Глава британского Генштаба призвал следить за Балтией(3)

Лента новостей
Полицейские Риги пропадают в борделях «Полный дурак!»: злоба Серебрякова возмутила россиян Латвия в Пхенчхане: 35 спортсменов, одна реальная надежда Шадурскис: Кремлю выгодно, чтобы молодежь в Латвии не знала госязык Рига, Вена или Париж? Голосуем за лучший город Земли! Литва оказалась зависимой от Латвии и Эстонии Посол Латвии в России отстаивает оккупацию Родины Сахар губит ваши сосуды Вернувшиеся в Латвию не могут сдать на права
Eще в разделе
Военная стратегия США — война с Россией Страны НАТО готовы подавить ополчение Донбасса Россия предала курдов? Эксперт: в США отправляют не российский газ! Тупые пропагандисты обманывают народ США хотят поделить Сирию вместе с Турцией
Анатолий Тарасов
10:40 23.01.2018
В мире / Евросоюз

Для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны и помнить, что Москва уважает силу, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер, выступая в Королевском институте Вооруженных сил. Генерал посвятил почти все 40 минут своего выступления «российской угрозе».

По его словам, союзники должны определить наиболее уязвимые точки Москвы, чтобы иметь возможность в случае необходимости «действовать асимметрично».

 

В частности, по его словам, странам Запада следует создать прочные институты в соседних с Россией государствах, чтобы они «обрели уверенность» и «выдерживали давление» — как внешнее, так и внутреннее.

 

Также генерал считает важным повысить энергонезависимость западных стран, сохранить режим санкций против Москвы и «рассказать российскому населению, что в действительности происходит».

 

«Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого. Мы должны продемонстрировать нашу решительность», — призвал глава Генштаба. 

 

По его убеждению, нужно также сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе.

 

«Необходимо продолжать совершенствовать НАТО и признать, что боеготовность связана со скоростью распознавания угрозы, скоростью принятия решений и скоростью развертывания. Следует вернуться к ежегодному или двухгодичному режиму проведения учений альянса на всех уровнях: от стратегического до тактического», — отметил генерал.

 

Картер уверен, что Россия в состоянии начать «враждебные действия» быстро и таким способом, который никто не будет ожидать. При этом он считает, что у нее «нет единой модели для конфликта с НАТО».

 

«Они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко — их Генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки», — сказал Картер.

 

Он также отметил у России «значительный сдвиг к действиям в киберпространстве».

 

В связи с этим глава британского Генштаба призвал правительство больше инвестировать в оборонную сферу, поскольку иначе Соединенное Королевство не сможет «держаться на уровне своих противников».

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
CCCP 11:11 23:01:2018

Российская угроза это новый бренд товара, возможности заработка на оружие, обороне. Отнять часть рынка военной техники у России, увеличить продажи для своих фирм. И про санкции, все они ударили на российский военторг, оборонку, всё ради увеличения рынка для Фашингтона. Проебалтия - отличный полигон для ядерных отходов и учений. Чем сильнее радиация, тем крепче граница между западом и востоком. Скоро из космоса можно будет увидеть как полоса границы между Берлином и Москвой, шириной в Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Украину будет светиться ядерным сиянием. И это гарантия что танки РФ не дойдут до Берлина - кому нужна земля которая не граничит со своей???

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 11:46 23:01:2018

Seseram. Latvija nav radioaktīvo atkritumu, tu idiot! Savukārt NATO manevri Latvijā stiprina mūsu drošību!

« ответить
Profile_default
Что то 12:22 23:01:2018

в Сирии - Твоё НАТО Турции НЕ ПОМОГАЕТ в БОРЬБЕ с Курдами!!!???Так что HE Пи 3 дИ 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,филолог XyeB!!!!!

« ответить

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV