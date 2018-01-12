Гид на выходные

Куда пойти? Что посмотреть? Где поучаствовать? Культурная программа для всей семьи с 12 по 14 января

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12 января в 19.00 в Малой гильдии рождественский концерт мужского хора Латвийской православной церкви «Логос».

13 января в 16.00 в книжном кафе «Полярис» в ТЦ Domina Shopping презентация книги Владлена Дозорцева «Другой Юрканс» и творческая встреча с автором и героем книги.

14 января в 16.00 в ДК ВЭФ концерт детских и юношеских коллективов народного танца.

12 января с 11.00 до 22.00, 13 и 14 января с 9.00 до 22.00 у Дома конгрессов работает общественный каток (прокат инвентаря за плату).

12 января с 10.00 до 18.00, 13 января с 11.00 до 17.00 в художественной галерее Putti выставка современных украшений «Биение сердца в рукавичках».

12 января с 11.00 до 18.00, 13 января с 11.00 до 17.00 в галерее Daugava выставка концептуальной коллекции керамических работ современного художника Дайниса Пундурса.

13 января с 10.00 до 16.00 в квартале улицы Калнциема ярмарка продуктов местных производителей, с 11.00 до 15.00 творческая мастерская для детей «Изучаем нотную грамоту».

Ежедневно в КЦ «Иманта» выставка конкурсных работ профессиональных художников «Зимние рассказы», а также экспозиция «100 картин к 100-летию Латвии».

Ежедневно с 9.00 до 20.00 в ДК ВЭФ фотовыставка «100 мгновений в Латвии».

До 14 января в Риге можно осмотреть более 40 оригинальных новогодних объектов городской среды фестиваля «Путь рождественских елок».

Для детей

13 января в 13.00 в молодежном театре ОСА интерактивный спектакль для самых маленьких «Лев, колдунья и платяной шкаф».

14 января в 11.00 в галерее Istaba спектакль «Какашка и весна», в 13.00 спектакль «Карнавал и картофельный салат».

12 января в 18.30 в Латвийском кукольном театре спектакль «Коко и Рико». 13 января в 11.00 «Приключения в Волшебном лесу», в 14.00 «Маленький принц». 14 января в 11.00 «Снежная королева», в 14.00 «Путешествия Гулливера».

Для всей семьи

12 и 13 января с 12.00 до 17.00 в Рижском музее фарфора творческие мастерские «Лепим столовые приборы и продукты из глины».

12 января в 19.00 в Национальной опере балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

13 января в 12.00 в рижском Доме латышского общества фестиваль современных развлечений WinterCon: компьютерные технологии и настольные игры, шоу костюмов (косплей), комиксы и танцевальные выступления.

13 января с 12.00 до 15.00 в Латвийском музее природы выставки из запасников музея — «Грибы» и «Шишки», а также постоянная экспозиция об обитателях подводного мира «В зеркалах чешуи».

Ежедневно с 16.00 до 21.00 (касса работает до 19.00) в Рижском зоопарке «Зимние ночи» — прогулка по освещенным тропинкам и подсвеченным домикам животных, а также наблюдение за экзотическими папуанскими пингвинами и пингвинами Гумбольдта.

Ежедневно с 15.00 до 20.00 в Латвийском этнографическом музее зимние прогулки по празднично освещенным подворьям «Игры света в зимние сумерки».

14 января в 13.00 в молодежном театре ОСА музыкальная сказка для всей семьи «Королевская история».

Концерты

12 января в 19.00 в Доме Москвы концерт, посвященный старому Новому году, «Классика – это нескучно!».

12 января в 19.00 в Большой гильдии концерт выдающегося американского пианиста Николаса Ангелича и Латвийского национального симфонического оркестра «Бетховен. Пога. Гармония».

12 января в 22.00 в Studio 69 концерт популярного российского рэп-исполнителя и автора танцевальной музыки — Mота.

12 января в 19.30 в КЗ «Дзинтари» концерт маэстро Раймонда Паулса с участием певицы Динары Рудане и биг-бенда Латвийского радио.

13 января в 19.00 Театре перформативных искусств (арт-платформа Stadia) поэтическая встреча старого Нового года с участием поэтессы Риты Трошкиной и актрисы Татьяны Черковской.

13 января в 18.00 в ДК ВЭФ концерт «Рождественские встречи» оркестра русских народных инструментов «Садко».

13 января в 15.00 в Большой гильдии песенный спектакль Яниса Шипкевича и Домского хора мальчиков.

14 января в 19.00 в Национальной опере концертная постановка оперы Дж. Верди «Эрнани» с участием мировых звезд оперной сцены.

Танцы

13 января в 19.00 в Малой гильдии «Новогодний бал» — вечер для тех, кто любит бальные танцы.

Балет

13 января в 19.00 в Национальной опере балет Людвига Минкуса «Дон Кихот».

Гастроли

13 января в 19.00 в Доме конгрессов комедия с участием известных российских актеров «Следствие ведут дураки».

Театр

12 января в 19.00 в молодежном театре ОСА спектакль «Наш с тобою секрет». 13 января в 19.00 «Северный ветер». 14 января в 19.00 «Тест Тьюринга».

12 января в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Король Лир». 13 января в 19.00 и 14 января в 12.00 «Княжна Мери». 13 января в 19.00 в Малом зале «Зима». 14 января в 19.00 «Альбом».

12 и 14 января в 19.00 в Cafe Film Noir (КТ Splendid Palace) премьера спектакля московского режиссера и актеров Рижского русского театра им. М. Чехова «Преступление и наказание».

14 января в 18.00 в Доме Москвы спектакль «Ежик в тумане» с участием популярных латвийских актеров театра и кино.

Выставки

12 января с 10.00 до 20.00, 13 и 14 января с 10.00 до 17.00 в Латвийском национальном художественном музее выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение».

12 января с 11.00 до 18.00, 13 и 14 января с 12.00 до 17.00 в выставочном зале «Арсенал» выставка современного искусства «Новые поступления ЛНХМ. XXI век».

12, 13 и 14 января с 10.00 до 17.00 в Музее истории Риги и мореходства выставка старинных часов XVII-XX веков «Музыка времени. Из хранилищ музея».

12, 13 и 14 января с 11.00 до 18.00 в Рижском музее фарфора выставка работ современных латвийских художниц Lila.

12 и 13 января с 11.00 до 18.00 в Музее Романа Суты и Александры Бельцовой выставка «Легенда латвийского балета Арвидс Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой».

12, 13 и 14 января с 10.00 до 18.00 в Рижском музее югендстиля выставка старинных рождественских украшений «Польское Рождество».

12, 13 и 14 января с 11.00 до 17.00 в Музее декоративного искусства и дизайна выставка новаторских предметов и украшений «Синергия: современные тенденции в художественном металле и дизайне».

12, 13 и 14 января с 11.00 до 18.00 в рижском Музее моды выставка костюмов и аксессуаров «Диор» из коллекции историка моды Александра Васильева.

Подготовила Рута ВАСИЛЬЕВА.