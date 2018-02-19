LETA

«Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали», — отмечает председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы.

«События последних дней вокруг ABLV, вызвавшие далеко идущие последствия, вызваны недостоверной информацией. Мы призываем ответственные инстанции проверить, вводились ли латвийские и зарубежные организации в заблуждение высокопоставленным должностным лицом центрального финансового учреждения насчет отдельных участников отрасли, в том числе ABLV», — заявил Эрнест Бернис.

Передача «Ничего личного» телеканала TV3 в понедельник сообщила, что в ABLV Bank полагают, что банк оклеветали. В разговоре с передачей Бернис допустил, что некое должностное лицо центрального финансового ведомства Латвии в течение долгого времени предоставляло иностранным ведомствам ложную информацию о деятельности ABLV Bank. Бернис не упомянул допрошенного в субботу следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Но «Ничего личного» утверждает, что из слов Берниса можно понять, что он обвиняет в недобросовестной деятельности именно Римшевича.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения FinCEN.

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.