По его словам, союзники должны определить наиболее уязвимые точки Москвы, чтобы иметь возможность в случае необходимости «действовать асимметрично».
В частности, по его словам, странам Запада следует создать прочные институты в соседних с Россией государствах, чтобы они «обрели уверенность» и «выдерживали давление» — как внешнее, так и внутреннее.
Также генерал считает важным повысить энергонезависимость западных стран, сохранить режим санкций против Москвы и «рассказать российскому населению, что в действительности происходит».
«Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого. Мы должны продемонстрировать нашу решительность», — призвал глава Генштаба.
По его убеждению, нужно также сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе.
«Необходимо продолжать совершенствовать НАТО и признать, что боеготовность связана со скоростью распознавания угрозы, скоростью принятия решений и скоростью развертывания. Следует вернуться к ежегодному или двухгодичному режиму проведения учений альянса на всех уровнях: от стратегического до тактического», — отметил генерал.
Картер уверен, что Россия в состоянии начать «враждебные действия» быстро и таким способом, который никто не будет ожидать. При этом он считает, что у нее «нет единой модели для конфликта с НАТО».
«Они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко — их Генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки», — сказал Картер.
Он также отметил у России «значительный сдвиг к действиям в киберпространстве».
В связи с этим глава британского Генштаба призвал правительство больше инвестировать в оборонную сферу, поскольку иначе Соединенное Королевство не сможет «держаться на уровне своих противников».
Российская угроза это новый бренд товара, возможности заработка на оружие, обороне. Отнять часть рынка военной техники у России, увеличить продажи для своих фирм. И про санкции, все они ударили на российский военторг, оборонку, всё ради увеличения рынка для Фашингтона. Проебалтия - отличный полигон для ядерных отходов и учений. Чем сильнее радиация, тем крепче граница между западом и востоком. Скоро из космоса можно будет увидеть как полоса границы между Берлином и Москвой, шириной в Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Украину будет светиться ядерным сиянием. И это гарантия что танки РФ не дойдут до Берлина - кому нужна земля которая не граничит со своей???« ответить
Seseram. Latvija nav radioaktīvo atkritumu, tu idiot! Savukārt NATO manevri Latvijā stiprina mūsu drošību!« ответить
в Сирии - Твоё НАТО Турции НЕ ПОМОГАЕТ в БОРЬБЕ с Курдами!!!???Так что HE Пи 3 дИ 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,филолог XyeB!!!!!« ответить