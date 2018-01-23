По мнению генерала, серьезную угрозу представляют российские крылатые ракеты, которые успешно применялись в Сирии (очевидно, речь идет о «Калибрах». — Прим. ред). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.
Картер сетует на то, что расходы на разработки в военной сфере снизились, и отмечает, что за последние годы России удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.
Кроме того, издание со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.
viss ir pareizi, to ne tikai atzīst brites, bet arī amerikāņi!« ответить
А кто говорил, что британская армия вообще вопоставима с российской?!« ответить
Они не самодостаточны - своего почти ничего и нет, зато сильно интегрированы в структуры нато, где всем рулят янки!
Ничего--- Нарцисик с Черепахоносцем помогут: созволи к себе пол мира и собрали металолом с округи.,сяс только снарядов наделають.« ответить
Сначала на островах решили , что в их армии должно быть больше лгбт- шников и трансгендеров , а потом ноют о сладости ВС ?????« ответить