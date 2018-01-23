Для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны и помнить, что Москва уважает силу, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер, выступая в Королевском институте Вооруженных сил. Генерал посвятил почти все 40 минут своего выступления «российской угрозе».

По его словам, союзники должны определить наиболее уязвимые точки Москвы, чтобы иметь возможность в случае необходимости «действовать асимметрично».

В частности, по его словам, странам Запада следует создать прочные институты в соседних с Россией государствах, чтобы они «обрели уверенность» и «выдерживали давление» — как внешнее, так и внутреннее.

Также генерал считает важным повысить энергонезависимость западных стран, сохранить режим санкций против Москвы и «рассказать российскому населению, что в действительности происходит».

«Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого. Мы должны продемонстрировать нашу решительность», — призвал глава Генштаба.

По его убеждению, нужно также сохранять военное присутствие НАТО в Восточной Европе.

«Необходимо продолжать совершенствовать НАТО и признать, что боеготовность связана со скоростью распознавания угрозы, скоростью принятия решений и скоростью развертывания. Следует вернуться к ежегодному или двухгодичному режиму проведения учений альянса на всех уровнях: от стратегического до тактического», — отметил генерал.

Картер уверен, что Россия в состоянии начать «враждебные действия» быстро и таким способом, который никто не будет ожидать. При этом он считает, что у нее «нет единой модели для конфликта с НАТО».

«Они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко — их Генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки», — сказал Картер.

Он также отметил у России «значительный сдвиг к действиям в киберпространстве».

В связи с этим глава британского Генштаба призвал правительство больше инвестировать в оборонную сферу, поскольку иначе Соединенное Королевство не сможет «держаться на уровне своих противников».