Гильдия кинокритиков наградила Гильермо дель Торо

Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».
Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — это новая работа Мартина МакДоны.
Лучшая мужская роль второго плана — Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Лучшая женская роль второго плана — Элисон Дженни, «Тоня против всех».
Лучший молодой актер/актриса — Бруклин Принс, «Проект «Флорида»".
Лучший актерский состав — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды».
Лучший оригинальный сценарий — Джордан Пил, «Прочь».
Лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвори, «Зови меня своим именем».
Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049».
Лучшая работа художника — Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин, «Форма воды».
Лучший монтаж — Пол Маклисс, Джонатан Амос, «Малыш на драйве»; Ли Смит, «Дюнкерк».
Лучший художник по костюмам — Марк Бриджес «Призрачная нить».
Лучший грим — «Темные времена».
Лучшие визуальные эффекты — «Планета обезьян: война».
Лучший анимационный фильм — «Коко».
Лучший экшен — «Чудо-женщина».
Лучшая комедия — «Любовь — болезнь».
Лучший комедийный актер — Джеймс Франко, «Горе-творец».
Лучшая комедийная актриса — Марко Робби, «Тоня против всех».
Лучшая научная фантастика/фильм ужасов — «Прочь».
Лучший фильм на иностранном языке — «На пределе», режиссер Фатих Акин.
Лучшая песня — Remember Me, «Коко».
Лучший сериал — «Рассказ служанки».
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун, «Это мы».
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Элизабет Мосс, «Рассказ служанки».
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Дэвид Харбор, «Очень странные дела».
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Энн Дауд, «Рассказ служанки».
Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел».
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тед Дэнсон, «В лучшем мире».
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел».
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Уолтон Гоггинс, «Завучи».
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Майем Биалик, «Теория Большого взрыва».
Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь».
Лучший телефильм — «Мастер лжи».
Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Юэн Макгрегор, «Фарго».
Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Николь Кидман, «Большая маленькая ложь».
Лучшая мужская роль второго плана в телефильме или мини-сериале — Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь».
Лучшая женская роль второго плана в телефильме или мини-сериале — Лора Дерн, «Большая маленькая ложь».
Лучшее ток-шоу — «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».
Лучший мультсериал — «Рик и Морти».
Лучшее реалити-шоу — Born This Way.
Лучшее реалити-шоу со сценарием — Shark Tank.
Лучшее шоу-соревнование — «Голос».
Лучший ведущий реалити-шоу — Ру Пол, «Королевские гонки Ру Пола».
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