Гильдия кинокритиков наградила Гильермо дель Торо

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Анатолий Тарасов
14:15 12.01.2018
Кино / Новости кино

В Санта-Монике прошла церемония вручения наград гильдии кинокритиков США. Главный приз получил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды».

Приз за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

 

Лучшей исполнительницей женской роли признали Фрэнсис МакДорманд, фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — это новая работа Мартина МакДоны.

 

Лучшая мужская роль второго плана — Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

 

Лучшая женская роль второго плана — Элисон Дженни, «Тоня против всех».

 

Лучший молодой актер/актриса — Бруклин Принс, «Проект «Флорида»".

 

Лучший актерский состав — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

 

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды».

 

Лучший оригинальный сценарий — Джордан Пил, «Прочь».

 

Лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвори, «Зови меня своим именем».

 

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049».

 

Лучшая работа художника — Пол Денэм Остерберри, Шейн Виё, Джефф Мелвин, «Форма воды».

 

Лучший монтаж — Пол Маклисс, Джонатан Амос, «Малыш на драйве»; Ли Смит, «Дюнкерк».

 

Лучший художник по костюмам — Марк Бриджес «Призрачная нить».

 

Лучший грим — «Темные времена».

 

Лучшие визуальные эффекты — «Планета обезьян: война».

 

Лучший анимационный фильм — «Коко».

 

Лучший экшен — «Чудо-женщина».

 

Лучшая комедия — «Любовь — болезнь».

 

Лучший комедийный актер — Джеймс Франко, «Горе-творец».

 

Лучшая комедийная актриса — Марко Робби, «Тоня против всех».

 

Лучшая научная фантастика/фильм ужасов — «Прочь».

 

Лучший фильм на иностранном языке — «На пределе», режиссер Фатих Акин.

 

Лучшая песня — Remember Me, «Коко».

 

Лучший сериал — «Рассказ служанки».

 

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун, «Это мы».

 

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Элизабет Мосс, «Рассказ служанки».

 

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Дэвид Харбор, «Очень странные дела».

 

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Энн Дауд, «Рассказ служанки».

 

Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел».

 

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Тед Дэнсон, «В лучшем мире».

 

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел».

 

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Уолтон Гоггинс, «Завучи».

 

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Майем Биалик, «Теория Большого взрыва».

 

Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь».

 

Лучший телефильм — «Мастер лжи».

 

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Юэн Макгрегор, «Фарго».

 

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале — Николь Кидман, «Большая маленькая ложь».

 

Лучшая мужская роль второго плана в телефильме или мини-сериале — Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь».

 

Лучшая женская роль второго плана в телефильме или мини-сериале — Лора Дерн, «Большая маленькая ложь».

 

Лучшее ток-шоу — «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном».

 

Лучший мультсериал — «Рик и Морти».

 

Лучшее реалити-шоу — Born This Way.

 

Лучшее реалити-шоу со сценарием — Shark Tank.

 

Лучшее шоу-соревнование — «Голос».

 

Лучший ведущий реалити-шоу — Ру Пол, «Королевские гонки Ру Пола».

Интерфакс / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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