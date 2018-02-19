Глава банка ABLV намекнул на обман(5)

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LETA
Герман Бергер
21:30 18.02.2018
Наша Латвия / Социум

«Мы никогда не давали взяток должностным лицам. Возможно, это и стало одной из причин, почему нас сознательно оклеветали», — отмечает председатель правления и акционер банка ABLV Bank Эрнест Бернис в заявлении для прессы.

«События последних дней вокруг ABLV, вызвавшие далеко идущие последствия, вызваны недостоверной информацией. Мы призываем ответственные инстанции проверить, вводились ли латвийские и зарубежные организации в заблуждение высокопоставленным должностным лицом центрального финансового учреждения насчет отдельных участников отрасли, в том числе ABLV», — заявил Эрнест Бернис.

 

Передача «Ничего личного» телеканала TV3 в понедельник сообщила, что в ABLV Bank полагают, что банк оклеветали. В разговоре с передачей Бернис допустил, что некое должностное лицо центрального финансового ведомства Латвии в течение долгого времени предоставляло иностранным ведомствам ложную информацию о деятельности ABLV Bank. Бернис не упомянул допрошенного в субботу следователями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Но «Ничего личного» утверждает, что из слов Берниса можно понять, что он обвиняет в недобросовестной деятельности именно Римшевича.

 

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

 

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

 

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

 

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

 

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

 

Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения FinCEN.

 

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

 

Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.

rus.delfi / Фото
Комментарии (5)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 21:38 18:02:2018

Дык на Путина надо всё валить. Все знают, он во всём виноват.

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Latviešu patriots 22:33 18:02:2018

Neticu nevienam baņķiera vārdam! Ņemot vērā galvenā akcionāra Fila krievu izcelsmi, blēdības garantētās! ASV taisnība!

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если быть честным 22:58 18:02:2018

в отсутствии экономики в латвии.чисто денег в латвии не заработать.
практически все чисто латвийские банки заработали на финансовых манипуляциях в странах снг.
с чего начинал айзкрауклес банк.с того,что в их офисе на элизабетес были первоначально
общества приема вкладов,которые благополучно ликвидировались.
еже в конце 2000 годов.при желении открыть офшорный счет в айзкрауклес.предлагалось разместить неотзывный депозит в пользу банка на сумму 50 тыс евро.
так что вся банковская система латвии построена на махинациях

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Рабское рабам 02:41 19:02:2018

Уверен, приказ пришел из-за Лужи.
В колoнию все пpиказы приходят от туда.
Последний, полностью лоbатый банк был.
Мдя.

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Цензура блин 02:44 19:02:2018

Уверен, приказ пришел из-за Лyжи.
В kолoнию все пpиказы приходят от туда.
Последний, полностью лоbатый банк был.
Мдя.

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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