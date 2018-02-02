Глава больницы «Айнажи”: Мы детей морили голодом и пытали? Это глупости!(1)

Лента новостей
Что наша жизнь? Селфи! Изваяния, время, идеи… Доцент: эта система власти будет снесена! Россия неуправляема Вице-генсек НАТО в Риге: у Латвии — большие достижения! Гордитесь Обнародовано редкое интервью Ельцина в поезде Москва — Рига (видео) Самый логичный из логиков Директор ЦРУ объяснил встречу с главами спецслужб России Холоп смертельных врагов В Литве арестовали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Eще в разделе
В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Лиепая: мужчина конфетами пытался заманить к себе мальчика Рижан предупреждают о появлении очередного мошенника Сбитый пешеход в Риге: полиция просит помощи История высаженного в Саулкалне ребенка: водитель рассказал свою версию
Виталий Вавилкин
13:29 01.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Руководитель Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илона Балоде называет глупостями утверждения родителей пациентов и Бюро госуполномоченного по правам человека о том, что детей в больнице плохо кормили и их письма не доходили домой.

Кроме того персонал клиники рассказал журналистам LTV, что привязывание пациентов к кроватям является оправданной мерой, которая применялась, только когда они нападали на персонал или угрожали, что покончат жизнь самоубийством.

 

Балоде рассказала, что столь масштабная проверка была в больнице в первый раз. Ранее все жалобы, поданные в Инспекцию здравоохранения, были признаны необоснованными.

 

«Заявления, что детей морили голодом и пытали, это глупости. Кто-то должен будет ответить за свои слова», — заявила Балоде.

 

Она рассказала, что девочка, которая после лечения рисовала дома привязанного к кровати человек, была из числа тяжелых больных, но фиксировалась только в то время, когда была подключена к системе. Балоде утверждает, что во время лечения с матерью девочки сложился хороший контакт, состояние здоровья ребенка улучшилось, и непонятно, почему теперь мать выступает против больницы.

 

Не соответствуют действительности и утверждения омбудсмена о том, что письма детей не доходят до родителей, а созвон с родственниками вообще запрещен.

 

«Именно вчера мне звонила одна мама и рассказала, что ее ребенок, который лечится у нас, звонил и написал письмо, хотя раньше не писал. Родители обижены и унижены всем этим скандалом», — сказала Балоде.

 

Она отметила также, что в прошлом году после ознакомления Инспекции здравоохранения с больницей «Айнажи» все поданные жалобы были признаны необоснованными.

 

«Сейчас так много документов сканируются, копируются. У нас очень большой объем документов, как и в любой больнице. Никто не идеален, в любом учреждении можно найти проблемы. Но такой масштабной проверки я еще не видела», — заявила Балоде.

 

Ее приводит в недоумение поднятый вокруг больницы ажиотаж, потому что учреждению доверяют своих пациентов Рижский центр психиатрии и наркологии, больница «Гайльэзерс», Даугавпилсская психоневрологическая больница, а на этой неделе родители, несмотря на проверку, детей из больницы не забирали.

 

Как сообщалось, в 2017 году Бюро госуполномоченного по правам человека получило несколько жалоб родителей на возможные нарушения прав человека в больнице «Айнажи». Дети рассказывали, что за непослушание их наказывали уколами и привязывали к кроватям. Когда родители звонили в больницу, их разговоры прослушивались, а письма не доходили до дома. Также отец одного пациента рассказал телепередаче «Новости ЛНТ», что его сына в больнице недостаточно кормили.

LETA / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
нет дыма 21:27 01:02:2018

без огня,вот и надо персонал проверить на детекторе лжи, а выводы должна сделать полиция.Зачем гадать --били,истязали,морили голодом?На детектор!!!!

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV