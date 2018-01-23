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Вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии, считает начальник британского генштаба Ник Картер. Об этом говорится в тексте его выступления, которое состоится сегодня, пишет The Telegraph.

По мнению генерала, серьезную угрозу представляют российские крылатые ракеты, которые успешно применялись в Сирии (очевидно, речь идет о «Калибрах». — Прим. ред). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.

Картер сетует на то, что расходы на разработки в военной сфере снизились, и отмечает, что за последние годы России удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

Кроме того, издание со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.