Глава британского генштаба признал превосходство российской армии(4)

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globalwarnews.ru
Тимур Пушкарев
15:11 22.01.2018
В мире / Война

Вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии, считает начальник британского генштаба Ник Картер. Об этом говорится в тексте его выступления, которое состоится сегодня, пишет The Telegraph.

По мнению генерала, серьезную угрозу представляют российские крылатые ракеты, которые успешно применялись в Сирии (очевидно, речь идет о «Калибрах». — Прим. ред). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.

 

Картер сетует на то, что расходы на разработки в военной сфере снизились, и отмечает, что за последние годы России удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

 

Кроме того, издание со ссылкой на источники пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

 

 

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 15:48 22:01:2018

viss ir pareizi, to ne tikai atzīst brites, bet arī amerikāņi!

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Ты суслика видишь? 15:58 22:01:2018

А кто говорил, что британская армия вообще вопоставима с российской?!
Они не самодостаточны - своего почти ничего и нет, зато сильно интегрированы в структуры нато, где всем рулят янки!

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Аналитик-Картеру 16:06 22:01:2018

Ничего--- Нарцисик с Черепахоносцем помогут: созволи к себе пол мира и собрали металолом с округи.,сяс только снарядов наделають.

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к. А. Ин 16:58 22:01:2018

Сначала на островах решили , что в их армии должно быть больше лгбт- шников и трансгендеров , а потом ноют о сладости ВС ?????

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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