Россия и Китай активно работают над новыми гиперзвуковыми ракетами, способными поражать цели в любой точке мира, пишет британский таблоид Daily Mail. Чтобы не отставать от них, США выделят $120 млн на развитие собственных вооружений этого типа, а также систем ПРО.

В стремлении не уступить Китаю и России США потратят $120 млн на гиперзвуковые ракеты, которые могут нанести удар по любой цели, расположенной где угодно, пишет британский таблоид Daily Mail.

Гиперзвуковые ракеты, которые могут перемещаться со скоростью, во много раз превышающей скорость звука, провоцируют гонку вооружений между тремя крупнейшими мировыми державами, отмечает издание. Вооружения, которые сейчас тестируются в США, Китае и России, разработаны для того, чтобы преодолевать обычные системы ПРО и наносить удары по любой цели, где бы она ни была расположена. Они могут поменять направление в полёте и не следовать предсказуемой траектории, как обычные ракеты.

Сейчас Пентагон выделил $120 млн на развитие технологий для перехвата ракет нового поколения, утверждает издание. Хотя там работают над тем, чтобы американские системы не отставали от активно развивающейся ракетной программы Северной Кореи, американские чиновники уделяют всё больше внимания ракетной угрозе.

Как сообщается в статье, предполагаемый бюджет агентства противоракетной обороны США на 2019 год составил $9,9 млрд по сравнению с $75 млн в 2018 году. В него входят средства, которые в агентстве дополнительно потребовали для разработки гиперзвуковых ракет.

«Китайские разработки гиперзвукового оружия опережают наши, мы отстаём», — считает командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Гаррис. По его мнению, США должны продолжать свои разработки «более агрессивно», чтобы гарантировать способность защитить себя от китайских гиперзвуковых ракет и разработать собственное гиперзвуковое оружие.

Как отмечает издание, одна из причин, по которым Китаю удалось развить свою программу разработки гиперзвуковых ракет, состоит в том, что Пекин не подписывал никаких соглашений по ограничению ракетных вооружений, как это делали США и Россия.

Гэри Пеннетт, возглавляющий операционный отдел Агентства по противоракетной обороне США, на этой неделе заявил, что развёртывание потенциальными противниками Америки гиперзвуковых вооружений создаст значительный пробел в способности США к обнаружению и перехвату ракет. По словам Пеннетта, основной вызов для национальной безопасности США и их союзников заключается в появлении новых угроз, направленных на поражение существующих систем ПРО против баллистических ракет.

Как сообщает издание, в прошлом году Китай провёл испытания нового типа гиперзвуковых ракет DF-17. Это баллистические ракеты, оснащённые гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, способным развивать скорость до 12,360 км/ч, что в 10 раз превышает скорость звука. Во время испытаний в ноябре 2017 года ракета преодолела 1400 км примерно за 11 минут, однако эксперты убеждены, что однажды такие ракеты смогут пролететь 2500 км.

По всей видимости, Россия тоже разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие, ракеты «Циркон», отмечает британский таблоид. Эти крылатые ракеты могут развивать скорость от 6115 до 7400 км/ч, то есть в пять или шесть раз быстрее скорости звука, благодаря чему Россия примерно на пять лет опережает США. Таким образом, они быстрее любых систем ПРО, включая те, которые должны появиться в ближайшие 20 лет, пишет Daily Mail. По данным российских новостных агентств, в этом году «Циркон» должны поставить на серийное производство.

Хотя Пентагон предупреждает о гиперзвуковой угрозе, в действительности США занимаются разработкой соответствующих технологий на протяжении многих лет, и в 2012 году испытали крылатую ракету X-51A Waverider, подчёркивается в статье. Эти ракеты способны за секунду преодолевать расстояние, превышающее одну милю, а будущие разработки будут способны перемещаться намного быстрее, подчёркивает Daily Mail.