Гид на выходные

Куда пойти? Что посмотреть? Где поучаствовать? Культурная программа для всей семьи с 19 по 21 января

Бесплатно

19 января с 11.00 до 22.00, 20 и 21 января с 9.00 до 22.00 у Дома конгрессов работает общественный каток (прокат инвентаря за плату).

19 января с 12.00 до 21.00, 20 и 21 января с 10.00 до 21.00 в парке зимнего спорта и отдыха «Узварас» работают каток и лыжная трасса (прокат инвентаря за плату).

19 января с 10.00 до 18.00, 20 января с 11.00 до 17.00 в художественной галерее Putti выставка современных украшений «Биение сердца в рукавичках».

19 января с 11.00 до 18.00, 20 января с 11.00 до 17.00 в галерее Daugava выставка концептуальной коллекции керамических работ современного художника Дайниса Пундурса.

20 января с 13.00 до 15.00 в спортивном центре «Саркандаугава» фестиваль для всей семьи «Зимние забавы на Саркандаугаве».

20 января с 10.00 до 16.00 в квартале улицы Калнциема ярмарка шапок, шляп и теплых вещей латвийских производителей, с 11.00 до 14.00 творческая мастерская для детей.

21 января с 11.00 до 16.00 на Луцавсале праздник для всей семьи «День снега» — с зимними играми, эстафетами, конкурсами и мастер-классами.

21 января в 12.00 в ДК «Зиемельблазма» кинопоказы детских анимационных фильмов.

Ежедневно в КЦ «Иманта» выставка конкурсных работ профессиональных художников «Зимние рассказы», а также экспозиция «100 картин к 100-летию Латвии».

Ежедневно с 9.00 до 20.00 в ДК ВЭФ фотовыставка «100 мгновений в Латвии».

Для детей

20 января в 13.00 в молодежном театре ОСА интерактивный спектакль для самых маленьких «Веселые гости».

20 января в 11.00 в арт-пространстве Stadia спектакль научного театра Laboratorium «Что должен знать каждый школьник».

21 января в 12.00 в Рижском музее югендстиля «Детское утро».

21 января в 16.00 в галерее Istaba спектакль-творческая мастерская «Театр повсюду».

20 января в 11.00 в Латвийском кукольном театре спектакль «Колобок», в 15.00 «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», в Малом зале в 15.00 «Каштанка». 21 января в 11.00 «Кентервильское привидение», в 14.00 «Красная Шапочка и волк».

Для всей семьи

19 и 20 января с 12.00 до 17.00 в Рижском музее фарфора творческие мастерские «Лепим столовые приборы и продукты из глины».

20 января в 12.00 и 18.00 в Национальной опере балет для всей семьи «Щелкунчик».

20 и 21 января в 12.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Снежная королева».

21 января в 11.00 в Splendid Palace концерт песочная анимация «Щелкунчик» музыкального лектория «Пикколо» (Санкт-Петербург).

21 января в 13.00 в молодежном театре ОСА интерактивный спектакль для малышей «Играем в Дюймовочку».

21 января в 13.00 и 16.00 в ДК ВЭФ музыкальная сказка на музыку Раймонда Паулса «Маленький пастушок».

21 января в 11.00 в галерее Istaba спектакль «Карнавал и картофельный салат», в 13.00 «Какашка и весна».

21 января в 19.00 в Национальной опере балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Ежедневно с 11.00 до 17.00 в Латвийском музее природы выставка об обитателях подводного мира «В зеркалах чешуи».

Ежедневно с 16.00 до 21.00 (касса работает до 19.00) в Рижском зоопарке «Зимние ночи» — прогулка по освещенным тропинкам и подсвеченным домикам животных.

Концерты

19 января в 19.00 в Центре архитектуры и медии RISEBA концерт белорусского певца Петра Елфимова «От рока до романса».

19 января в 22.00 в клубе Neverlate фестиваль кавер-музыки – ретроспектива композиций группы «Сектор газа».

19 января в 19.00 в клубе MelnА piektdiena концерт поп-панк-группы из Харькова «Пошлая Молли».

20 января в 19.00 в Большой гильдии большой концерт латвийской симфонической музыки.

21 января в 14.00 в КЗ «Дзинтари» концерт для всей семьи «Музыка уик-энда» с участием латвийского квартета ударных инструментов.

21 января в 18.00 в рок-кафе в Доме Рейтерна блюзовый фестиваль с участием группы Honey B. Family (Финляндия) и трио Яниса Ванадзиньша.

Танцы

19 января в 19.00 в КЦ «Иманта» концерт народный танцевальных коллективов.

19 января в 19.30 в ДК ВЭФ фестиваль латиноамериканских танцев Latinomania.

Балет

21 января в 17.00 на большом экране Дома Москвы трянсляция из Большого театра премьерного балета «Ромео и Джульетта».

Гастроли

20 января в 19.00 в Доме конгрессов творческий вечер народного артиста России Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие».

Спорт

20 января в 13.00 в спорткомплексе рижской 84-й средней школы хоккейный матч КХЛ под открытым небом между командами «Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск).

Театр

19 января в 19.00 в молодежном театре ОСА спектакль «Кусака». 20 января в 19.00 «Песочные человечки». 21 января в 19.00 «С любимыми не расставайтесь».

19 января в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Почти счастье». 20 января в 19.00 «Привидение из Кентервиля», в Малом зале в 19.00 поэтический спектакль Якова Рафальсона «Фальцет времени». 21 января в 19.00 «Одесса, город колдовской…»

21 января в 19.00 в Рижском Малом театре спектакль «Она в отсутствии любви и смерти».

Выставки

19 января с 10.00 до 20.00, 20 и 21 января с 10.00 до 17.00 в Латвийском национальном художественном музее выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение».

19 января с 11.00 до 18.00, 20 и 21 января с 12.00 до 17.00 в выставочном зале «Арсенал» выставка современного искусства «Новые поступления ЛНХМ. XXI век».

19, 20 и 21 января с 10.00 до 17.00 в Музее истории Риги и мореходства выставка старинных часов XVII-XX веков «Музыка времени. Из хранилищ музея».

19, 20 и 21 января с 11.00 до 18.00 в Рижском музее фарфора выставка работ современных латвийских художниц Lila.

19 и 20 января с 11.00 до 18.00 в Музее Романа Суты и Александры Бельцовой выставка «Легенда латвийского балета Арвид Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой».

19, 20 и 21 января с 11.00 до 17.00 в Музее декоративного искусства и дизайна выставка новаторских предметов и украшений «Синергия: современные тенденции в художественном металле и дизайне».

19, 20 и 21 января с 11.00 до 18.00 в рижском Музее моды выставка костюмов и аксессуаров «Диор» из коллекции историка моды Александра Васильева.

21 января в 20.00 в Латвийской национальной библиотеке мультимедийная выставка «Орнаменты света», посвященная открытию года столетия Латвии.

Полосу подготовила Рута ВАСИЛЬЕВА.