Американская поп-дива Леди Гага не прочь исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявил музыкальный продюсер RedOne, который уже подал заявку на написание песни организаторам ФИФА, передаёт Daily Star.

«Я подал заявку на написание официального гимна, но не знаю, когда будет принято решение», — заявил RedOne. Он добавил, что не может раскрыть название песни, потому что она «становится слишком сложной».

Как отмечает издание, это уже не первый опыт продюсера в создании композиций для футбольных чемпионатов. Из-под его пера вышла песня Bamboo для кубка мира 2006-го. Он также написал песню We are one, исполненную Дженнифер Лопес и рэпером Pitbull на мундиале в Бразилии в 2014-м.

Даже если ФИФА не даст зелёный свет композиции, футбольные фанаты получат возможность услышать её во время международных соревнований в России. «Что бы ни случилось, я выпущу песню к кубку мира», — заверил RedOne.