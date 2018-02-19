«События последних дней вокруг ABLV, вызвавшие далеко идущие последствия, вызваны недостоверной информацией. Мы призываем ответственные инстанции проверить, вводились ли латвийские и зарубежные организации в заблуждение высокопоставленным должностным лицом центрального финансового учреждения насчет отдельных участников отрасли, в том числе ABLV», — заявил Эрнест Бернис.
Передача «Ничего личного» телеканала TV3 в понедельник сообщила, что в ABLV Bank полагают, что банк оклеветали. В разговоре с передачей Бернис допустил, что некое должностное лицо центрального финансового ведомства Латвии в течение долгого времени предоставляло иностранным ведомствам ложную информацию о деятельности ABLV Bank. Бернис не упомянул допрошенного в субботу следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Но «Ничего личного» утверждает, что из слов Берниса можно понять, что он обвиняет в недобросовестной деятельности именно Римшевича.
Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.
ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.
В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.
Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения FinCEN.
Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.
Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.
Дык на Путина надо всё валить. Все знают, он во всём виноват.« ответить
Neticu nevienam baņķiera vārdam! Ņemot vērā galvenā akcionāra Fila krievu izcelsmi, blēdības garantētās! ASV taisnība!« ответить
в отсутствии экономики в латвии.чисто денег в латвии не заработать.« ответить
практически все чисто латвийские банки заработали на финансовых манипуляциях в странах снг.
с чего начинал айзкрауклес банк.с того,что в их офисе на элизабетес были первоначально
общества приема вкладов,которые благополучно ликвидировались.
еже в конце 2000 годов.при желении открыть офшорный счет в айзкрауклес.предлагалось разместить неотзывный депозит в пользу банка на сумму 50 тыс евро.
так что вся банковская система латвии построена на махинациях
Уверен, приказ пришел из-за Лужи.« ответить
В колoнию все пpиказы приходят от туда.
Последний, полностью лоbатый банк был.
Мдя.
Уверен, приказ пришел из-за Лyжи.« ответить
В kолoнию все пpиказы приходят от туда.
Последний, полностью лоbатый банк был.
Мдя.