «Арсенал» выставка «Новые поступления ЛНХМ. XXI век».

В музее «Рижская биржа» выставка из хранилищ музея современного искусства Финляндии.

В Музее югендстиля выставка «Польское Рождество в интерьере».

В Музее Романа Суты и Александры Бельцовой выставка «Легенда латвийского балета Арвид Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой».

В рижском Музее моды выставка костюмов и аксессуаров из коллекции Александра Васильева «Диор».

Полосу подготовила Рута ВАСИЛЬЕВА.