Гильермо дель Торо забрал премию Гильдии кинорежиссеров

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Анатолий Тарасов
09:40 05.02.2018
Кино / Актеры

Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США за фильм «Форма воды», сообщает Los Angeles Times. Церемония награждения прошла в Беврли-Хиллз.

Дель Торо был номинирован на премию гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джордан Пил («Прочь»).

 

За «Форму воды» дель Торо уже получил не одну награду. Он был, в частности, удостоен «Золотого глобуса» как лучший режиссер и премии Гильдии кинокритиков США. Картина также претендует на премию «Оскар» в самой престижной категории «лучший фильм».

 

Действие в фэнтезийной мелодраме «Форма воды» происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.

Интерфакс / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 