Гильермо дель Торо забрал премию Гильдии кинорежиссеров

Гильермо дель Торо получил премию Гильдии кинорежиссеров США за фильм «Форма воды», сообщает Los Angeles Times. Церемония награждения прошла в Беврли-Хиллз.

Дель Торо был номинирован на премию гильдии впервые. Ему удалось обойти таких режиссеров как Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джордан Пил («Прочь»).

За «Форму воды» дель Торо уже получил не одну награду. Он был, в частности, удостоен «Золотого глобуса» как лучший режиссер и премии Гильдии кинокритиков США. Картина также претендует на премию «Оскар» в самой престижной категории «лучший фильм».

Действие в фэнтезийной мелодраме «Форма воды» происходит в 1963 году. Главная героиня, немая уборщица, влюбляется в таинственного человека-амфибию, который содержится в научной лаборатории.