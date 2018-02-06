Если омбудсмен Юрис Янсонс приедет поработать в больнице «Айнажи», у него, возможно, поменяется мнение о лечении в этом стационаре.

Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала отстраненная от должности глава Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илона Балоде.

«Пусть он поработает у нас хотя бы один день. Легко говорить тем, кто там никогда не работал. Я думаю, что омбудсмен просто не понимает ничего в психиатрии. Если он считает, что у нас там пытки, как метод лечения, для меня это новость. Случай, о котором говорил омбудсмен, очень тяжелый. Там пациент был фиксирован на протяжении восьми часов, потому что он мог себя убить. Он приставил к своей шее шашлычный шампур и говорил, что хочет попасть на шестой круг ада. Я приняла решение зафиксировать ребенка, поскольку у него была навязчивая идея суицида», — сказала она.

По словам Балоде, больница оборудована всем необходимым для пациентов. Она также указала, что родители часто приводят на лечение «трудных» детей и думают, что они вдруг чудом исцелятся.

«У нас все есть для детей — бассейн, школа, библиотека, монтессори и даже пастор... Но обязательно кто-то останется не доволен. Родители часто думают, что если их ребенок сюда придет и сразу вылечился. Я обычно говорю откровенно, что и как может быть. Очень часто, детей приводят слишком поздно. Ну что я могу, например, сделать с 15-летним подростком, который пьет и курит с семи лет?», — отметила экс-глава «Айнажи».

Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения (Минздрав) отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илону Балоде. Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в «Айнажи», которые с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.