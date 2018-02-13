Гильермо дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

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Анатолий Тарасов
09:44 13.02.2018
Кино / Актеры

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 29 августа по 8 сентября нынешнего года, сообщает пресс-служба Венецианской биеннале.

Директор старейшего международного кинофестиваля в мире Альберто Барбера, объявляя в понедельник о решении совета директоров, назвал дель Торо «воплощением великодушия, любви к кинематографу, обращенной не только в прошлое, страстью к кино, которая способна волновать и при этом заставлять думать».

 

Дель Торо стал обладателем «Золотого льва» 74-го Венецианского кинофестиваля за фантастическую драму «Форма воды» (The Shape of Water). Сейчас это фильм является фаворитом премии «Оскар», где картина представлена в 13 номинациях.

 

«Быть председателем жюри в Венеции является невероятной честью и ответственностью, которую я принимаю с уважением и благодарностью. Венецианский кинофестиваль это окно в мировое кино, возможность для того, чтобы отметить его силу и культурную значимость», — заявил, в свою очередь, сам мексиканский мастер фэнтэзи.

 

Дель Торо наряду Алехандро Гонсалесом Иньярриту («Выживший») и Альфонсо Куароном («Гравитация») является одним из трёх самых известных мексиканских режиссёров нашего времени. Он известен по мрачным сказкам «Хребет Дьявола», «Багровый пик» и «Лабиринт Фавна», за который в 2007 году был выдвинут на соискание «Оскара» в двух номинациях: за сценарий и лучшую картину на иностранном языке.

РИА Новости / Фото
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