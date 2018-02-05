Гильермо дель Торо забрал премию Гильдии кинорежиссеров

Дель Торо был номинирован на премию гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джордан Пил («Прочь»).
За «Форму воды» дель Торо уже получил не одну награду. Он был, в частности, удостоен «Золотого глобуса» как лучший режиссер и премии Гильдии кинокритиков США. Картина также претендует на премию «Оскар» в самой престижной категории «лучший фильм».
Действие в фэнтезийной мелодраме «Форма воды» происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.
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