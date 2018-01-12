Гильдия кинокритиков наградила Гильермо дель Торо

В Санта-Монике прошла церемония вручения наград гильдии кинокритиков США. Главный приз получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды».

Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — это новая работа Мартина МакДоны.

Лучшая мужская роль второго плана — Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучшая женская роль второго плана — Элисон Дженни, «Тоня против всех».

Лучший молодой актер/актриса — Бруклин Принс, «Проект «Флорида»".

Лучший актерский состав — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды».

Лучший оригинальный сценарий — Джордан Пил, «Прочь».

Лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвори, «Зови меня своим именем».

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049».

Лучшая работа художника — Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин, «Форма воды».

Лучший монтаж — Пол Маклисс, Джонатан Амос, «Малыш на драйве»; Ли Смит, «Дюнкерк».

Лучший художник по костюмам — Марк Бриджес «Призрачная нить».

Лучший грим — «Темные времена».

Лучшие визуальные эффекты — «Планета обезьян: война».

Лучший анимационный фильм — «Коко».

Лучший экшен — «Чудо-женщина».

Лучшая комедия — «Любовь — болезнь».

Лучший комедийный актер — Джеймс Франко, «Горе-творец».

Лучшая комедийная актриса — Марко Робби, «Тоня против всех».

Лучшая научная фантастика/фильм ужасов — «Прочь».

Лучший фильм на иностранном языке — «На пределе», режиссер Фатих Акин.

Лучшая песня — Remember Me, «Коко».

Лучший сериал — «Рассказ служанки».

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун, «Это мы».

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Элизабет Мосс, «Рассказ служанки».

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Дэвид Харбор, «Очень странные дела».

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Энн Дауд, «Рассказ служанки».

Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел».

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тед Дэнсон, «В лучшем мире».

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел».

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Уолтон Гоггинс, «Завучи».

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Майем Биалик, «Теория Большого взрыва».

Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь».

Лучший телефильм — «Мастер лжи».

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Юэн Макгрегор, «Фарго».

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Николь Кидман, «Большая маленькая ложь».

Лучшая мужская роль второго плана в телефильме или мини-сериале — Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь».

Лучшая женская роль второго плана в телефильме или мини-сериале — Лора Дерн, «Большая маленькая ложь».

Лучшее ток-шоу — «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».

Лучший мультсериал — «Рик и Морти».

Лучшее реалити-шоу — Born This Way.

Лучшее реалити-шоу со сценарием — Shark Tank.

Лучшее шоу-соревнование — «Голос».

Лучший ведущий реалити-шоу — Ру Пол, «Королевские гонки Ру Пола».