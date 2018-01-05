Гид на выходные

Куда пойти? Что посмотреть? Где поучаствовать? Культурная программа для всей семьи с 5 по 7 января

Бесплатно

5 января с 11.00 до 22.00, 6 и 7 января с 9.00 до 22.00 у Дома конгрессов работает общественный каток (прокат инвентаря за плату).

5 января с 10.00 до 18.00, 6 января с 11.00 до 17.00 в художественной галерее Putti выставка современных украшений «Биение сердца в рукавичках».

5 января с 11.00 до 18.00, 6 января с 11.00 до 17.00 в галерее Daugava выставка концептуальной коллекции керамических работ современного художника Дайниса Пундурса.

5, 6 и 7 января с 10.00 до 20.00 на Домской площади открыта Рождественская ярмарка. 5 января в 18.00 концерт детских коллективов, 6 января в 14.00 концерт фольклорной группы «Берендейка».

5, 6 и 7 января с 11.00 до 19.00 в парке на Эспланаде работают рождественский базарчик, «Королевство кроликов» и аттракционы для детей.

6 января в 16.00 в рижской церкви Св. Иоанна концерт популярных рождественских мелодий «Музыка для Него».

6 января в 12.30 у здания Латвийского национального музея начнется праздник «День рождения Шерлока Холмса». В 13.00 костюмированное шествие на Домскую площадь, где состоятся игры и конкурсы, парад костюмов и другие развлечения для всей семьи.

6 января с 10.00 до 16.00 в квартале улицы Калнциема ярмарка крестьянских продуктов и деликатесов, с 11.00 до 14.00 творческая мастерская для детей «Изучаем ароматерапию».

6 января в 14.00 в ДК ВЭФ концерт народных вокальных и танцевальных ансамблей.

7 января в 18.00 в ДК ВЭФ праздничный концерт «Православное Рождество» с участием оркестра «Рига», пианиста Андрея Осокина и актрисы Нины Незнамовой.

Ежедневно в КЦ «Иманта» выставка конкурсных работ профессиональных художников «Зимние рассказы», а также экспозиция «100 картин к 100–летию Латвии».

Для детей

5, 6 и 7 января в 12.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Дюймовочка».

6 января в 12.00 и 16.00, 7 января в 12.00 в молодежном театре ОСА новогоднее представление для самых маленьких «Первый праздник для Пучеглазки».

6 и 7 января в 13.00 в творческом центре «Альтернативная реальность» интерактивное новогоднее приключение для детей от 4 до 12 лет «Лабиринт сказок».

6 января в 11.00 в Латвийском кукольном театре спектакль «Золушка», в 14.00 «Три поросенка и волк». 7 января в 11.00 «Коза и семеро козлят», в 15.00 «Черепашка Чепушок».

Для всей семьи

5 января в 19.00 в Национальной опере балет П. И. Чайковского «Спящая красавица».

7 января в 12.00 в Доме конгрессов познавательно–развлекательное песочное шоу с анимацией и музыкой «Басни Крылова».

7 января в 17.00 в Доме Москвы прямая трансляция балета Большого театра «Щелкунчик».

7 января в 12.00 и 18.00 в Национальной опере балетный спектакль для всей семьи «Щелкунчик».

Ежедневно с 16.00 до 21.00 (касса работает до 19.00) в Рижском зоопарке «Зимние ночи» — прогулка по освещенным тропинкам и подсвеченным домикам животных.

Ежедневно с 15.00 до 20.00 в Латвийском этнографическом музее зимние прогулки по празднично освещенным подворьям «Игры света в зимние сумерки».

Концерты

6 января в 15.00 в ДК «Зиемельблазма» концерт русских романсов «Православное рождество».

6 января в 18.30 в ДК ВЭФ праздничный концерт.

7 января в 18.00 в рижской церкви Св. Петра концерт «Рождественские православные песнопения» камерного хора «Благовест».

7 января в 17.00 в КЗ «Дзинтари» концерт русской духовной музыки «Православные молитвы и песнопения» в исполнении хора Латвийского радио.

Спорт

6 января в 17.00 в «Арене Рига» матч чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа).

Фестиваль

6 января в 15.00 и 18.00, 7 января в 14.00 в Доме Москвы кинопоказы российских фильмов «Московская премьера в Риге».

Театр

5 января в 19.00 в Молодежном театре спектакль «Смех всерьез». 6 января в 19.00 «Капустник. Избранное». 7 января в 18.00 «Принц и нищий».

5 января в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Альбом». 6 января в 19.00 «Не все коту масленица», в Малом зале в 19.00 «Свидание хотя и состоялось, но…» 7 января в 19.00 «Добрый человек из Сезуани».

Выставки

5 января с 10.00 до 20.00, 6 и 7 января с 10.00 до 17.00 в Латвийском национальном художественном музее выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение».

5 января с 11.00 до 18.00, 6 и 7 января с 12.00 до 17.00 в выставочном зале «Арсенал» выставка современного искусства «Новые поступления ЛНХМ. XXI век».

5, 6 и 7 января с 10.00 до 17.00 в Музее истории Риги и мореходства выставка старинных часов XVII–XX вв. «Музыка времени. Из хранилищ музея».

5, 6 и 7 января с 11.00 до 18.00 в Рижском музее фарфора выставка работ современных латвийских художниц Lila.

5 и 6 января с 11.00 до 18.00 в Музее Романа Суты и Александры Бельцовой выставка «Легенда латвийского балета Арвид Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой».

5, 6 и 7 января с 10.00 до 18.00 в Рижском музее югендстиля выставка старинных рождественских украшений «Польское Рождество».

5, 6 и 7 января с 11.00 до 18.00 в рижском Музее моды выставка костюмов и аксессуаров «Диор» из коллекции историка моды Александра Васильева.

Подготовила Рута ВАСИЛЬЕВА.