Гид на выходные

Бесплатно
19 января с 11.00 до 22.00, 20 и 21 января с 9.00 до 22.00 у Дома конгрессов работает общественный каток (прокат инвентаря за плату).
19 января с 12.00 до 21.00, 20 и 21 января с 10.00 до 21.00 в парке зимнего спорта и отдыха «Узварас» работают каток и лыжная трасса (прокат инвентаря за плату).
19 января с 10.00 до 18.00, 20 января с 11.00 до 17.00 в художественной галерее Putti выставка современных украшений «Биение сердца в рукавичках».
19 января с 11.00 до 18.00, 20 января с 11.00 до 17.00 в галерее Daugava выставка концептуальной коллекции керамических работ современного художника Дайниса Пундурса.
20 января с 13.00 до 15.00 в спортивном центре «Саркандаугава» фестиваль для всей семьи «Зимние забавы на Саркандаугаве».
20 января с 10.00 до 16.00 в квартале улицы Калнциема ярмарка шапок, шляп и теплых вещей латвийских производителей, с 11.00 до 14.00 творческая мастерская для детей.
21 января с 11.00 до 16.00 на Луцавсале праздник для всей семьи «День снега» — с зимними играми, эстафетами, конкурсами и мастер-классами.
21 января в 12.00 в ДК «Зиемельблазма» кинопоказы детских анимационных фильмов.
Ежедневно в КЦ «Иманта» выставка конкурсных работ профессиональных художников «Зимние рассказы», а также экспозиция «100 картин к 100-летию Латвии».
Ежедневно с 9.00 до 20.00 в ДК ВЭФ фотовыставка «100 мгновений в Латвии».
Для детей
20 января в 13.00 в молодежном театре ОСА интерактивный спектакль для самых маленьких «Веселые гости».
20 января в 11.00 в арт-пространстве Stadia спектакль научного театра Laboratorium «Что должен знать каждый школьник».
21 января в 12.00 в Рижском музее югендстиля «Детское утро».
21 января в 16.00 в галерее Istaba спектакль-творческая мастерская «Театр повсюду».
20 января в 11.00 в Латвийском кукольном театре спектакль «Колобок», в 15.00 «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», в Малом зале в 15.00 «Каштанка». 21 января в 11.00 «Кентервильское привидение», в 14.00 «Красная Шапочка и волк».
Для всей семьи
19 и 20 января с 12.00 до 17.00 в Рижском музее фарфора творческие мастерские «Лепим столовые приборы и продукты из глины».
20 января в 12.00 и 18.00 в Национальной опере балет для всей семьи «Щелкунчик».
20 и 21 января в 12.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Снежная королева».
21 января в 11.00 в Splendid Palace концерт песочная анимация «Щелкунчик» музыкального лектория «Пикколо» (Санкт-Петербург).
21 января в 13.00 в молодежном театре ОСА интерактивный спектакль для малышей «Играем в Дюймовочку».
21 января в 13.00 и 16.00 в ДК ВЭФ музыкальная сказка на музыку Раймонда Паулса «Маленький пастушок».
21 января в 11.00 в галерее Istaba спектакль «Карнавал и картофельный салат», в 13.00 «Какашка и весна».
21 января в 19.00 в Национальной опере балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Ежедневно с 11.00 до 17.00 в Латвийском музее природы выставка об обитателях подводного мира «В зеркалах чешуи».
Ежедневно с 16.00 до 21.00 (касса работает до 19.00) в Рижском зоопарке «Зимние ночи» — прогулка по освещенным тропинкам и подсвеченным домикам животных.
Концерты
19 января в 19.00 в Центре архитектуры и медии RISEBA концерт белорусского певца Петра Елфимова «От рока до романса».
19 января в 22.00 в клубе Neverlate фестиваль кавер-музыки – ретроспектива композиций группы «Сектор газа».
19 января в 19.00 в клубе MelnА piektdiena концерт поп-панк-группы из Харькова «Пошлая Молли».
20 января в 19.00 в Большой гильдии большой концерт латвийской симфонической музыки.
21 января в 14.00 в КЗ «Дзинтари» концерт для всей семьи «Музыка уик-энда» с участием латвийского квартета ударных инструментов.
21 января в 18.00 в рок-кафе в Доме Рейтерна блюзовый фестиваль с участием группы Honey B. Family (Финляндия) и трио Яниса Ванадзиньша.
Танцы
19 января в 19.00 в КЦ «Иманта» концерт народный танцевальных коллективов.
19 января в 19.30 в ДК ВЭФ фестиваль латиноамериканских танцев Latinomania.
Балет
21 января в 17.00 на большом экране Дома Москвы трянсляция из Большого театра премьерного балета «Ромео и Джульетта».
Гастроли
20 января в 19.00 в Доме конгрессов творческий вечер народного артиста России Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть свое приличие».
Спорт
20 января в 13.00 в спорткомплексе рижской 84-й средней школы хоккейный матч КХЛ под открытым небом между командами «Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск).
Театр
19 января в 19.00 в молодежном театре ОСА спектакль «Кусака». 20 января в 19.00 «Песочные человечки». 21 января в 19.00 «С любимыми не расставайтесь».
19 января в 19.00 в Рижском русском театре им. М. Чехова спектакль «Почти счастье». 20 января в 19.00 «Привидение из Кентервиля», в Малом зале в 19.00 поэтический спектакль Якова Рафальсона «Фальцет времени». 21 января в 19.00 «Одесса, город колдовской…»
21 января в 19.00 в Рижском Малом театре спектакль «Она в отсутствии любви и смерти».
Выставки
19 января с 10.00 до 20.00, 20 и 21 января с 10.00 до 17.00 в Латвийском национальном художественном музее выставка «Тебе пришло 1243 сообщения. Жизнь до интернета. Последнее поколение».
19 января с 11.00 до 18.00, 20 и 21 января с 12.00 до 17.00 в выставочном зале «Арсенал» выставка современного искусства «Новые поступления ЛНХМ. XXI век».
19, 20 и 21 января с 10.00 до 17.00 в Музее истории Риги и мореходства выставка старинных часов XVII-XX веков «Музыка времени. Из хранилищ музея».
19, 20 и 21 января с 11.00 до 18.00 в Рижском музее фарфора выставка работ современных латвийских художниц Lila.
19 и 20 января с 11.00 до 18.00 в Музее Романа Суты и Александры Бельцовой выставка «Легенда латвийского балета Арвид Озолиньш в картинах и рисунках Александры Бельцовой».
19, 20 и 21 января с 11.00 до 17.00 в Музее декоративного искусства и дизайна выставка новаторских предметов и украшений «Синергия: современные тенденции в художественном металле и дизайне».
19, 20 и 21 января с 11.00 до 18.00 в рижском Музее моды выставка костюмов и аксессуаров «Диор» из коллекции историка моды Александра Васильева.
21 января в 20.00 в Латвийской национальной библиотеке мультимедийная выставка «Орнаменты света», посвященная открытию года столетия Латвии.
Полосу подготовила Рута ВАСИЛЬЕВА.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.