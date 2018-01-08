В конфликте с Западом виновата не только Россия, считает глава компании Adidas Каспер Рорштед. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine он призывает найти способ избавиться от напряжённости в отношениях и сблизиться с Россией. Необязательно приветствовать каждое решение президента Путина, но годы враждебности не в интересах Европы.

Президент компании Adidas Каспер Рорштед выступает за смену политического курса в отношениях с Россией, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«Мы должны найти способ разрешить напряжённые отношения с Россией», — заявил глава фирмы в беседе с журналистами издания. «Тот, кто верит, что санкциями мы штрафуем только Россию, ошибается, — уверен Рорштед. — Запад из-за этого тоже потерял много рабочих мест. Политика просто любит замалчивать этот эффект». Поэтому он выступает за то, чтобы навести порядок в отношениях с Россией: «Мы не можем годами вести себя друг с другом враждебно».

По мнению главы компании Adidas, в конфликте с Западом виновата не только Москва: «Десять лет назад Владимир Путин сказал о том, что нам нужен свободный рынок от Португалии до Москвы. Не нужно приветствовать всё, что делает президент Путин, но в интересах Европы осуществить сближение с Россией».

На фоне многочисленных мировых кризисов и конфликтов руководитель концерна советует европейским политикам найти парочку союзников, вместо того чтобы искать ссоры с каждым на этой планете, передаёт немецкая газета. При этом Рорштед открыто выражает симпатию «путинской империи»: «Я знаю Россию уже много лет, чувствую с ней родство: мне нравится страна, мне нравятся люди, и я считаю, что в культурном отношении россияне намного ближе Европе, чем другие».

По прогнозам главы Adidas, чемпионат мира по футболу в России будет отличным событием. Это мероприятие непременно пройдёт удачно, «мы увидим очень хорошо организованное мировое первенство в России», считает Рорштед.

Он полностью доверяет организаторским способностям российской стороны. «Они уже доказали это при тестовом проведении Кубка конфедераций, — подчёркивает руководитель компании. — Мне приходит на ум много других государств, которым я бы меньше доверял в проведении такого крупного мероприятия».

Футбольным фанатам по всему миру не мешает президент Путин и приписываемые ему нарушения прав человека, уверен Рорштед.

«Большинство фанатов радуются предстоящему футболу, они не думают о Путине и большой политике. Это касается зрителей в Германии, как и всех остальных», — заявил он. «Я предостерегаю от нравственного высокомерия и слишком спешных суждений!» — цитирует главу компании Adidas Frankfurter Allgemeine.